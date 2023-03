Slotcall 31 maart 2023

Na een aarzelend begin, zijn de AEX (+0,5%) en Midkap (zelfs +0,9%) met een fraaie plus de dag uit gegaan, bij lager dan verwachte omzetten. Het is een passend slotakkoord voor een fraai eerste kwartaal dat ook de nodige stress met zich meebracht. Hierover later meer.

De AEX ging wat stroef uit de startblokken, maar wist zich aan het eind van de ochtend te herpakken. Toen de Amerikaanse PCE-inflatie licht bleek mee te vallen, stoomde de index verder door.

Vooral levensmiddelenaandelen waren in trek. Ahold Delhaize won 1,6%, Heineken kreeg er 1,5% bij en Unilever 0,3%. Koplopers was betaaldienstverlener Adyen, met een koersstijging van 2%.

In de Midkap kreeg Air France-KLM (+4,2%) letterlijk vleugels, nadat Deutsche Bank het aandeel op de kooplijst had gezet en het koersdoel met 55 cent had opgetrokken. Ook Lufthansa en IAG (het fusiebedrijf van British Airways en Iberia) werden getrakteerd op een koersdoelverhoging en ook zij zagen hun beurswaarde aantrekken.

Philips (+2,3%) zette de zegetocht voort die gisteren werd ingezet na het bericht in het FD dat het concern aanstuurt op een schikking in de affaire met slaapapneu-apparaten. In de IEX BeleggersPodcast gaan beurswatcher Arend Jan Kamp en analist Niels Koerts hier nader op in.

Meevaller in Amerikaanse inflatie

Een meevaller in de Amerikaanse inflatie stemde beleggers optimistisch. De PCE-kerninflatie (een afkorting voor persoonlijke consumptieve bestedingen) bleek in februari te zijn uitgekomen op 4,6%, tegen 4,7% in januari. Economen hadden verwacht dat dit cijfer gelijk zou blijven. De reguliere PCE-inflatie zwakte af van 5,3% in januari naar 5,0% in februari.

In dit geval is goed nieuws ook echt goed nieuws, want voor de Federal Reserve is de PCE-kerninflatie van groot belang bij het bepalen van het rentebeleid. In januari steeg dit cijfer nog tegen de verwachtingen in, waardoor de angst voor renteverhogingen toenam.



Inmiddels duidt de zogeheten FedWatch-tool van CME Group op grote verdeeldheid in de financiële markten over het rentebesluit op 3 mei. De kans dat de federal funds rate (het belangrijkste officiële rentetarief) dan met 25 basispunten omhoog gaat (naar een bandbreedte van 5 tot 5,25%) wordt ingeschat op iets meer dan 50%. De kans dat de Fed een pas op de plaats gaat maken is ietsje kleiner.

Daarmee lijken we de grootste pijn wel gehad te hebben. Algemeen wordt verwacht dat de rente later dit jaar zal dalen. De kans dat het federal funds rate het jaar hoger eindigt dan nu, wordt momenteel ingeprijsd op slechts 1,9%. De kans dat de rente gelijk blijft is ook klein: 11,4%. Een daling is voor bijna 80% ingeprijsd. Maar 13 december ligt nog ver weg. Er kan in de tussentijd nog veel gebeuren.

Inflatie eurozone zet een daling in

Ook in de eurozone lijkt de inflatie een daling te hebben ingezet: de inflatie kwam hier uit op 6,9%, tegen 8,5% in februari. Dit is vooral te danken aan een daling van de energiekosten (gas, benzine, diesel). Maar het addertje onder het gras is de kerninflatie, waar voeding en energie buiten beschouwing wordt gelaten. Deze steeg van 5,6% naar 5,7%. Dat komt vooral door de duurdere boodschappen. Dit cijfer duidt erop dat de ECB waarschijnlijk nog wel even doorgaat met renteverhogingen.

Er zijn wel grote verschillen. Grote buur Duitsland kijkt aan tegen een nog steeds forse inflatie van 7,8%. Voor dubbelcijferige inflatiecijfers moet u in Oost-Europa zijn.





Vergeleken met andere landen in Europa doet Nederland het ditmaal een stuk beter, zoals u ziet: de inflatie is hier gedaald van 8% naar 4,4%. Het gaat wel om een voorlopige raming, dus het definitieve cijfer, dat op 13 april verschijnt, kan nog worden bijgesteld. Sowieso zijn de inflatiecijfers nog veel te hoog om het sein Brand Meester te kunnen geven.

