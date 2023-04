Stil voorbeurs, verlies Shell en markt drukt weer armpje met Fed

De AEX-indicatie is volkomen vlak na een matig Wall Street met vooral dalende technologie.

Opgelet, het is alweer de laatste beursdag van de week. Morgen is alles dicht vanwege Goede Vrijdag en maandag vanwege tweede Paasdag. De VS is dan wel open. Morgen verschijnt wel het Amerikaanse Payroll Report. Dan nemen Niels Koerts en ondergetekende ook de IEX BeleggersPodcast op.

Het is rustig nu op de markten en Shell en Nedap hebben trading updates.

Europese futures openen vlak tot nipt groen

De Amerikaanse staan 0,1% à 0,3% lager

In Azië staat alles 0,4% lager en Japan en Korea zelfs -1,4%. Samsung ligt slecht (onduidelijk waarom), ofwel verwacht niet te veel van uw chippers vandaag

Alibaba +1,5%

Tencent -0,5%

TSMC -0,8%

Samsung -2,5%

De dollar stijgt 0,1% naar 1,0895

Goud zakt 0,3%, olie levert 0,6% in en ook crypto daalt een paar tienden.

De rentes doen het zowaar ook een keer kalm aan:



Toch maar even spieken bij de grote technologie-index Nasdaq 100 en chipindex SOX, om te kijken in hoeverre de markt nerveus is. Opgaande trends intact. Zeg maar hoe bijzonder dit is met die banken, een mogelijke recessie en de nog altijd de pan uitvliegende inflatie in de winkels, om maar wat te noemen.



Verder zien we of de recessie-trade doorzet op de aandelenbeurzen, ofwel defensief tegen offensief, waarvan gisteren een goed voorbeeld was. Op het Damrak laten Wolters Kluwer (all-time high) en Randstad (20% onder de laatste top) dit goed zien.



Gauw over naar Shell dat een trading update Q1 heeft. Het meldt verlies door die windfall tax?! Het staat er. Over volatiel gesproken.



Nedap is er ook, levert en houdt vast aan strategie en outlook, ondanks volatiele marktomstandigheden:



De AFM meldt deze shorts met bekende namen:



De agenda:

DONDERDAG 6 APRIL 2023

18:00 Nedap - Cijfers eerste kwartaal

00:00 Alfen - Jaarvergadering

00:00 Ordina - Jaarvergadering



03:45 Inkoopmanagersindex diensten Caixin - Maart (Chi)

08:00 Industriële productie - Februari (Dld)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)



VRIJDAG 7 APRIL 2023

09:00 Euronext Amsterdam gesloten op Goede Vrijdag



00:00 Beurs Hongkong gesloten

09:00 Duitse beurs gesloten op Goede Vrijdag

09:00 Euronext gesloten op Goede Vrijdag

09:00 Londense beurs gesloten op Goede Vrijdag

14:30 Banengroei en werkloosheid - Maart (VS)

15:30 Wall Street gesloten op Goede Vrijdag

En dan nog even dit

De Fed zegt inderdaad te blijven verhogen, maar de markt rekent daar niet meer op.

Kijk maar:

India vindt het wel even prima:

De cijfers:

Sparen is sexy?

Kanarie in de smartphone- en laptopmijn?

Wacht even, is de beurs dan ook te verslaan?

Veel plezier en succes vandaag.