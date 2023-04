De vrees voor een recessie duikt weer op

De rust lijkt aardig weergekeerd in de bankensector na enkele nerveuze weken. Echter, Amerikaanse banken worstelen nu met het fenomeen dat spaarders niet langer een rentevergoeding accepteren van slechts 0,5% terwijl zogeheten money market funds een yield bieden van zo'n 4%.

Oftewel, de zorgen voor de Amerikaanse bankensector zijn nog niet geheel voorbij. En hoewel deze trend - uit bankdeposito's in geldmarktfondsen - elke rentecyclus optreedt, maakt de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen zich ditmaal toch zorgen over deze (logische) trend.

Zij signaleert risico's voor de stabiliteit van het financiële systeem, risico's die nog onvoldoende geadresseerd zijn. Een oplossing zou uiteraard zijn dat banken met concurrerende rentevergoedingen gaan werken, maar de bankensector is weinig happig temeer daar er een recessie in de VS voor de deur staat. En dan hebben banken weinig trek in het uitlenen van geld.

Dan nog even dit

De huizenmarkt zucht wereldwijd onder de oplopende rentes, Duitsland verre van uitgezonderd. Het aantal aanvragen voor nieuwe hypotheken halveerde over februari ruimschoots, de sterkste daling ooit.

Good Morning from Germany where rate shock is hitting housing mkt. Volume of new mortgages more than halved in Feb2023 YoY. 54% decline is worst on record. Total new mortgage business of €12bn is lowest in >12yrs, does not even take into account inflation https://t.co/AiEkzSetOf pic.twitter.com/4ih9tOc9MJ — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) April 3, 2023

De fors opgelopen rente zorgt voor een afnemende vraag onder consumenten omdat het kopen van een huis voor steeds meer huishoudens niet langer betaalbaar is.

Dan nog even dit II

Hoewel de olieprijs al gedeeltelijk was hersteld vorige week, besloot de Opec+ toch dat het opportuun was om de olieproductie nogmaals te verlagen. Die aankondiging gaf weliswaar een eerste, gewenst effect, maar een en ander duidt wel op een afzwakkende vraag.

Energy stocks surge as OPEC+ announced the production cut of more than 1 million barrels a day https://t.co/3sxSyNa8kl — Bloomberg Markets (@markets) April 3, 2023

Oftewel, de Opec+ ziet kennelijk toch signalen van een tragere economische groei en dat vertaalt zich normaliter direct in stevig lagere olieprijzen. We zijn dan ook benieuwd hoe houdbaar de huidige stijging van circa 6% van de olieprijs zal zijn, al wordt een verdere opmars richting de $100 niet uitgesloten.

Damrak

De financiële markten hebben de smaak duidelijk te pakken en trapten ook het tweede kwartaal positief af. Beleggers zien het duidelijk zonnig in, al waren er vandaag wel enkele dissonanten te melden.

Maar allereerst de stijgers: binnen de AEX vielen de financials in positieve zin op, Adyen uitgezonderd. ING Groep sprong er vandaag met kop en schouders bovenuit, maar ook de verzekeraars mochten wat herstellen van de koersklappen eerder dit jaar. Cyclicals als ArcelorMittal en Randstad lagen zwak op recessievrees, maar boegbeeld Shell trok de AEX-kar dankzij een fors hogere olieprijs.

Een divisie lager een min of meer vergelijkbaar beeld met koerszwakte bij AMG en Aperam, maar oliegerelateerde waarden Fugro en SBM Offshore mochten een aardige winst bijschrijven. Bij de kleinere fondsen lijkt Pharming niet echt meer te profiteren van de goedkeuring in de VS en ForFarmers krijgt wéér een bestuurswissel.

De AEX wist op het eind nog een plusje van te houden van 0,3% na eerder op de dag duidelijk hoger te hebben genoteerd.

Top drie stijgers/dalers

Philips

Philips is dit jaar beperkt hersteld van de koersval van verleden jaar. En dat is ergens opmerkelijk, want er is nog geen schijn van een oplossing rond een structurele oplossing voor potentiële schadeclaims in de VS.

Philips is meer een speculatie dan een belegging IEX Premium https://t.co/FngaYIOq64 via @IEXnl — Martin Crum (@martinjancrum) April 3, 2023

Het concern is diep gevallen en geldt momenteel meer als een speculatie dan als een serieuze belegging. De Beleggersdesk heeft een drietal scenario's uitgewerkt voor beleggers.

ING Groep

Een bankencrisis lijkt ternauwernood afgewend, al is het nog te vroeg om het sein definitief veilig af te geven. Vooralsnog zijn de nu opgedoken problemen in de bankensector inderdaad geïsoleerde gevallen gebleken, zoals eerder al gesteld.

Een bankencrisis lijkt inmiddels afgewend IEX Premium https://t.co/S6r8oPemFe via @IEXnl — Martin Crum (@martinjancrum) April 3, 2023

Bankaandelen zijn dit jaar zwaar afgestraft door problemen bij Credit Suisse en SVB, maar zien ondertussen hun rente-inkomsten gestaag oplopen. De Belggersdesk nam nogmaals ING Groep onder de loep.

InPost

InPost kwam eind vorige week nog met jaarcijfers door en die waren zeker niet slecht. Het concern rapporteerde meevallende omzet- en Ebitda-resultaten over 2022. Wel vielen de marges licht tegen, maar het afgelopen jaar was ook voor InPost lastig.

