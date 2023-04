Slotcall 6 april maart 2023: AEX sluit beursweek met winst

De AEX en Midkap gaan met nette plussen het Paasweekend in. De kar werd vooral getrokken door Shell en de financials. Veel techaandelen deden een stap terug.

De AEX steeg met 0,6% naar 759,84 punten. De AMX eindigde 0,5% hoger.

Vooral de financials waren in trek. ABN Amro en ING wonnen ieder 2,7%. Ook de verzekeraars lieten zich niet onbetuigd. ASR zag de beurswaarde met 2,3% oplopen, Aegon kreeg er 2% bij en NN Group 1,61% Deze aandelen zijn bezig met een inhaalrace na een ronduit slecht eerste kwartaal.

Ook Shell (+1,7%) deed een duit in het zakje.

Slechts zes aandelen eindigden in het rood, waaronder veel techfondsen. Adyen verloor 0,5%, ASMI verspeelde 0,9% en Besi zelfs 1,1%. Alleen ASML (+0,1%) hield net droge voeten.

Shell leidt de dans

Dat de AEX-index goedgemutst het verlengde Paasweekend in gaat, is zoals gezegd voor een groot deel te danken aan indexzwaargewicht Shell (+1,7%). De energiereus leverde een kwartaalupdate af die door beleggers goed is ontvangen.

Zo voerde de divisie Integrated Gas de productie op van 917.000 vaten per dag in het vierde kwartaal naar 930.000 tot 970.000 vaten per dag in Q1.

Bij Upstream kwam de productie uit op 1,8 tot 1,9 miljoen vaten per dag, terwijl de operationele kosten daalden van 3 miljard dollar naar 2,3 tot 2,8 miljard dollar.

Nedap levert

Naast Shell kwam ook Nedap voorbeurs alvast langs met een trading update over het eerste kwartaal. Nou ja, update-je. In een kort A4-tje meldde het technologiebedrijf dat de omzet over het eerste kwartaal met 22% is gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.



Maar analist Peter Schutte kijkt vooral naar de terugkerende omzet: software-abonnementen waarbij Nedap na levering tevreden achterover kan leunen, omdat er nauwelijks kosten meer bij komen. Dat is natuurlijk feest voor de marges. Deze omzet steeg ook fors: met 20% op jaarbasis.

Beleggers zetten het aandeel op een fraaie koerswinst van 2,7% en ook Schutte is enthousiast: hij spreekt van een bemoedigende trading update.

Adviesverhoging Randstad

Vandaag staat er een plus van 0,9% op de borden, maar de afgelopen periode heeft de koers van Randstad een flinke glijvlucht gemaakt. Dat heeft alles te maken met een afkoelende Amerikaanse arbeidsmarkt. Reden voor de IEX Beleggersdesk om het aandeel nog een keer onder de loep te nemen. Dat leidde tot een adviesverhoging. Of het aandeel hiermee koopwaardig is, kunt u lezen in deze uitgebreide analyse.

Morgen Payroll Report

Morgen zijn de beurzen in Europa, Hongkong en Wall Street gesloten vanwege Goede Vrijdag. Maar zet wel het Amerikaanse banenrapport van maart in uw agenda, dat om 14.30 uur Nederlandse tijd wordt gepubliceerd.

Gisteren werd alvast het rapport van loonstrookjesverwerker ADP (over arbeidsplaatsen in de private sector) gepresenteerd. Dat duidde op een afkoelende arbeidsmarkt, en dat wakkerde de angst voor een recessie aan. Er kwamen in maart 145.000 banen bij: een stuk minder dan de 261.000 van februari en nog veel minder dan de raming van een groei met 210.000 arbeidsplaatsen.

Zal het rapport van morgen deze trend bevestigen? Dit zijn de gemiddelde ramingen van economen:

banengroei: 238.000

werkloosheidspercentage: 3,6%

loongroei: 4,3%

Let u ook op de loongroei, want op een loon-prijsspiraal zit natuurlijk niemand te wachten.

IMF verwacht laagste economische groei sinds 1990

Over een afkoelende economie gesproken. IMF-voorzitter Kristalina Georgieva waarschuwde er opnieuw voor dat het wereldwijde BBP dit jaar naar verwachting met minder dan 3% zal groeien. Geopolitieke spanningen en de aanhoudend hoge inflatie staan een stevig herstel in de weg.

Het IMF voorspelt dat de wereldwijde economie de komende vijf jaar rond de 3% zal schommelen: de laagste groeiverwachting voor de middellange termijn sinds 1990 en een stuk lager dan het gemiddelde van 3,8% in de afgelopen twintig jaar.

Europa en de VS zullen naar verwachting met een groeivertraging te maken krijgen, vanwege de opgelopen rente. Voor opkomende markten ziet het er rooskleuriger uit.

Volgende week weten we de definitieve cijfers: dan komt het IMF met de tweejaarlijkse World Economic Outlook. Eerdere inschattingen wezen ook al in de richting van een groei onder de 3%.

Oproep: heeft u vragen voor de IEX BeleggersPodcast?

Hoewel de beurs morgen haar deuren gesloten houdt, zullen beurswatcher Arend Jan Kamp en analist Niels Koerts in een waarschijnlijk vrijwel leeg beursgebouw een splinternieuwe IEX BeleggersPodcast opnemen.



De trouwe luisteraar weet dat dan ook altijd vragen van lezers worden beantwoord. Dus heeft u een interessante vraag, laat dan een berichtje achter in de comments, onderaan dit artikel. Wellicht komt uw vraag aan bod.

Kijktip: technisch analist Wouter Slot morgen in Bulls & Bears

Morgen maakt technisch analist Wouter Slot zijn debuut in beleggingstalkshow Bulls & Bears. Stemt u daarom vrijdagmiddag om 16.30 uur af op RTL-Z.

Het programma wordt zaterdag om 17.30 uur en zondag om 10:00 uur (RTL7) herhaald.

Wall Street ligt er verdeeld bij

Wall Street ligt er verdeeld bij. De S&P 500 schommelt rond het vorige slot, de Dow staat in de min en de Nasdaq loopt wat uit. Beleggers lijken wat afwachtend met het oog op het banenrapport van morgen.

Een opvallende verliezer is jeansfabrikant Levi Strauss, dat de koers met 15% in elkaar ziet zakken, na een teleurstellende kwartaalupdate.

Rentes maken een pas op de plaats

Weinig beweging aan het rentefront. De meeste tienjaarsrentes schommelen rond het vorige slot. Alleen Zwitserland maakt een duikvlucht.

Nederland: 2,53% (= vorig slot)

Duitsland: 2,17% (-1 basispunt)

Italië: 4,01% (-1 basispunt)

VS: 3,28% (-1 basispunt)

VK: 3,45% (+2 basispunten)

Zwitserland: 1,06% (- 10 basispunten)

De brede markt

De AEX (+0,5%) en de Midkap (+0,6%) gaan met winst de beursweek uit. Dat is vergelijkbaar met de DAX en beter dan de CAC (+0,1%). Voor stijgingen rond of boven de 1% moest u in België, Italië en Zwitserland zijn.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) zat in de lift en komt uit op 19,11 punten.

Wall Street koerst als volgt: S&P 500 (+0,04%), Dow 30 (-0,3%) en de Nasdaq (+0,3%).

De euro stijgt met 0,2% en noteert nu 1,09 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

De goud daalt met 0,5% naar $2.012 en is dit jaar al met zo'n 10% opgelopen.

De olieprijzen stijgen licht: WTI en Brent winnen elk 0,2%.

Bitcoin daalt fractioneel naar 28.165,56 dollar.

Verder op het Damrak

De top 3 stijgers:

NSI: +3,8%

Pharming: +3,6%

Vivoryon: +3%



De top 3 dalers:

UMG: -5,6%

ForFarmers: -2,6%

Just Eat Takeaway: -2,6%

Enkele opvallende fondsen:

De koers van Heineken (+0,2%) doet niet veel op het bericht in diverse media dat de brouwer een boete boven het hoofd hangt van maximaal €1 miljoen. De brouwer zou nog steeds blikjes zonder statiegeld voor de Nederlandse markt produceren, terwijl terwijl statiegeld sinds 1 april is verplicht. De overtreding kost de brouwer 15 cent per onterecht in de markt gebracht blikje.

(+0,2%) doet niet veel op het bericht in diverse media dat de brouwer een boete boven het hoofd hangt van maximaal €1 miljoen. De brouwer zou nog steeds blikjes zonder statiegeld voor de Nederlandse markt produceren, terwijl terwijl statiegeld sinds 1 april is verplicht. De overtreding kost de brouwer 15 cent per onterecht in de markt gebracht blikje. Helemaal onderaan de AEX bungelt UMG , met een koersverlies van 5,6% nadat naar verluidt Exane BNP Paribas het advies met twee tredes heeft verlaagd van kopen naar verkopen.

, met een koersverlies van 5,6% nadat naar verluidt Exane BNP Paribas het advies met twee tredes heeft verlaagd van kopen naar verkopen. Heijmans (+0,2%) start deze maand met de renovatie van een onderwijsgebouw van de Technische Universiteit in Eindhoven, en harkt hiermee €33 miljoen binnen.

(+0,2%) start deze maand met de renovatie van een onderwijsgebouw van de Technische Universiteit in Eindhoven, en harkt hiermee €33 miljoen binnen. Ook Arcadis (-0,4%) sleepte een order binnen: het ingenieursbureau mag Siemens Real Estate ondersteunen bij de bouw van een nieuwe fabriek in Lexington in het Amerikaanse North Carolina.

(-0,4%) sleepte een order binnen: het ingenieursbureau mag Siemens Real Estate ondersteunen bij de bouw van een nieuwe fabriek in Lexington in het Amerikaanse North Carolina. Van Lanschot Kempen (+0,2%) heeft de overname van het resterende belang van 30% in Mercier Vanderlinden afgerond.

(+0,2%) heeft de overname van het resterende belang van 30% in Mercier Vanderlinden afgerond. ING (+2,7%) zat net als andere financials flink in de lift, maar de koersdoelverhoging van Kepler Cheuvreux was ongetwijfeld ook welkom.

(+2,7%) zat net als andere financials flink in de lift, maar de koersdoelverhoging van Kepler Cheuvreux was ongetwijfeld ook welkom. 500 kilometer zuidwaarts, op de beurs van Parijs eindigde Total Energies 0,7% in het groen, ondanks het bericht dat een groep van 17 grote investeerders een klimaatresolutie heeft ingediend, om het concern te dwingen echt werk te maken van een vermindering van de CO2-uitstoot.

Adviezen:

Shell: naar 3.000 pond, van 3.500 pond en kopen - Credit Suisse

ING: naar € 17,20 van € 16,50 en kopen - Kepler Cheuvreux

Agenda: beurs dicht, maar houd wel het banenrapport in de gaten

Morgen zijn de beurzen van Hongkong, Europa en de VS gesloten vanwege Goede Vrijdag. Dat betekent dat beleggers niet meteen kunnen reageren op het Amerikaanse Non-farm Payroll Report, dat uiteraard ook door de Fed met belangstelling wordt uitgeplozen.



Maandag is Wall Street wél weer open, maar de beurzen van Hongkong en Europa houden hun deuren nog een dag gesloten, vanwege Tweede Paasdag.

Wij wensen u alvast gezellige feestdagen toe!