"Ik schat de kans dat we in een recessie belanden op 95%"

De markten zijn vandaag dicht, maar dat weerhoudt ons er niet van een gloednieuwe uitzending van de IEX BeleggersPodcast te maken. Het belooft een iets andere aflevering te worden dan gebruikelijk; zo staan we stil bij de inzamelingsactie voor Edward Loef.

Edward is een bijzonder kundig en gerespecteerd technisch analist en vooral ook een zeer aimabel mens. Hij is terminaal ziek, heeft forse financiële tegenslag gehad en er is een doneeractie gestart om zijn gezin een financieel steuntje in de rug te geven. Dat is hard nodig.

Beleggers die doneren kunnen het verschil maken voor zijn gezin. U kunt helpen door te klikken op deze link.

Verder komen de volgende onderwerpen aan bod: