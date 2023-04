Wat onze chippers, Nasdaq 100, SOX, Nvidia en bitcoin ons vertellen

Met name chippers liggen er dit jaar goed bij. Dat weten we maar al te goed op het Damrak met ASML, ASMI en Besi, maar het geldt ook voor sectorindex SOX: de Philadelphia Semiconductor Index.

En zoals zo vaak was de Nasdaq 100 weer gewoon de beste in het afgelopen kwartaal. Dat is die door Big Tech (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Netflix, Nvidia en Tesla) gedomineerde technologie-index, waar ook nog saaie Blue Chips als Dividend Aristocrat PepsiCo, KraftHeinz en Starbucks in zitten.



En Nvidia was weer gewoon weer de beste in Q1. Daar is een flinke Artificial Intelligence (AI) premie ingeprijsd. Want vorig jaar kwam het fonds flink af met haar torenhoge waardering, door onder meer ellende in crypto- en de teruggang in gaming land. De opkomst van ChatGPT was de trigger voor die enorme draai.

Het aandeel gaat intussen weer richting 60 keer de verwachte winst.



Het geeft aan dat ondanks alle economische ellende er nog flinke risicobereidheid in de markt is. Er is nog een item in de markt waar we dit aan aflezen: crypto en dan met name bitcoin. De rally in de afgelopen maand leek er op te duiden dat het spul ook een roeping had gevonden: hedge tegen bankencrisis.

Is dat zo, of is bitcoin nog gewoon een graadmeter voor risicobereidheid, zoals ook de Nasdaq 100 en de SOX? Allebei, of geen van beiden, kan ook nog. De markt kent namelijk weinig tot geen absolute waarheden en de mooiste correlaties kunnen zo weer verdwenen zijn.



Intussen is de Nasdaq 100 weer aan de prijzige kant geworden. Misschien inruilen voor Q2 voor in Q1 achter gebleven cyclicals en financials? Dat is timen en dus gokken, maar ook weer niet helemaal. Want chips en technologie zijn vroegcyclisch en hebben wellicht hun koers- en cyclusdip al de afgelopen winter beleefd.

Dan is het niet raar dat daarna de echte cyclicals aan de beurt zijn en financials grijpen doorgaans iedere gelegenheid aan om weer eens met een systeemcrisis te flirten. Zeker gezien de verzekeraars zien wij kansen en wat de chippers betreft, vinden wij dat het wel weer erg hard gaat. Is winst nemen zelfs een idee?

Dat geldt misschien ook voor dure Blue Chips. Want defensieve waarden ging ook omhoog. Over correlaties die niet altijd werken gesproken, want tech en Blue Chips heuren helemaal niet samen te bewegen.