Positieve signalen in de AEX-index

veel leeswerk gedaan weekend.



Als je de meer betrouwbare experts moet geloven is t grote financiele disaster spel pas begonne....



Oorzaak;22jaar moneyprinting en rentes naar nul en negatief...



Heeft vastgoed ,aandelen en bonds naar onkende waardes gebracht.



Opjacht naar yield zijn yunkbonds omhoog gestuwd en vele etf's in deze categorie.



Bij stijgende rente worden deze veel minder waard en blijken zelfs vele helemaal geen waarde tehebben.



Dus bij leegloop moeten de ETF beheerders gaan verkopen.



Alleen aan wie? to who to who



noemen ze owl(uil) bonds,oehoe oehoe:-)



ken me wel wat bijvinden deze vooruitzichten.



Verzekeraars en pensioenfondsen zitten er ook vol in door op jacht naar yield.