JDE Peet's voelt verkoopdruk grootaandeelhouder

JDE Peet's worstelt met een grootaandeelhouder die zijn belang wil afbouwen. Eerder deze week kondigde Mondelez aan dat het nogmaals een deel van het belang dat het houdt in koffieproducent JDE Peet's wilde verkopen. De investeerder voegde meteen de daad bij het woord en deed maar liefst 7,7 miljoen stukken van de hand gedaan tegen een koers van €26,10.

Dat moet pijn doen, als we kijken naar de introductiekoers van destijds van €31,50. Wat dit betekent voor beleggers, kunt u lezen in deze analyse.

Grootaandeelhouder neemt genoegen met lage prijs IEX Premium https://t.co/CkTdWF8etT via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) March 31, 2023

InPost beloond voor jaarcijfers

InPost was als een van de laatste bedrijven aan de beurt om de jaarcijfers te presenteren. De Poolse uitbater van pakketkluisjes zag de omzet met 54% stijgen tot 7,1 miljard zloty (omgerekend circa €1,5 miljard). Onder de streep daalde de winst wel met 7% naar 456,5 miljoen zloty (€97,6 miljoen euro). Analisten hadden op een hogere winst gerekend.

Toch beloonden beleggers het aandeel met een koerswinst van 5,8%.

Avantium nadert cruciale fase

Avantium - fabrikant van bioplastics - kwam onlangs met jaarcijfers die door de IEX Beleggersdesk als 'acceptabel' worden omschreven. Het wachten is vooral op het gereed komen van de FDCA-fabriek in Delfzijl, maar dat verloopt niet helemaal vlekkeloos.

De IEX Beleggersdesk heeft besloten het aandeel weer te volgen. Het laatste advies, van 13 augustus 2020, was Sell, met een koersdoel van €5, bij een toenmalige koers van €6. Dat had de desk goed gezien: de koers is sindsdien gekelderd tot €3,61.

Hoe analist Martin Crum nu tegen dit aandeel aankijkt, kunt u hier lezen.

Volgend jaar belooft jaar van de waarheid te worden voor Avantium IEX Premium https://t.co/lfytSnWfgu via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) March 31, 2023

IEX Beleggersdag 2023: Sijmen de Vries (Pharming), Jos Benschop (ASML), Marco Roeleveld (Alfen)

Op vrijdag 30 juni organiseert IEX de jaarlijkse IEX Beleggersdag, in Theater Spant in Bussum. Diverse beleggingsexperts, CEO's en andere kopstukken delen dan hun inzichten, strategieën en tips, waar u als belegger direct uw voordeel mee kunt doen.



We zijn nog niet klaar met de line-up, maar u kunt alvast rekenen op de komst van Jos Benschop (head of technology bij ASML), Marco Roeleveld (CEO van Alfen), Ton Hillen (CEO Heijmans), Sijmen de Vries (CEO Pharming), Mary Pieterse-Bloem (hoofd investment office Rabobank) en Lukas Daalder (chief investment strategist BlackRock).

Meld u snel aan, want de capaciteit van Spant is beperkt. En ook mooi meegenomen: wie nu kaarten bestelt, kan profiteren van een aantrekkelijke vroegboekkorting. Meer informatie vindt u hier.

Wall Street hoger uit de startblokken

Wall Street is de dag goed begonnen. De lichte daling van de kerninflatie stemt beleggers optimistisch.

Of ook het kwartaal over de volle breedte met winst wordt afgesloten, valt nog te bezien. De techindex Nasdaq hoeft zich geen zorgen te maken: deze staat dit jaar 19,7% in de plus. De S&P 500 doet het ook niet onaardig, met een plus van 6,4%. Maar de Dow schommelt rond de slotkoers van 2022.

Een van de grootste dalers is Nikola (-11,8%), dat een aandelenemissie van maximaal $200 miljoen aankondigde.

Rentes dalen iets

De Amerikaanse tienjaarsrente daalt met 3 basispunten naar 3,515%. De Nederlandse staat 2 basispunten lager 2,637%. De rente op de Duitse bund daalt iets forser: met 7 basispunten naar 2,29%

Hoe verliep de week?

AEX deze week: +3,3%

Midkap deze week: 5,20%

ASCX deze week: +4,8%

We kunnen terugkijken op een fraaie beursweek. De AEX kent slechts twee dalers: DSM (-0,5%) en Randstad (-3,1%). Philips (+13,8%), ASMI (+11,6%) en AkzoNobel (+8,4%) spannen de kroon.

