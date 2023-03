AEX probeert uit te breken

Bericht delen via:

Over het technisch beeld op de AEX zijn er twee conclusies te trekken. De belangrijkste is dat het positieve technische langetermijnplaatje intact gebleven. Op korte termijn doet de AEX pogingen uit de correctieve fase te geraken.

Ik heb hier al eerder aangegeven dat deze correctie voor de defensieve langetermijnbelegger interessant is, omdat de AEX mooi is opgevangen door de 200-dagenlijn. Bovendien vormde de AEX op de langetermijngrafiek eind vorig jaar rond 688,24 punten een hogere bodem. Het probleem zat vooral op de korte termijn, waar voortdurend winstnemingen optraden.

Op korte termijn was tot voor kort het technische plaatje van de Nederlandse beurs nog kwetsbaar, met de correctieve fase intact. Maar as we speak doet de AEX-index pogingen opwaarts uit te breken.

Lange termijn koopwaardig

Technisch zijn op de AEX volgende positieve langetermijnsignalen te zien:

De dalende trend van 2022 is verlaten

Rond rond 688,24 punten is een hogere bodem gevormd

De 200-dagenlijn stijgt

AEX is opgevangen rond de 200-dagenlijn

Voor defensieve langetermijn-aandelenbeleggers zijn er op basis van dit technische plaatje mooie kansen.

Korte termijn kwetsbaar

Op de korte termijn zijn de volgende technische signalen te zien:

Het stijgende trendje van begin 2023 is gebroken

De correctieve fase met twee lagere topjes is intact, maar de AEX doet pogingen om uit te breken

De lijn van het 25-daags gemiddelde (rode lijn) ligt vlak

Voor kortetermijnbeleggers zien we de risico's wat afnemen nu het beeld verder aantrekt.

Deze keer bekijk ik de korte- en langetermijnplaatjes van de AEX-index

Korte termijn AEX: verbetert

De AEX-index verbetert wat, dankzij de recente stevige tussentijdse opleving. De index test nu de dalende toppenlijn (rode stippellijn).

Na een uitbraak zou het technische plaatje serieus verbeteren. De recent gevormde lagere top rond 745 punten signaleerde nog verkoopdruk, maar de AEX doet verwoede pogingen uit te breken. Er ligt veel steun op 688,24 punten (bodem van 30 december 2022). Weerstand ligt op 763,41 punten (top van 6 maart).

Lange termijn AEX: beurs test 200-dagenlijn

Op lange termijn laat de AEX nog steeds een positief verloop zien. Er tekenen zich hogere bodems af, waarvan de eerste ligt op 688,24 punten (de bodem van 30 december 2022).

De bodem daaronder rond 632,12 punten vormt de uiterst belangrijke langetermijn-pullbackbodem rond de top van begin 2020. Verder ligt de dalende trend (vanaf eind 2021) al duidelijk achter ons.

De 200-dagenlijn (rode glooiende lijn) draai opwaarts. Het feit dat de AEX al twee keer is opgevangen rond de 200-dagenlijn valideert het positieve langetermijnplaatje. Zolang de AEX erboven weet te blijven, bieden dips binnen de positieve technische conditie mooie instapmomenten.

Een punt van aandacht is wel dat de hogere kortetermijn-pullbackbodem rond 736 punten is teruggegeven, waardoor dit positieve signaal is geneutraliseerd.