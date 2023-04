Slotcall: AEX in ban van recessie en titanenstrijd defensief-offensief

Het is aan de fraaie defensieve waarden in de AEX te danken dat de index maar op -0,5% de markt uit gaat.

Want het is een slechte beursdag en veel aandelen krijgen er goed van lang. It's the recession, dummy! Ja, want de markten raken hoe langer hoe meer in de ban van dreigend recessiegevaar. De koersen en de macrodata duiden daar op en eigenlijk handelen de markten old school en volgens het boekje hierop.

Recessie of geen recessie en dan een correctie, of loopt de beurs alweer vooruit op een nieuwe bloeitijd? Dit is de grote vraag nu op de beurzen. We hebben in ieder geval een wereldeconomie op twee snelheden. Maandag duidden de inkoopmanagersindices industrie of afkoeling en hier en daar zelfs recessie.



Vandaag zijn er de inkoopmanagersindices dienstensector en die laten juist expansie zien. Auw, alleen komt de Amerikaanse ISM non-Manufacturing index zwaar onder de verwachting door.



Hier de onderliggende data van die ISM Index met imploderende nieuwe orders, een heel slecht teken. Wel komt de inflatie flink af, maar duidt uiteraard niet op een swingende economie.



Het ADP arbeidsmarktrapport valt ook al tegen. Dat is geen slecht nieuws met die overspannen arbeidsmarkt, maar getuigt ook niet van een florerende economie.



Op het Damrak laat de AEX duidelijk zien hoe de recessie-trade er uit ziet, het is vandaag zwáár defensief versus cyclisch met de fnancials in de sandwich:



Recessie of geen recessie (en wat doen de beurzen dan?)

Martin Crum van onze beleggersdesk krabt zich ook al achter zijn oren, wat Mr. Market ons duidelijk probeert te maken:

Daar bovenop is duidelijk dat de financiële markten de boodschap van de Fed - dat er dit jaar geen renteverlagingen in het vat zitten - weliswaar hebben gehoord, maar niet serieus nemen. En, het moet gezegd, de financiële markten hebben het het afgelopen jaar duidelijk beter gezien dan de Fed.



De Nasdaq 100 is dit jaar alweer met ruim 20% opgeveerd, waardoor deze index zich alweer in een officieuze bull market bevindt. De S&P 500 heeft het dit jaar wat kalmer aan gedaan met een plus van zo'n 7%.



De markt proberen te timen kan een dure hobby blijken. Rekening houden als belegger met diverse scenario's is daarentegen wel zinvol. Wat cash achter de hand houden om van aantrekkelijke kansen te kunnen profiteren, is zeker niet verkeerd, maar cash aanhouden gaat wel ten koste van het rendement.

Staan we aan de vooravond van een correctie IEX Premium https://t.co/4SWTjkllhQ via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 5, 2023



Is hier beeld bij? Zeker. Eerst de renteverwachting:

Current market expectations for the path of the Fed Funds Rate...

-May 3, 2023: Pause.

-June 14, 2023: Pause.

-July 26, 2023; 25 bps cut to 4.50-4.75%.

-Sep 20, 2023: 25 bps cut to 4.25-4.50%.

-Nov 1, 2023: Pause.

-Dec 13, 2023: 25 bps cut to 4.00-4.25%.

-By Dec 2024: <3% pic.twitter.com/A6NDeCt3iK — Charlie Bilello (@charliebilello) April 5, 2023



De dollar zakt weer richting EUR/USD 1,10. En de anti-trade van de Amerikaanse munt ruikt een nieuwe all time high, goud:

Investors left jittery by recent financial turmoil are piling into gold. WSJ’s @yusmkhan explains why the precious metal has kept its shine. #WSJWhatsNow https://t.co/LR3exJG8iO pic.twitter.com/U4xcVRDror — The Wall Street Journal (@WSJ) April 5, 2023



Hier EUR/USD (oranje) en goud, ja die correleren al een jaartje volgens het boekjes. Trek de grafiek maar langer, dat is lang niet altijd zo.



