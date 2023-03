Vlakke opening AEX, maar een agenda vol inflatiecijfers

Wall Street lag er zonnig bij gisteren, maar aangezien we in Europa gisteren al de meeste winst in de tas hadden, openen de beurzen op het oude continent vandaag slechts licht hoger.

Voor de AEX gaat het erom spannen of het rood of groen wordt. De openingsindicatie is vlak, en dat kunnen we ook zeggen over de hele maand maart: februari werd afgesloten op 752,93 punten. Er is niet veel nodig om daar net voorbij te steken vandaag, maar dan is er nog wel een klein zetje nodig.

Wat doet de beurs in april?

Overigens kunt u zelf al voorspellen hoe april eruit gaat zien op de beurs, in de langstlopende maandelijkse meting van het beleggersvertrouwen: IEX' Nationale Beleggerssentiment.

Genoeg mogelijkheden om vandaag dat ene kleine zetje in de rug te krijgen - of een duw de andere kant op - want de agenda is aardig vol. Uiteraard kijkt de markt het meest gespannen uit naar inflatiecijfers: in Nederland vielen die, zoals verwacht, een stuk lager uit, maar zoals we gisteren in de Spaanse cijfers zagen kan onder zo'n dalend headline-cijfer nog altijd hardnekkige kerninflatie schuilgaan.

Later vandaag komen Frankrijk en de EU met inflatiecijfers en in Amerika staat de Core PCE op de kalender - een indicator die door bijvoorbeeld de Fed scherp in de gaten wordt gehouden.

De markt voor opening:

De Europese indices lijken voorzichtig hoger te gaan openen

Azië zet alvast de toon, de Nikkei plust rond 1%, de Chinese indices met een nul voor de komma

Eurodollar staat exact op $1,09

De olieprijs zit al even in de lift met WTI inmiddels boven $74

Bitcoin heeft het deze week weer een beetje op de heupen en koerst boven de $28.000

Inpost en Galapagos

Inpost is door met cijfers en laat een flinke stijging in de volumes zien. Het kluisjesbedrijf is positief, maar vindt de toestand op de e-commerce markt als geheel wel 'uitdagend'.

Ook Galapagos heeft een nieuwtje, in de vorm van de verkoop van een Frans lab. Shell is onder de nieuwe topman aan het reshuffelen en gaat, meldt Bloomberg, de duurzame activiteiten onderbrengen bij de regionale divisies.

Voor wie rond half vijf wel even genoeg koersen heeft gezien hebben we nog een televisietip: IEX-analist Niels Koerts schuift - na eerst de IEX Beleggerspodcast te hebben opgenomen uiteraard - aan bij beursprogramma Bulls & Bears.

Nieuws

De headlines sinds het slot van gisteren:

08:07 Duitse detailhandel zet minder om

08:07 AEX vermoedelijk vlak van start

07:56 'Shell splitst divisie duurzame energie op'

07:51 Inflatie in Nederland flink lager: 4,4%

07:39 NovAliX neemt onderzoeksactiviteiten Galapagos in Romainville over

07:30 InPost ziet resultaten flink aantrekken

07:10 Japanse detailhandel verkoopt meer

07:07 Japanse industrie produceert minder

07:04 Europese beurzen openen naar verwachting licht hoger

07:03 Chinese dienstensector groeit nog harder

07:03 CBS: economisch beeld Nederland weer negatiever

06:59 Nederlandse detailhandel zet meer om in februari

06:53 Beursagenda: macro-economisch

06:52 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:52 Beursagenda: buitenlandse fondsen

30 mrt Nikola kondigt emissie aan

30 mrt Wall Street sluit hoger

30 mrt Beursupdate: AEX op Wall Street

30 mrt Fitch positiever over JDE Peet's

30 mrt Olieprijs stijgt

30 mrt Wall Street koerst licht hoger

30 mrt Europese beurzen sluiten hoger

30 mrt B&S sluit onderzoek af

30 mrt Heijmans bouwt 137 nieuwe woningen in Papendrecht

Agenda

Genoeg te doen vandaag, waaronder allerlei wat koersen in beweging kan brengen. Inflatiecijfers in Frankrijk, EU en VS (de voor de Fed belangrijke Core PCE) geven we vooraf de hoogste prio.

China manufacturing PMI mrt

08:00 Euronav jaarcijfers 2022

08:00 Inpost jaarcijfers 2022

08:00 Duitsland detailhandelsverkopen feb (consensus +0,5% MoM)

08:45 Frankrijk inflatie CPI mrt (consensus +6,1% YoY)

09:55 Duitsland werkloosheidspercentage feb

11:00 EU inflatie CPI mrt (consensus +7,3% YoY)

14:30 VS Core PCE Price Index feb ((onsensus +4,7% YoY)

14:30 VS persoonlijke bestedingen feb (consensus +0,3% MoM)

15:45 VS Chicago PMI mrt

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan mrt (consensus 63,4)

16:30 Niels Koerts te gast in TV-programma Bulls & Bears

