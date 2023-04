Slotcall: AEX geklopt op de streep door rondwarende inflatie- en bankenspoken

Geklopt op de streep. In de slotveiling dook de AEX toch nog in het rood, nadat de dag fris en fruitig begonnen was.

Veel was het niet. Met -0,05 punten en -0,01% zullen we het maar gewoon onveranderd noemen. Niet dat er niets gebeurde trouwens.

Sowieso was er wereldnieuws genoeg, met een nieuw NAVO-lid aan de Russische grens en de aanhouding van een oud-president in de VS, maar de beurs lette zoals gebruikelijk weer eens op heel andere dingen vandaag.

Om te beginnen op rente en inflatie - en in het bijzonder op elke vorm van nieuws die het beleid van de Fed of de ECB zou kunnen beinvloeden. De inflatie is nog lang niet verslagen. Energieprijzen komen snel naar beneden, maar de inflatie van andere zaken zoals voedsel lijkt hardnekkiger.

En plots zijn daar ook weer zorgen over energieprijzen, sinds de Opec gisteren zomaar besloot om de productie terug te schroeven en zo de olieprijs weer stevig opjoeg. Aan de andere kant wordt ook steeds duidelijker dat de economie, zeker in Amerika, afkoelt. Misschien goed nieuws als je inflatie bestrijdt, maar ook een teken dat centrale banken niet al te lang hawkish kunnen blijven.

For central bankers, oil’s one more reason to keep up the inflation fight. For many investors, it’s another sign that the fragile economy will force rate cuts later this year. The yawning gap points to further uncertainty in the global outlook https://t.co/9bTbs2gL6z — Bloomberg (@business) April 4, 2023

Bankencrisis? Ligt aan wie u het vraagt

Hoe zit het met dat andere spook dat rondwaart, de bankencrisis - of althans de angst dat die meer slachtoffers gaat maken dan de twee grote tot dusver, SVB en Credit Suisse. (De laatste beleefde vandaag een on-Zwitsers rumoerige laatste aandeelhoudersvergadering).

Als de baas van een van de grootste banken ter wereld gaat somberen over de sector is het op z'n minst even oppassen geblazen.

Dimon says banking crisis is not over, will cause ‘repercussions for years' @CNBC https://t.co/SfbJIj4OWT — Jennifer Ablan (@jennablan) April 4, 2023

Waar de financials vanochtend nog domineerden bovenaan het linkerrijtje, weet alleen ASR (en Adyen, maar die gedraagt zich sowieso al niet als een financial) zijn plekje te behouden. ING en ABN Amro zakten gedurende de dag steeds verder weg tot uiteindelijk respectievelijk +0,3% en +0,1%.

Toch lijken particuliere beleggers voorlopig geen bankencrisis te vrezen. In ieder geval niet als je het ze op de man en vrouw af vraagt; in de peiling door IEX van het Nationaal Beleggerssentiment zegt ruim 75% van de 1.043 ondervraagde beleggers een nieuwe bankencrisis niet te vrezen.

Aegon, NN Group en ING zijn zelfs de favoriete aandelen voor komende maand. Dit trio staat trouwens (naast ASMI en ASML) ook op de kooplijstjes van beleggingsprofessionals.

iPhone-moment in AI

Wie wint de Artificial Intelligence-wedloop? Microsoft staat op pole position, maar alle techreuzen zijn wakker en vechten elkaar bijkans de tent uit om voorop te lopen in wat algemeen wordt gezien als dé grote nieuwe groeigolf voor de techindustrie.

Welke bedrijven zijn voorlopers in AI IEX Premium https://t.co/oHCyWWR8R7 via @IEXnl — Martin Crum (@martinjancrum) April 4, 2023

Zorgen zijn er ook over AI. Elon Musk is een luidruchtige verkondiger van dystopsche vergezichten met betrekking tot AI, maar ook de politiek gaat zich ermee bemoeien. Italië kondigde zelfs een verbod af. Ondertussen gaat de race keihard door. OpenAI - ondersteund door Micrsoft - heeft inmiddels alweer nieuwe stappen gezet, die bij Bloomberg zelfs al als 'iPhone moment' worden omschreven.

OpenAI has upgraded ChatGPT with capabilities that make it even more of a threat to Google (via @opinion) https://t.co/jruRtUuEr4 — Bloomberg (@business) April 4, 2023

De brede markt

De AEX gaat nét kopje onder en houdt daarmee het Europese midden (Duitsland en Frankrijk een kleine plus, België, Italië en VK een lichte min).

In Amerika draaien de markten omlaag na een vrij vlak begin.

Eurodollar maakte halverwege de middag een sprongetje omhoog en reikt weer richting $1,10

Olie (WTI) bivakkeert sinds de Opec-maatregel boven de $80

Goud heeft zich weer boven de $200 genesteld, op bijna $2021

De rentes

Amerikaanse en Europese rentes bewegen tegengesteld: Europa omhoog, de Amerikaanse lager. (Stand van 16:00)

Het Damrak

De Top- en Flop-3 van vandaag

ASR (+1,6%) toont als enige financial vormbehoud na een sterke opening vanochtend

Ahoild Delhaize flirtte even met een all time high, maar het slot van 24 jaar geleden (€32,67) blijft voorlopig het record

ABN Amro en ING eindigen in de middenmoot van de AEX

Randstad (-4,2%) ligt wederom slecht en is in een maand al 13% kwijt

ASMI (+1,0%)ontworstelt zich aan een matig chipsentiment, wellicht door een koersdoelverhoging door DeGroof Petercam

Basic-Fit (+2,7%) heeft, zonder specifiek nieuws, de smaak te pakken

Ebusco (-4,6%) heeft - buiten een toch al droevig stemmend sentiment - last van een forse koersdoelverlaging van ING

Shell (-1,6%) ging gisteren goed op de stijgende oliepris, maar bungelt vandaag onderaan

En dan nog even dit

Geef toe, deze heeft u ook gemaakt (h/t @jackneele)

One of the biggest mistakes is when a company disappoints and you know your thesis is broken but you think it can’t go much lower because it's cheap.



It always goes lower. — Ian Cassel (@iancassel) April 4, 2023

Sport is een internationale groeimarkt

Private-equity firms are increasingly investing in sports as relaxed betting laws, increases in streaming media and the sector's resilience attract interest https://t.co/RvYfvGwGhC — The Wall Street Journal (@WSJ) April 4, 2023

Ondertussen in cryptoland

Ethereum jumps to its highest price in 8 months ahead of highly anticipated network upgrade https://t.co/vvdnrHCknW — Markets Insider (@MktsInsider) April 4, 2023

Op naar de dag van morgen

Een dagje boordevol macro's morgen, waarbij de aandacht vooral zal uitgaan naar de PMI's voor de dienstensector in Duitsland en de VS - en ook zeker het ADP banenrapport om kwart over twee.