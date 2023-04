Het thema voorbeurs is recessie en de koersen willen even niet

En toen was recessie weer het buzz word op de beurs, of vooral in de media.

De AEX indicatie is -0,3% na een vervelend rondje Wall Street (-0,5%) en we letten met die recessiepraat vandaag op het Amerikaanse ADP-rapport (loonstrookjes private sector maart) en vooral de ISM non-Manufacturing Index. Bij ons is er nu nul nieuws en gaat Heijmans €1,01 ex-dividend.

Europese en Amerikaanse futures is allemaal één pot nat op dit uur, -0,1% à -0,3%

In Azië is China dicht, bakt Japan er niks van (-1,8%) en stijgen Korea en Taiwan ligt. TSMC staat -0,4% in Taipeh

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat +2,4% op 19,0 en de BofA MOVE Index (obligaties) doet +6,9% op 147,8

De dollar ligt nu even vlak op alweer 1,0958

Goud stijgt 0,2%, olie gaat 0,6% hoger en crypto steelt weer de show 1 à 2% hoger

De rentes beheersen zich voor de verandering eens op dit vroege uur:



Recessie, business cycle... Hoe zat het ook alweer? Uit de boekjes:



Het is misschen wel een beetje een puzzeltje, want waar zitten we precies? Ondanks het zijwaarste karakter van de AEX is de trend nog wel opgaand. Hebben we de bodem al gezet vorig jaar oktober, of komt ie nog? En zo zijn we nooit zeker op de beurs.



Een afkalvende economie valt wellicht aan de data af te lezen. Zo zakken de inflatieverwachtingen weer wat. Ondanks nu even een afknijpende Opec.



De Fed-renteverwachtingen lopen ook terug:



Misschien nu even het belangrijkste, de dollar verzwakt.



Tot slot is er weer een zwerm inkoopmanagersindices. Let uiteraard op de Duitse en vooral de Amerikaanse nu het trefwoord recessie weer veel valt op de networks.



Ach en dan is Richard Branson's Virgin Obit failliet. Nee, hier valt geen to the moon van te maken... Zit er uit al een oude SPAC-notering en laat verder ook maar. Misschien is dit ook wel een rente- en recessieteken aan aan de wand. We doen niet meer zo gemakkelijk aan gratis fnancieren op de beurs.



Hier is het verhaal:

Richard Branson's Virgin Orbit filed for Chapter 11 bankruptcy after the satellite launch company failed to secure the long-term funding needed to help it recover from a January rocket failure https://t.co/eNGhxiMRLP pic.twitter.com/OjBnidT7Sc — Reuters Business (@ReutersBiz) April 5, 2023

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:11 Sodexo verhoogt marge

08:10 Duitse fabrieksorders sterk gestegen

08:09 Lagere opening AEX voorzien

07:41 Iets meer omzet voor chocoladefabrikant Barry Callebaut

07:26 Borsa Italiana draait nu op Optiq-platform van Euronext

07:07 Europese beurzen openen naar verwachting licht lager

07:04 Nieuw-Zeeland verhoogt rente

07:01 Japanse dienstensector groeit nog harder

06:58 Beursagenda: macro-economisch

06:57 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:56 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

04 apr Beursupdate: AEX op Wall Street

04 apr Wall Street daalt

04 apr Olieprijs stijgt verder

04 apr Wall Street daalt

04 apr Europese beurzen sluiten verdeeld

De AFM meldt deze shorts:



Toch weer...



De agenda:

09:00 Heijmans - €1,01 ex-dividend



00:00 Chinese beurs gesloten

00:00 Beurs Hongkong gesloten

01:30 Inkoopmanagersindex diensten def. - Maart (Jap)

08:00 Fabrieksorders - Februari (Dld)

08:45 Industriële productie - Februari (Fra)

09:15 Inkoopmanagersindex diensten - Maart (Spa)

09:45 Inkoopmanagersindex diensten - Maart (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex diensten - Maart def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex diensten - Maart def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex diensten - Maart def. (eur)

10:30 Inkoopmanagersindex diensten - Maart def. (VK)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:15 ADP banenrapport - Maart (VS)

14:30 Handelsbalans - Februari (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex diensten - Maart def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex diensten ISM - Maart (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

En dan nog even dit

Lager:

Wall Street's main indexes slipped as evidence of a cooling economy exacerbated worries of a recession, with investor bets shifting in favor of a pause in the Federal Reserve's interest rate hikes in May. Read more: https://t.co/jhaRkzx95V pic.twitter.com/SRmQd5bdpn — Reuters Business (@ReutersBiz) April 5, 2023



Op- en afsplitsen is dit jaar een trend aan het worden:

Sodexo to spin-off Benefits & Rewards Services business https://t.co/RKrNRJJI5v pic.twitter.com/bOOaiNOPli — Reuters Business (@ReutersBiz) April 5, 2023



Ze zijn/waren buren op hetzelfde plein in Zürcih, gisteren hield Credit Suisse haar (laatste) aandeelhoudersvergadering. Het spijt ons, klonk en het daar en dat kwam niet uit het publiek:

UBS will seek to reassure shareholders that its unexpected takeover of rival Credit Suisse in the biggest bank rescue since the great financial crash can work. More here: https://t.co/B5RbpX9Hjv — Reuters Business (@ReutersBiz) April 5, 2023



Citaat:

Risks that led to the current crisis were "hiding in plain sight," Dimon wrote, citing the interest rate exposure and level of uninsured deposits at Silicon Valley Bank.



But he downplayed similarities to the global financial crisis. While the 2008 crash hit large banks, mortgage lenders and insurers with global interconnections, "this current banking crisis involves far fewer financial players and fewer issues that need to be resolved," Dimon said.

In a letter to shareholders, JPMorgan Chase CEO Jamie Dimon said that the US banking crisis is ongoing and will have effects for years to come. Read more: https://t.co/7XZsj6cqha $JPM pic.twitter.com/gHHOJ3xRB1 — Reuters Business (@ReutersBiz) April 5, 2023



Veel plezier en succes vandaag.