Recessie = mindere economie = minder vraag naar geld = lagere rente, luidt de theorie. De Amerikaanse tienjaars rente (paars) neigt inderdaad lager en de Duitse zijwaartst.



De inflatieverwachtingen dalen inderdaad, wat ook in een teruggang scenario past. OK, een recessie behoort zeker tot de mogelijkheden, maar als het zo ver komt en inderdaad de koersen dalen, draait in principe de beurs alweer op het moment dat er formeel sprake is van een recessie. Timen is hachelijk.



B&S Group

Onze beleggersdesk neemt vandaag wat minder gangbare aandelen on der de loep. Hier Peter Schutte over B&S Group, dat even met wat mededelingen kwam.

Geen materiële impact dus op de cijfers van 2022 noch op de financiële positie van B&S, zo concludeert het bedrijf. Publicatie van deze jaarcijfers die oorspronkelijk op 27 februari 2023 op de agenda stond, zal nu plaatsvinden op 17 april 2022.

En passant meldt het bedrijf deze week ook nog even dat de Ebitdamarge over geheel 2022 op 4,2% is uitgekomen. Op 20 februari van dit jaar stelde het de marge al bij van 5,0% tot een range van 4,2%-4,5%. Onduidelijk is of er nog meer lijken uit de kast komen.



B&S blijkt een speeltje van de grootaandeelhouder en de kleine aandeelhouders worden niet serieus genomen. Blijdorp bezit nog altijd ruim twee derde van de aandelen en kan overwegen B&S van de beurs te halen. Veel zouden wij niet verwachten van een nieuw bod.

Puinruimen bij BS Group IEX Premium https://t.co/DWhwUDAOkr via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 5, 2023



All Funds

Nieuw in de AMX, het Spaanse onder en Britse licentie opererende en in Amsterdam genoteerde Allfunds. Is het wat? Martin:

Het van origine vanuit Spanje, Madrid, opererende Allfunds kan allicht het beste worden omschreven als fintechfund, al noemen de Spanjaarden zichzelf een 'Wealth Tech company'.



Het bedrijf treedt als tussenschakel op voor financiële partijen en verdient daar enkele basispunten (FY22: 3,4 basispunten) mee. De zogeheten Assets under Administration bedroegen ultimo 2022 ruim €1.300 miljard. De netto-omzet bedroeg vorig jaar afgerond €0,5 miljard.



De fintech haalt bijzonder hoge marges: de Ebitda-marge over 2022 bedroeg maar liefst 71%. Een marge waar maar weinig bedrijven aan kunnen tippen. De nettowinst het afgelopen jaar bedroeg een licht tegenvallende €225 miljoen.



De grote attractie van Allfunds is verder dat de Spanjaarden naar schatting slechts zo'n 20% van hun omvang hebben bereikt. De, theoretische, marktomvang bedraagt circa €6.000 miljard: nog volop groeimogelijkheden dus.

Voormalige overnameprooi Allfunds onder de loep IEX Premium https://t.co/lF6jgZlMJx via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 5, 2023



Gelukkig hebben we de saaie dividenders nog!

Allfunds ligt niet zo lekker vandaag, maar dar geldt niet voor Wolters Kluwer en Relx die all time highs aantikken. Heineken staat weer boven €100 en AholdDelhaize heeft haar top der toppen van 15 april 1999 in zicht.

Dit zijn btw paar schattingen voor defensieve #AEX fondsen (hoewel ik zelf #Shell daar niet meer toe reken na dividenddrama drie jaar terug). Zelf vind ik #AholdDelhaize aantrekkelijkst en oh ja, helft is buitenlands https://t.co/sGOZA3hrHp pic.twitter.com/PytBxmvQo2 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 5, 2023



Ene LVMH zet vandaag ook een nieuwe, eenzame top neer en ook dat geldt natuurlijk als defensief aandeel. En het is niet het enige Franse luxefonds. Daar zijn er zelfs heel veel van. Verbaas u, echt! Ze doen allemaal heel erg goed, ze zijn allemaal heel veel waard en ze zijn allemaal ook duur, heel erg duur zelfs.

