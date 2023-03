Slotcall: Ebusco lelijke eendje op stralend Damrak

El Hoshy zei bij Conference Call dat ie het ermee eens is dat OCI fors ondergewaardeerd is. Probleem en grote vraag: Wat gaat hij eraan doen? Hij kan wel leuke partnerships afsluiten op het gebied van groene/blauwe ammoniak en methanol, maar dat heeft geen directe invloed op de koers hebben we gemerkt.

Hopelijk op korte termijn mooi nieuws over verkoop methanol divisie.

Vervolgens komt een amerikaanse speler om IFco over te nemen.

Of ze verkopen de hele boel in één keer en gaat alleen door met stake in Fertiglobe, maar dan zijn ze geen wereldspeler meer. Maar dan zal het resterende deel wel worden opgeslurpt door Fertiglobe of Adnoc.

Einde OCI, haha