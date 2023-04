Nederlandse belegger vreest niet voor bankencrisis

Een ruime meerderheid van de Nederlandse beleggers is niet bang voor een nieuwe bankencrisis. Dat blijkt uit de peiling door IEX van het Nationaal Beleggerssentiment voor april, waar meer dan 1000 respondenten aan deelnamen. Recent laaide de paniek over de bankensector opnieuw op. IEX vroeg zich af of beleggers een nieuwe bankencrisis verwachten. De extra vraag in de enquête van deze maand luidde: Denkt u dat er een nieuwe bankencrisis aanstaande is? Nee, de sector staat er sterker voor dan in 2008 76,6% Weet niet 12,3% Die kans is groot 8,7% Ik weet zeker dat er een bankencrisis komt 2,4%

De uitslag is duidelijk: het grootste gedeelte van de respondenten - ruim drie kwart - is niet bang voor een nieuwe bankencrisis. 12,3% twijfelt, en zo'n 11% acht de kans groot of weet het zeker.

