Slotcall: Ebusco lelijke eendje op stralend Damrak

De AEX (+1,6%) heeft er vandaag zin in. Op Unilever en DSM na vinden alle hoofdfondsen de weg omhoog. Zelfs de havikse uitspraken van Philip Lane brengen hierin geen verandering. Lane hintte vanmiddag in een interview met Die Zeit op een verdere renteverhoging van de ECB.

Toch blijft het opvallend dat de financials niet sneller herstellen dan de brede markt. Aandelen als ABN Amro (+0,4%), ING (+1,4%) en ASR (+1,3%) zijn de laatste weken fors afgestraft op de beurs en als het sentiment dan verbetert, zou je verwachten dat deze fondsen dan ook sneller herstellen. Daarvan is echter geen sprake.

Daarentegen gaat het oerdefensieve aandeel Wolters Kluwer (+1,6%) wel harder omhoog dan de AEX. De dataleverancier zet vandaag zelfs een nieuwe all time high op het bord.

Dit is iets waar de aandeelhouders van Ebusco (-8,7%) alleen maar van kunnen dromen. De bouwer van elektrische bussen verlaagde zijn margedoelstelling voor de middellange termijn en daarvoor wordt het door de markt keihard afgestraft. Sinds de beursgang in oktober 2021 is de koers met bijna 60% gedaald.

OCI

Het aandeel van de dag is OCI (+15,3%). Jeff Ubben, tevens op de bres bij het Duitse chemiebedrijf Bayer, schreef een brief aan OCI's voorzitter Nassef Sawiris, waarin hij suggesties aandraagt om de werkelijke waarde van het bedrijf te ontsluiten.

Op de beurs wordt het van oorsprong Egyptische concern volgens Ubben fors ondergewaardeerd. Volgens Ubben is OCI ongeveer 90% meer waard dan de beurswaarde van €5,5 miljard.

Nog interessanter is dat Ubben bijval krijgt van OCI's CEO Ahem El-Hoshy. Laatstgenoemde is bereid om de strategische opties te bekijken en dat prikkelt de fantasie. Of het aandeel ook na deze koersrit koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.

OCI aan vooravond opsplitsing IEX Premium https://t.co/9ZGVgTdepv via @IEXnl — Martin Crum (@martinjancrum) March 29, 2023

Volkswagen

Twee weken geleden presenteerde Volkswagen (+0,3%) zijn jaarcijfers over 2022. Het is over het algemeen zo dat zodra bedrijven spreken over 'een solide jaar' dit veelal betekent dat de prestaties tegenvallen, Volkswagen beslist niet uitgezonderd.

Slecht waren de jaarcijfers zeker niet, maar het concern heeft wel betere jaren gekend. De autofabrikant worstelde met supply chain issues en ook de logistiek hield te wensen over. VW had daar beduidend meer moeite mee dan beide andere Duitse autobouwers.

Dit kwam duidelijk naar voren in de resultaten zo daalde de winst per aandeel met 6% tot €29,63 per aandeel. Het is de verwachting dat de winstgevendheid vanaf dit jaar weer langzaam aantrekt.

Momenteel koerst Volkswagen tegen 4,0 keer de verwachte winst. Wat analist Martin Crum van deze waardering vindt, leest u in het onderstaande artikel.

De autofabrikant heeft een licht teleurstellend jaar achter de rug IEX Premium https://t.co/DwjVh20WWZ via @IEXnl — Martin Crum (@martinjancrum) March 29, 2023

Sanofi

De onrust op de financiële markten gaat aan Sanofi (+0,7%) volledig voorbij. De koers van de farmaceut brak gisteren door de €100-grens en noteert daarmee rondom zijn all time high van april 2022.

De belangrijkste koerstrigger zijn de sterke Fase III-resultaten van het middel Dupixent voor de behandeling van mensen met een chronische obstructieve longziekte (COPD).

Mocht het middel worden goedgekeurd dan zou dit niet het eerste succes van Dupixent betekenen, zo wordt het medicijn al ingezet bij de behandeling van atopische dermatitis (droge, jeukende en/of ontstoken huid) en slokdarmontstekingen.

Of het dividendaandeel een plekje verdiend in de beleggingsportefeuille leest u in het onderstaande artikel.

Sanofi maakt het helemaal waar IEX Premium https://t.co/XOGfKhq3fW via @IEXnl — Niels Koerts (@KoertsNiels) March 29, 2023

Top 3 stijgers en dalers

OCI (+15,4%) en Pharming (+5,6%) gaan aan kop. Dit geldt ook voor Ebusco (-8,7%), maar dan in het verkeerde rijtje.

Rentes

De rentes blijven vandaag per saldo dicht bij huis. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier klimt een basispuntje tot 2,65%.

Nederland: +1 basispunt (2,65%)

Duitsland: +2 basispunten (2,31%)

Italië: +1 basispunt (4,14%)

Verenigd Koninkrijk: +3 basispunten (3,48%)

Verenigde Staten: +0 basispunten (3,57%)

Brede markt

De AEX sluit 1,6% hoger, en daarmee zijn we de Fransen (+1,3%) en Duitsers (+1,2%) de baas.

