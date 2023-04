Dubbele weerstand voor de Nederlandse beurs

Beleggers kunnen beter paaseieren gaan zoeken, want op de beurs valt op korte termijn niet zo veel te halen. De AEX heeft technisch een dubbele horde te overwinnen.

Deze wordt gevormd door de combinatie van een kortetermijn (763,41) en een langetermijn (772,23) weerstand. Maar afgezien hiervan is het positieve technische langetermijnplaatje van de Nederlandse beurs intact gebleven.

Essentieel in het technische profiel van de AEX is dat de index prima is opgevangen door de 200-dagenlijn. Verder vormde de AEX eind 2022 rond 688,24 punten een hogere bodem. En laten we de fraaie pullbackbodem rond 632 rond de top van begin 2020 niet vergeten, deze valideert een langetermijnkoopsignaal. Verder ligt de dalende trend van vorig jaar duidelijk achter ons.

In dit paasbulletin bekijk ik van de AEX de korte, de lange termijn- en de meerjarengrafiek.

Korte termijn AEX: dubbele barrière tussen 763,41 en 772,23

De AEX-index flirt met de eerste weerstand 763,41. Vlak daarboven rond 772,23 ligt de volgende horde gevormd op 2 februari 2022.

De AEX-index stagneert nu onder weerstand 763,41 (top van 6 maart). Er kan een nieuwe opwaartse trend worden ingezet indien de Nederlandse beurs boven deze top weet te breken. Dan mag men verdere koersstijging verwachten. De AEX-index heeft een steun rond 710,89 (bodem van 20 maart).

Lange termijn AEX: beurs test 200-dagenlijn

Op lange termijn laat de AEX nog steeds een redelijk verloop zien. Er tekenen zich hogere bodems af, waarvan een op 688,24 punten (de bodem van 30 december 2022). De laatse hogere bodem ligt rond 710,89 (bodem van 20 maart). Deze serie hogere koersbodems geeft aan dat Nederlandse beleggers op hogere niveaus (bij-)kopen.

De AEX-index verbetert, maar beweegt nog onder weerstand 772,23 (gevormd op 2 februari 2022). Het technische beeld klaart verder op indien de horde 772,23 op basis van de slotkoers opwaarts wordt gebroken. Daarna kande AEX naar haar all time high van eind 2021 rond 829,66.

Steun voor de Nederlandse beurs ligt rond 688,24 (bodem van 30 december 2022).

De 200-dagenlijn van de Nederlandse beurs laat een opwaarts verloop zien, terwijl de AEX erboven beweegt. Dit geeft een positieve technische conditie weer.

Meerjaren AEX: 1000-puntengrens haalbaar

Op de meerjarengrafiek is duidelijk te zien dat de tendens van de afgelopen 15 jaar opwaarts is gericht. Alle grote correcties zijn op steeds hogere niveaus opgevangen. Dit wijst op een aanhoudende vraag naar Nederlandse aandelen. Op termijn van enkele jaren is de 1000-puntengrens haalbaar.

De dip van 2022 richting de voorgaande koerstop rond 632 punten vormde een klassieke pullbackbodem. Omdat de AEX hier is opgevangen, is de langetermijnkoopconditie van de AEX gevalideerd.