Ook in de Midkap en ASCX is het aantal dalers beperkt. JDE Peet's (-4,4%) bungelt onderaan. Pharming (+23%) gaat aan kop, al hadden veel aandeelhouders waarschijnlijk op iets meer gehoopt, nu het biotecbedrijf groen licht heeft gekregen om het middel leniolisib in de VS te verkopen.

Ook OCI (+19,2%) eindigt royaal in de dubbele cijfers. Met dank aan de activistische aandeelhouder Jeff Ubben, die meer potentie in het aandeel ziet.

AEX eindigt kwartaal 9,75% in de plus

Met een slotstand van 757,04 punten voor de AEX kunnen beleggers terugkijken op een zeer succesvol eerste kwartaal. Enkele weken geleden sloeg de paniek nog toe, door de problemen met Sillicon Valley Bank, First Republic Bank, Credit Suisse en Deutsche Bank. Maar inmiddels weten de meeste aandelen de weg omhoog weer te vinden.

Chippers trekken de kar

Vooral de techsector boerde afgelopen kwartaal goed, met de chippers fier bovenaan. ASMI is 57,8% hoger gesloten en Besi volgt met 41,6%. De koerswinst van 24,1% van ASML steekt daar wat schril bij af, maar zal veel beleggers nog steeds tevreden stellen. Omdat ASML wat achterblijft verwacht technisch analist Royce Tostrams hier de grootste winsten.

De koersontwikkeling bij de chippers sluit naadloos aan bij die elders in Europa. Zo won Infineon afgelopen kwartaal 31,1% en Melexis 31,2%.

Philips eindigt op de vierde plaats. Ook dataleveranciers Wolters Kluwer (+19%) en RELX (+14%) deden het goed, net als Ahold Delhaize (+17,3%). Verder had u in staalbedrijven moeten zitten: Aperam won 16,5% en ArcelorMittal 13,4%.

... maar verzekeraars blijven achter

Slechts zes hoofdfondsen kregen natte voeten. Dit zijn vooral de verzekeraars: ASR Nederland (-17,2%), Aegon (-16,6%), NN (-12,3%). Dat is opmerkelijk, want veel Europese concurrenten wisten wél in het groen te eindigen: AXA won ruim 8%, Allianz ruim 6% en herverzekeraar Munich Re 6,6%.

Ook ING moest terrein prijsgeven (-4%), maar ABN Amro wist ruim 13% koerswinst bij te schrijven en Van Lanschot zelfs 19,9%. Elders in Europa is het beeld eveneens verdeeld. Met winst voor Banco Santander (+22,8%), Commerzbank (+10,2%) en BNP Paribas (+3,4%), maar een fors verlies voor Deutsche Bank (-11,5%).

Dat laatste zal u na het nieuws van vorige week niet verbazen: de opgelopen kosten voor een verzekering tegen een wanbetaling op uitstaande leningen en obligaties.

Stijgers Midkap afgelopen kwartaal

In de Midkap was het beeld wat meer gemengd. 15 aandelen eindigden op winst en 10 op verlies.

De top 3 dalers:

Galapagos: -15,6%

Alfen: -13,2%

Just Eat Takeaway: -12,2%

De top 3 stijgers:

Basic Fit: +48,4% (na cijfers)

Air France-KLM: +37,9%

TKH: +29,0

ASCX: Azerion en Ebusco in Q1 genadeloos onderuit, Ordina +53%

De grootste dalers in de AScX zijn niet zo verrassend:

Azerion (-67,2%), dat onlangs werd verdacht van marktmanipulatie en

Ebusco (-27,7%) dat deze week volgens analist Martin Crum 'werkelijk op elk vlak lelijk tekort schoot' met zijn jaarcijfers

De met afstand grootste plus zien we bij Ordina (+53%), dat onlangs een bod kreeg van branchegenoot Sopra Steria, van €5,75 per aandeel, exclusief het dividend van €0,395 over boekjaar 2022.

Bitcoin stijgt in Q1 met 70% (!)

De misschien wel meest opvallende stijger van het afgelopen kwartaal is bitcoin, die ondanks de recente aanklacht van de Amerikaanse beurstoezichthouder CFTC tegen Binance, uit haar as is herrezen. De koers steeg afgelopen kwartaal met 70%, ofwel $12.000.