Kwaliteit heeft een prijs. Dit zijn no-brainers als buy & hold fondsen, maar als u wilt timen kunt wellicht beter wachten tot cyclisch weer boomt en defensief uit is.

Omdat we ze niet hebben in 020?

3 maanden geleden was ik verblufd hoe goed wapenaandelen in long run presteren. Vandaag heb ik dat bij Franse luxefondsen. #LVMH #LOréal #EssilorLuxottica en #Kering leveren laatste 50 jaar gem 15% bruto pj op https://t.co/LVIkCeVURf — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 5, 2023



RIP Bokito, maar gelukkig hebben we Beursgorilla Jacko nog! Want die blijft ons állemaal maar outperformen deze eeuw :-)

Geheel onverwacht is gorilla Bokito overleden. Hij voelde zich sinds zondag niet lekker. Dinsdag was er nog geen verbetering. Daarom is besloten hem verder te onderzoeken. Tijdens de narcose is hij overleden. De oorzaak is nog niet bekend. Lees verder op: https://t.co/lUqOrYcCgG pic.twitter.com/Ryk3WcPlPJ — Diergaarde Blijdorp (@RotterdamZoo) April 5, 2023



Niet de beste beursdag

Voor we verder gaan met het Damrak overzicht, eerst de brede markt geklokt op het Amsterdamse slot. Er is niet veel dat stijgt...



En de rentes nog. Die zakken als een baksteen en in principe duidt dat op recessievrees. Alleen is het zo dat zulke basispuntensmijterij al maanden de regel is bij vastrentend, ofwel hier zijn niet meteen conclusies aan te verbinden.



Beursplein 5

De AEX doet het nog met een nul voor de komma, maar de AMX en AScX krijgen onderuit de zak en schrijven een twee voor die komma. Nogmaals, defensief redt de meubelen, cyclisch gaat de bietenbrug op, Heijmans is ex dividend en ja, die betreurde kraan in Voorschoten was van BAM.

Eerst de bankenadviezen van vandaag met verlagingen voor AkzoNobel, Shell en Ebusco. Klik op het plaatje voor details.



Vroegâh keken we bij recessiedreiging als eerste naar het vroegcyclische Randstad. Dat ligt er inderdaad ineens heel beroerd bij en officieus is -20% een bear market.



Met een vijfjaars bèta van 2,1 (!) is ArcelorMittal ook een zeer gevoelig cyclisch aandeel. Dat oogt een stuk beter, maar u weet dat het ook hier op zevenmijlslaarzen kan gaan. Roestvrij dochter Aperam krijgt wel een flinke beuk.



Unilever moet u even technisch bekijken?



Verder:

Onze chippers maken hardhandig duidelijk dat wij het wel technologie kunnen noemen, maar dat ze bovenal erg cyclisch zijn

Adyen valt misschien nog mee?

Fagron en Vopak verrassen zeer aangenaam, te meer daar er geen nieuws is

Flinke salarisverhoging is voor de Just Eat Takeaway top, maar de aandeelhouders gaan weer zonder eten naar bed

Aalberts, de meest defensieve naam onder de cyclicals, daalt alsof het een hypercyclical is met wiebel fundamentals

TKH wordt ook even hardhandig wakker geschud na een mooie rally

En Pharming blijft maar dalen... Wat een scenario: FDA toestemming krijgen en dan lager gaan, verzin het maar

Waarom Majorel, Ebusco en Avantium stijgen op zo'n dag is dan misschien een raadsel, maar de beer heeft natuurlijk al de nodige uithalen gedaan

Ondergetekende zit in AEX en AMX trackers, ASR, ING, Shell, Aalberts en Just Eat Takeaway en bloedt met u mee. Ach ja, als koersen niet konden dalen, konden ze ook niet stijgen, dan maar.