InPost trotseert teruggang e-commercemarkt IEX Premium https://t.co/VCp92pFaC9 via @IEXnl — Martin Crum (@martinjancrum) April 3, 2023

De Polen zien de omzet in zowel thuismarkt Polen als Frankrijk licht vertragen, maar rekenen nog wel op enige groei. Een update van de Beleggersdesk bij IEX Premium.

Inflatiespook

De zogeheten head line inflation is op zijn retour, vooral dankzij flink lagere energieprijzen. Maar daarmee is het inflatiespook nog niet getemd. Europese landen kampen voor het eerst sinds tijden met torenhoge voedselinflatie, een fenomeen dat normaliter zichtbaar is in onderontwikkelde landen.

Voedselprijzen in Europa lopen hard op IEX Premium https://t.co/XxNNA47mif via @IEXnl — Martin Crum (@martinjancrum) April 3, 2023

En dat is uiterst lastig te tacklen voor zowel overheden als centrale banken. Immers, het probleem hier zit vooral aan een tekortschietende aanbodzijde. Dat laat zich dus niet bestrijden met hogere rentes of ander restrictief monetair beleid.

Toegang tot de IEX Modelportefeuilles, fundamentele analyses van circa 200 beursgenoteerde fondsen, tal van uitgebreide achtergrondartikelen en interviews met ceo's vergen een lidmaatschap. Nog geen Premium lid en wel op zoek naar uitgebreide fundamentele analyses en achtergrondinformatie? U kunt IEX Expert geheel vrijblijvend drie maanden voor slechts €24,95 uitproberen.



Dat is een eenmalige korting van 67%.





Wall Street

In de VS was sprake van een verdeelde stemming zo bij de start van het tweede kwartaal. De jongste cijfers van Tesla (%) vielen per saldo niet in de smaak bij beleggers terwijl het veelgeplaagde First Republic Bank (%) enigzins op adem mocht komen. AkzoNobel-concurrent PPG (%) kwam met een meevallend kwartaalbericht. De inkoopmanagersindex van ISM daalde meer dan verwacht en dat was toch een domper op de vreugde.

Op het slot van Europa noteerde de Dow Jones een plusje van een half procent, de S&P 500 leverde juist een kwart procent in en de Nasdaq daalde met een volle procent.

Rentes

Het lijkt op het eerste gezicht een relatief rustige rentedag, maar schijn bedriegt. Vanochtend stonden de meeste rentes juist zo'n zes basispunten hoger, maar gedurende de dag draaide dit volledig, vermoedelijk ingegeven door recessievrees.



Bron: Reuters

Brede markt

Uiteraard sprong de sterke opmars van de olieprijs het meest in het oog vandaag. De toch verrassende productieverlaging die de Opec+ aankondigde, miste zijn effect niet. Verder viel op dat de euro opnieuw wat terrein won ten opzichte van de Amerikaanse dollar en goud lijkt opnieuw op weg naar de magische $2.000 grens.

Het Damrak

ING Groep (+ 2,0%) lijkt rijp voor een herstel nu de vrees voor een bankencrisis langzaam naar de achtergrond verdwijnt

(+ 2,0%) lijkt rijp voor een herstel nu de vrees voor een bankencrisis langzaam naar de achtergrond verdwijnt Philips (- %) is in trek sinds het concern liet weten een schikking na te streven rond de slaapapneu-apparaten, al was er op het slot geen koerswinst meer te bekennen

(- %) is in trek sinds het concern liet weten een schikking na te streven rond de slaapapneu-apparaten, al was er op het slot geen koerswinst meer te bekennen Shell (+ 4,1%) profiteerde uiteraard van de stevig opverende olieprijs als gevolg van de verrassende productieverlaging van de Opec+

(+ 4,1%) profiteerde uiteraard van de stevig opverende olieprijs als gevolg van de verrassende productieverlaging van de Opec+ Aperam (- 5,1%) was de sterkste daler onder de cyclische staalfondsen

(- 5,1%) was de sterkste daler onder de cyclische staalfondsen InPost (+ 4,2%) kwam eind vorige week met meevallende jaarcijfers naar buiten en lijkt hier opnieuw profijt van te trekken

(+ 4,2%) kwam eind vorige week met meevallende jaarcijfers naar buiten en lijkt hier opnieuw profijt van te trekken B&S Group (- 5,3%) rondde eind vorige maand een onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling af en stelde en passant vandaag de marge nogmaals neerwaarts bij. Dit bedrijf hoort echt niet op de beurs thuis

(- 5,3%) rondde eind vorige maand een onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling af en stelde en passant vandaag de marge nogmaals neerwaarts bij. Dit bedrijf hoort echt niet op de beurs thuis Pharming (- 1,8%) ziet de fantasie, onttaan door goedkeuring van leniolisib in de VS, langzaam uit de koers lopen

(- 1,8%) ziet de fantasie, onttaan door goedkeuring van leniolisib in de VS, langzaam uit de koers lopen Op de lokale markt is Euronext (- 1,8%) nog altijd totaal niet hersteld van de stevige koersdaling als gevolg van een nogal opportunistisch bod op Allfunds (- 1,6%)

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)



Agenda 04 april

06:30 Reserve Bank of Australia - rentebesluit

08:00 Handelsbalans Duitsland - feb

11:00 Producentenprijzen eurozone - feb

13:00 Acuity Brands - cijfers tweede kwartaal

16:00 Vacatures VS - feb

16:00 Fabrieksorders VS - feb