Hiervoor worden verschillende redenen aangegeven:

De problemen in de bankensector zouden beleggers aanmoedigen om geld buiten het bancaire systeem te stallen.

Beleggers zouden bitcoin (naast goud) beschouwen als een veilige haven in tijden van een hoge inflatie of onrust in de financiële markten.

Beleggers in stablecoin USDC zouden na het omvallen van Silicon Valley Bank (SVB) hun geld overhevelen naar bitcoin.

... maar olie- en gasprijzen zijn fors gedaald

De olie- en gasprijzen zijn afgelopen kwartaal juist fors gedaald, zoals u ook al kon aflezen aan de inflatiecijfers. Een vat WTI werd 4,2% goedkoper, voor Brent werd 8,4% minder betaald. Maar dat was peanuts vergeleken met de daling van de aardgasprijs met 53,8%, na een relatief milde winter.

De goudprijs veerde met 8,4% omhoog. Niet slecht, maar wel minder dan het koersspektakel bij bitcoin, dat door sommigen eveneens wordt beschouwd als asset voor waarde-opslag.

Wat doet de beurs in april?

Hiermee is maart nu ten einde. We zijn benieuwd naar uw voorspelling voor de beurs in april, voor de langstlopende maandelijkse meting van het beleggersvertrouwen: IEX' Nationale Beleggerssentiment. Doet u even mee?

De extra vraag gaat, hoe verrassend, over de problemen in de bankensector. Voorziet u een nieuwe bankencrisis? Laat het ons weten. De uitslag maken wij komende week bekend.

De brede markt

De AEX (+0,5%) sloot keurig hoger, maar moest de Duitse DAX en de Franse CAC 40 (ieder +0,8%) voor zich dulden.

Wall Street koerst als volgt: S&P 500 (+0,9%), Dow 30 (+0,8%) en de Nasdaq (+1,1%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) is gedaald naar 18,63 punten.

De euro daalt met 0,4% en noteert nu 1,09 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud maakt een pas op de plaats.

De olieprijzen zitten in de lift: WTI en Brent winnen respectievelijk 1,7% en 1,6%.

Bitcoin stijgt met 1,2%.

Verder op het Damrak

Azerion, InPost, B&S Group en Air France-KLM belandden vandaag in de hoogste regionen. Ebusco, Allfunds en Kendrion fietsen hijgend achter het peloton aan.

Shell (+0,1%) wil zijn duurzame energiedivisie opsplitsen, zo meldt persbureau Bloomberg. Beleggers lijken er niet erg om te malen.

(+0,1%) wil zijn duurzame energiedivisie opsplitsen, zo meldt persbureau Bloomberg. Beleggers lijken er niet erg om te malen. Galapagos koers 2,6% hoger nadat bekend werd gemaakt dat NovAliX de onderzoeksactiviteiten van Galapagos in het Franse Romainville overneemt.

koers 2,6% hoger nadat bekend werd gemaakt dat NovAliX de onderzoeksactiviteiten van Galapagos in het Franse Romainville overneemt. Universal Music Group ( UMG ) is tevreden over topman Lucian Grainge en wil hem voor vijf jaar herbenoemen. Het aandeel eindigde vandaag 0,7% in de plus.

) is tevreden over topman Lucian Grainge en wil hem voor vijf jaar herbenoemen. Het aandeel eindigde vandaag 0,7% in de plus. ArcelorMittal (+1%) wil samen met Nippon Steel de productie in India fors uitbreiden en slaagde erin bij een groep Japanse banken een nieuwe lening van $5 miljard los te peuteren.

(+1%) wil samen met Nippon Steel de productie in India fors uitbreiden en slaagde erin bij een groep Japanse banken een nieuwe lening van $5 miljard los te peuteren. JDE Peet's, gisteren nog een forse daler, ziet de koers vandaag met 0,8% stijgen, nadat Fitch Ratings de rating van het koffiebedrijf heeft verhoogd van BBB- naar BBB, met een stabiele outlook.

Adviezen

InPost: naar € 10,00 van € 8,00 en kopen - Jefferies

ArcelorMittal: naar € 37,50 van € 40,00 en kopen - Morgan Stanley

Air France-KLM: naar €2,30, van € 1,75 en kopen - Deutsche Bank

Houdt u zondag ook de Vooruitblik in de gaten, zodat u optimaal bent voorbereid op de nieuwe beursweek.

Tot slot rest mij u een fijn weekend toe te wensen.