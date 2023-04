AEX stuit op technische barrière van 763,41 punten

Oeps ing bank verhoogd de spaarrente in Deutsland als je lid wordt , de eerste 6 maanden 3% daarna 0.6%.

En in Nederland hoogstens 0.5 rente. tja verschil moet er zijn.

Veel nederlandse produkten zijn beduidend goedkoper bij mijn buren, hebben we het maar niet over de Deutsche rente [AOWieder jaar een verhoging tussen de 3,5 A 5 %, nu in julli een verhoging van 4.5 %.

Wat is er eigenlijk loos in ons pokkenland. toch blij dat ik een halve pruus ben en op de grenslijn woon.

trouwens de kpn,ers willen wel over 1 paar weken weer dividend. Groetjes