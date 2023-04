Slotcall: Rustige beursdag en de terugkeer van de risico-trade

De AEX hervat de handel na een lang paasweekend met een net, maar bescheiden plusje van net geen +0,5%.

Het is een beursdag waarop groot nieuws ver te zoeken was. Later in de week komen er weer inflatiecijfers en Fed-orakels langs, maar vandaag was er alle ruimte om ons met andere zaken bezig te houden.

Dividend bijvoorbeeld - we bevinden ons middenin het dividendseizoen en u weet natuurlijk allemaal dat op de lange termijn niet de koersgrillen van een aandeel maar de winstdeling het rendement bepalen. Wie zijn de beste dividendbetalers van het Damrak? Arend Jan Kamp ging op onderzoek uit en ontdekte dat het selecteren van dividendkoninkjes een subjectiever excercitie is dan simpelweg een lijstje dividend yields uitdraaien.

Dividendseizoen Damrak is volop onderweg en dit zijn al onze fondsen die hogere yield doen dan #AEX (2,7%) en onze 10 jaars rente (2,6%). Ah, #OCI en #PostNL kopen en dan rolt u zo vanzelf binnen? Zo simpel is het niet. Mn blog met mooiste dividenders Beursplein 5 is onderweg pic.twitter.com/qiaUpLQSmQ — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 11, 2023

Waar de markt zich ook weer serieus mee bezig lijkt te willen houden is Bitcoin. Dat cruist ineens wer zelfverzekerd boven de $30.000, een niveau dat we voor het laatst zagen in juni 2022.

Bitcoin breaks above $30,000 as investors eye end of rate rises https://t.co/KOrEkaVhdm — Jennifer Ablan (@jennablan) April 11, 2023

In het Reuters-artikel wordt de beweging gekoppeld aan het groeiende vermoeden dat de rate hikes door centrale banken op zijn einde lopen. Dat zou kunnen, hoewel niemand hoeft te vertellen waaróm ze bitcoin kopen natuurlijk. Wat wel duidelijk is, is dat hoogrisico-assets - waar zowel tech-aandelen als bitcoin bij horen - de wind in de rug hebben.

Mss is die $30K nog niet zo raar? Sinds top markten eind 2021 beweegt #bitcoin mee met high risk assets gewone beurs, ergo tech. Mss had bitcoin nog wat schade in te halen pic.twitter.com/9XYpLIuIK3 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 11, 2023

Ook dat andere alternatief voor fiatgeld, goud, doet het de laatste tijd goed, zij het niet zo spectaculair als bitcoin. De goudprijs heeft de $2.000-horde genomen. Wat betekent dat voor goudmijnen en -producenten? Martin Crum legde marktleider Barrick Gold onder het vergrootglas. Zijn advies leest u hier.

De brede markt

Lichte plussen op de borden, bijna overal in Europa - op Spanje na, waar twee grote banken de index onderuit trekken. In Amerika heeft tech het wat lastiger dan de rest: de brede markt plust, maar de Nasdaq start in de min. Dat kan te maken hebben met de lancering van een nieuwe AI-chatbot, dit keer door Alibaba. Microsoft, Amazon en Alphabet staan alle drie lager.

Het Damrak

De Top- en Flop-3 in Amsterdam vandaag:

Cyclisch ligt sterk, met ArcelorMittal (+4,4%) als bewijsstuk nummer één.

Voor de rest is het tech en finnen wat de klok slaat in de AEX, met ASR (+3,6%) dat met een zetje van Citi (koopadvies) nipt voor Besi (+3,3%) eindigt.

En als cyclisch goed lift, vinden we de defesnsials in het rechterrijtje: KPN (0,0%), RELX (-0,0%), Wolters (-0,0%) en Unilever (-0,3%)

UItblinker in de Midkap is Allfunds (+4,5%), waar misschien stiekem toch weer wat overnamefantasie in sluipt?

Flow Traders (-4,1%) heeft het niet makkelijk in een voortsukkelende markt en is hekkensluiter

Auto-aandelen liggen in heel Europa goed, vandaar liften Ebusco (+3,9%) en Fastned (+5,1%) wellicht mee. De laatste heeft donderdag een trading update, waar ING zegt naar uit te kijken.

En dan nog even dit

Voer voor recessiewatchers: de kredieten drogen op in de VS

More US small businesses have reported having greater difficulty getting a loan, after multiple bank failures led to a further tightening of credit conditions https://t.co/g16d5pTIyq — Bloomberg (@business) April 11, 2023

En dat was in de consumentenmarkt al even aan de gang

Consumentenleningen waren al voor bankencrisis aan het dalen. Dat zal niet beter worden.

Hier de Senior Loan Officer Opinion Survey

(MS) pic.twitter.com/W1hvRjIZjU — Corné van Zeijl (@beursanalist) April 11, 2023

Grondstoffenprijzen massaal gedaald, nu de inflatie nog.

Commodity price changes over the last year...

Sugar: +16%

US CPI: +6.0%

Gold: +3%

Silver: -1%

Gasoline: -6%

Soybeans: -10%

Corn: -14%

Copper: -14%

Brent Crude: -15%

WTI Crude: -15%

Heating Oil: -18%

Coffee: -23%

Wheat: -33%

Zinc: -35%

Cotton: -38%

Lumber: -52%

Natural Gas: -67% — Charlie Bilello (@charliebilello) April 11, 2023

Geldmarktfondsen als alternatief voor bankrekeningen. In Amerika een gevaarlijk grote golf, in Europa groeiend.

In Europe, investors put $19.3 billion into euro-denominated money market funds in March, Refinitiv Lipper data shows, when the Credit Suisse crisis rocked markets. But the inflows in Europe pale in comparison to the torrent that swept into US funds https://t.co/MRNs7o9EfX — Reuters Business (@ReutersBiz) April 11, 2023

De agenda

Voor morgen ziet de agenda er een stuk spannender uit dan die van vandaag. Met Amerikaanse inflatie én, nabeurs, de altijd letter-voor-letter uitgeplozen Fed-notulen.