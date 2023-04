Sfeer zit er in Q2 meteen in en het is olie wat de klok slaat voorbeurs

De AEX indicatie is -0,1% na een prima Q1 - ondanks weer heel veel.

Zie maar en dan blijven wij in de EU ook nog een paar procent achter.



Inflatie-trade vandaag? Zo staat de boel er nu bij en olie is het grote verhaal, want Opec verlaagt onverwacht de productie en de prijs vliegt. Zo meer.

Europese futures openen tot een paar tienden lager

De Amerikaanse liggen vlak (blue chips) tot -0,7% (technologie)

In Azië doen China, Japan en Taiwan ietsie hoger en Hongkong en Zuid-Korea ietsie lager

Alibaba -2,5%

Tencent -0,2%

TSMC -0,4%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat -1,7% op 18,7 en de BofA MOVE Index (obligaties) doet -3,8% op 135,9

De dollar trekt liefst 0,5% aan tot 1,0794

Goud zakt 0,8%, olie staat krap 5% hoger en crypto moet ook dik een procent terug

De EU rentes starten rustig en de Amerikaanse stijgt:



Het nieuws vandaag, Opec verlaagt onverwacht en tot ergernis van de VS de productie. Bloomberg:

Oil surged at the week’s open after OPEC+ unexpectedly announced crude output cuts that threaten to tighten the market, delivering a fresh inflationary jolt to the world economy and irking the White House.

WTI soared as much as 8%, the biggest intraday move in more than a year, while in wider markets the dollar advanced with Treasury yields.



OPEC and allies including Russia pledged on Sunday to make the cuts from next month that will exceed 1 million barrels a day, with Saudi Arabia leading the way with 500,000 barrels.

Traders had expected OPEC+ to hold output steady. The shock move came outside the group’s scheduled timetable for reviewing the market and members’ supply.

De prijzen komen wel al weer een beetje af - u ziet WTI (oranje) en Brent - en speculeert u maar over de verhouding Saoedi-Arabië-VS.



Intussen is onze nationale Nevi inkoopmanagersindex over maart door en dit is niet best. Ons economisch momentum verzwakt. De prijzen zakken, dat dan weer wel, om nog een positieve noot te noemen.



Uit het persbericht:



Wij zijn vandaag niet de enige met een inkoopmanagersindex. China, Japan en Zuid-Korea zijn ook al niet best, maar India blijft maar gaan.



Het gaat om Q4, maar B&S Group trapt het Q1 winstwaarschuwingenseizoen dan maar af en wel meteen op de eerste handelsdag van het nieuwe kwartaal. Hoe zat het ook alweer? Geen fraai beursverhaal dit. Tot dusverre is dit ook niet zo'n mooi aandeel. En niemand die hier op zit te wachten.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met onder meer SBM Offshore en ForFamers.

08:09 AEX start nieuw kwartaal waarschijnlijk vlak

07:55 DSM rondt verkoop Engineering Materials af

07:42 B&S stelt margeverwachting neerwaarts bij

07:27 CEO ForFarmers legt functie al weer neer

07:19 'UBS wil tienduizenden banen schrappen'

07:17 Nederlandse industrie krimpt stevig

07:10 Chinese industrie maakt pas op de plaats

07:07 Europese beurzen openen naar verwachting vlak

07:04 Japanse industrie krimpt nog fractioneel

07:00 Beursagenda: macro-economisch

06:59 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:59 Beursagenda: buitenlandse fondsen

02 apr OPEC+ gaat productie verder inkrimpen

02 apr Inkoopmanagers bepalen de beursweek

02 apr SBM Offshore heeft projectfinanciering FPSO Almirante rond

02 apr Uitgelicht: week in beeld

De AFM meldt deze shorts en wat een waslijst:



Bij Just Eat Takeaway en Philips lopen de shorts ook iets op, maar Alfen is de opvallendste.



De agenda:

14:00 Heijmans - Jaarvergadering



00:50 Tankan index - Cijfers eerste kwartaal (Jap)

01:30 Inkoopmanagersindex industrie - Maart def. (Jap)

03:45 Inkoopmanagersindex industrie Caixin - Maart (Chi)

09:00 Inkoopmanagersindex industrie - Maart (NL)

09:15 Inkoopmanagersindex industrie - Maart (Spa)

09:45 Inkoopmanagersindex industrie - Maart (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex industrie - Maart def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex industrie - Maart def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex industrie - Maart def. (eur)

10:30 Inkoopmanagersindex industrie - Maart def. (VK)

15:45 Inkoopmanagersindex industrie - Maart def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex industrie ISM - Maart (VS)

16:00 Bouwuitgaven - Februari (VS)

En dan nog even dit

Zo was het vrijdag nog dus:

A turbulent quarter for US stocks ended with a rally on Friday as signs of cooling inflation boosted hopes the Federal Reserve might soon end its aggressive interest rate hikes https://t.co/yzjhdrHbiQ pic.twitter.com/3XGqKb6svV — Reuters Business (@ReutersBiz) April 1, 2023



Bij deze, het is inmiddels maandag:

JUST IN: Oil surged after OPEC+ announced a production cut, with WTI crude rising above $81 a barrel and Brent topping $86 https://t.co/BTdHvD5c3J — Bloomberg Markets (@markets) April 2, 2023



Deze week dan:

The week ahead brings monthly US jobs data, shifting focus back to the macro picture, along with a final read on business activity in March. Here are the top stories in the world of business to watch out for https://t.co/clNwvv15E5 pic.twitter.com/UGRnVPhGyZ — Reuters Business (@ReutersBiz) April 1, 2023



In lijn met verwachtingen die 422.785 stuks, maar stiekem werd er meer gehoopt:

Tesla posted record quarterly vehicle deliveries, but quarter-on-quarter sales growth was modest despite price cuts as rising competition and a bleak economic outlook weighed https://t.co/JXBeU2sTXA $TSLA pic.twitter.com/21jMDu4mCj — Reuters Business (@ReutersBiz) April 3, 2023



Ook al?

McDonald’s is temporarily closing its U.S. offices this week as it prepares to inform corporate employees about layoffs https://t.co/dF6l4RNzNp — The Wall Street Journal (@WSJ) April 2, 2023



Midland, wie kent het niet:

The Texas town that had the highest inflation in the US last year now has the biggest pay gains — one reason why the Fed's still raising rates https://t.co/wfaEde4ZkQ — Bloomberg Markets (@markets) April 2, 2023



Dit plaatje hoort er bij:



Ach:

The Golf was first introduced in 1974 and has been one of the bestselling cars for Europe’s biggest automaker for years https://t.co/wm73PVm2Ep — Bloomberg Markets (@markets) April 2, 2023

Veel plezier en succes vandaag.