De CBOE VIX (volatiliteit) zakt met 3,8% tot 19,2 punten.

De plussen van de Amerikaanse indices variëren van 0,6% voor de Dow Jones tot 1,3% voor de Nasdaq.

De euro zakt 0,1% en noteert 1,084 ten opzichte van de dollar.

Goud (-0,4%) moet het niet van dit soort dagen hebben.

Olie: WTI (+0,2%) en Brent (-0,2%) blijven dicht bij huis.

Bitcoin (+4,7%) is niet ver verwijderd van de $30.000.

Het Damrak

De chippers denderen door. ASML (+3,1%), ASMI (+4,2%) en Besi (+3,3%) zijn de grootste stijgers van de dag. Laatstgenoemde profiteert van een koersdoelverhoging van Morgan Stanley. Diezelfde zakenbank schrapt ASMI van de verkooplijst. Wat ook meehelpt, is dat branchegenoot Infineon zijn verwachtingen voor dit jaar opwaarts bijstelt.

(+3,1%), (+4,2%) en (+3,3%) zijn de grootste stijgers van de dag. Laatstgenoemde profiteert van een koersdoelverhoging van Morgan Stanley. Diezelfde zakenbank schrapt ASMI van de verkooplijst. Wat ook meehelpt, is dat branchegenoot Infineon zijn verwachtingen voor dit jaar opwaarts bijstelt. Randstad (+2,1%) ligt er eveneens goed bij. Morgen gaat het aandeel €2,85 ex-dividend.

(+2,1%) ligt er eveneens goed bij. Morgen gaat het aandeel €2,85 ex-dividend. Dit geldt niet voor DSM (-0,1%). Zakenbank Kepler Cheuvreux zet het aandeel op de verkooplijst en het koersdoel gaat omlaag van €156 naar €100. Eerlijk gezegd valt mij deze koersreactie dan nog wel mee.

(-0,1%). Zakenbank Kepler Cheuvreux zet het aandeel op de verkooplijst en het koersdoel gaat omlaag van €156 naar €100. Eerlijk gezegd valt mij deze koersreactie dan nog wel mee. Heineken (+1,8%) nadert de €100-grens. De gehele sector presteert vandaag goed, zo stijgt branchgenoot AB Inbev 2,8%.

(+1,8%) nadert de €100-grens. De gehele sector presteert vandaag goed, zo stijgt branchgenoot AB Inbev 2,8%. De financials zijn nog niet geliefd. De sterkste stijger is Aegon (+1,6%), maar dit is slechts een fractie beter dan de AEX.

(+1,6%), maar dit is slechts een fractie beter dan de AEX. Unilever (-0,2%) maakt een pas op de plaats, maar dat is voor een defensief aandeel niet zo vreemd. Deze maand presteert het aandeel aanmerkelijk beter dan de AEX.

(-0,2%) maakt een pas op de plaats, maar dat is voor een defensief aandeel niet zo vreemd. Deze maand presteert het aandeel aanmerkelijk beter dan de AEX. Het is opvallend dat Flow Traders (+1,7%) vandaag fractioneel beter presteert dan de brede markt. Meestal moet de marketmaker het niet van dit soort dagen hebben.

(+1,7%) vandaag fractioneel beter presteert dan de brede markt. Meestal moet de marketmaker het niet van dit soort dagen hebben. Pharming (+5,6%) profiteert van een koopadvies van The Royal Bank of Canada. De Canadese zakenbank is zojuist gestart met het volgen van de kleine farmaceut en hanteert een koersdoel van €1,80.

(+5,6%) profiteert van een koopadvies van The Royal Bank of Canada. De Canadese zakenbank is zojuist gestart met het volgen van de kleine farmaceut en hanteert een koersdoel van €1,80. Het is mij een raadsel waarom Vastned (+0,0%) vandaag zo achterblijft. Anderzijds stelt het handelsvolume van 12.000 stukjes niet veel voor.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Air France-KLM: starten met Kopen en €2,25 - JPMorgan Cazenove

ArcelorMittal: naar Kopen van Verkopen en naar €30,70 van €26 - UBS

ASMI: naar Houden van Verkopen en naar €320 van €250 - Morgan Stanley

ASML: naar €640 van €665 en Houden - Barclays

Besi: naar €85 van €80 en Kopen - Morgan Stanley

DSM: naar Verkopen van Houden en naar €100 van €156 - Kepler Cheuvreux

Ebusco: naar €16 van €26 en Kopen - Bank Degroof

Ebusco: starten met Kopen en €22 - Kepler Cheuvreux

OCI: naar €30 van €37 en Houden - Morgan Stanley

OCI: naar €48 van €55 en Kopen - Kepler Cheuvreux

Pharming: starten met Kopen en €1,80 - Royal Bank of Canada

PostNL: naar Houden en €1,75 - Kepler Cheuvreux

Sif: naar €15,50 van €13,50 en Kopen - Kepler Cheuvreux

Agenda: donderdag 30 maart