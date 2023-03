Groene futures, winstwaarschuwing Ebusco en exit Ralph Hamers bij UBS

De beurzen lijken vanochtend licht hoger te openen. De Aziatische beurzen staan op winst en ook de futures op Wall Street noteren circa 0,5% in het groen. Alle voorwaarden zijn dus geschept voor een positieve opening.

De Japanse beurs sloot 0,6% hoger, maar baas boven baas is de beurs in Hongkong, met een winst van bijna 2%. Chinese technologie-aandelen plukken nog de vruchten van het bericht van gisteren dat de Chinese overheid de lokale kapitaalmarkten meer open wil stellen voor buitenlandse investeerders.

Alibaba +13% op beurs van Hongkong

Wat het sentiment ook goed doet, is dat Alibaba zichzelf in zes delen wil opsplitsen. Onder andere e-commerce, de cloudbusiness en smart logistics zullen een aparte entiteit worden. De wens van de Chinese overheid om de macht van de techgigant in te perken wordt hiermee werkelijkheid.

Ook voor beleggers is het positief, omdat Alibaba hierdoor meer vrijheid krijgt om te ondernemen. Dit moet ertoe leiden dat de onderwaardering uit het aandeel gaat. Het aandeel noteert tegen 9,8 keer de verwachte winst over 2024. Voor een bedrijf waarvan de winst jaarlijks met 10% kan groeien is dit een depressieve waardering. Helemaal omdat Alibaba beschikt over een stevige nettokaspositie.

De markt reageert in ieder geval positief, zo wint het aandeel 13% op de beurs van HongKong. Aandelen als JD.com (+3%) en Tencent (+2%) liften mee in de hoop dat de zogenaamde crackdown van Chinese techaandelen definitief achter de rug is.

Exit Ralph Hamers

Ralph Hamers vertrekt bij UBS. Vermoedelijk omdat hij als CEO weinig ervaring heeft met de integratie van grote bedrijven. Dit laatste zegt hij er zelf over.

De laatste woorden vertellen het verhaal achter #Hamers' vertrek bij #UBS:

"With his unique experience, I am very confident that Sergio (Ermotti) will deliver the successful integration that is so essential for both banks’ clients, employees and investors, and for Switzerland." — durk veenstra (@durkveenstra) March 29, 2023

Winstwaarschuwing Ebusco

De resultaten van Ebusco zijn zojuist uit en wat mij als eerste opvalt, is dat het bedrijf zijn margedoelstelling voor de middellange termijn fors verlaagd. Het bedrijf gaat nu voor 2028 uit van een ebitdamarge van circa 20% tot 25%. Dit was eerder 35%.

De markt had hier al op geanticipeerd, want het aandeel is sinds de top in 2021 met een kleine 70% in koers gedaald. Een lichtpuntje is wel dat het berdijf zijn ambitie handhaaft om jaarlijks 3.000 elektrische bussen te produceren.

Activistische aandeelhouder roert zich bij OCI

OCI zal vandaag hoogstwaarschijnlijk noteren in de bovenste regionen van het rijtje stijgers. De bekende Amerikaanse activistische aandeelhouder Jeff Ubben - die zich ook roert bij Bayer - is van mening dat de kunstmestproducent zwaar is ondergewaardeerd.

Daarom moet het bedrijf volgens hem onderzoeken of het verstandig is om eigen onderdelen in de etalage te zetten. In een brief gericht aan voorzitter Nassef Sawiris meldde hij dat enkele bedrijfsactiviteiten interessant zijn voor grote olie- en gasbedrijven die schonere energie willen produceren.

Ubben denkt daarom dat de koers van OCI kan verdubbelen. De IEX-Beleggersdesk deelt deze mening echter niet. Analist Peter Schutte verwacht dat de winstgevendheid de komende jaren onder druk komt te staan. Zijn meest recente analyse leest u hier.

Advies, shorts en agenda

Air France-KLM: starten met Kopen en €2,25 - JPMorgan Cazenove

De AFM meldt deze shorts. Marshall Wace heeft zijn shortpositie in Philips vergroot van 0,49% naar 0,50% en valt daarom in het meldingsregister. In de onderstaande tabel lijkt het daarom of deze shortpositie met 0,50% is opgebouwd. Dit is in de praktijk slechts met 0,01%.

Just Eat Takeaway: 7,60% (+0,10%)

Wereldhave: 6,04%

Alfen: 5,71% (+0,10%)

Basic-Fit: 4,90% (-0,11%)

Air France-KLM: 4,35%

Besi: 4,31% (+0,07%)

Philips: 3,14% (+0,50%)

TomTom: 2,89%

Signify 3,49%

PostNL: 1,97%

Aperam: 1,86%

Agenda

De belangrijkste macro's van vandaag zijn de olievoorraden en het cijfer over het aantal in aanbouw genomen woningen in de VS over de maand februari. Nabeurs volgen nog de jaarcijfers van HAL.

Woensdag 29 maart

08:00 Q4-cijfers Ebusco

08:00 Duitslan GFK consumentenvertrouwen apr

16:00 VS Pending Home Sales feb

16:30 VS olievoorraden

18:00 HAL Q4-cijfers

Nu nog even dit

Dit noemen we een clickbaitartikel

FactSet's Senior Earnings Analyst John Butters was quoted in this article "Analysts Agree Now's The Time To Buy These 10 Promising Stocks" posted @IBDinvestors today: https://t.co/xzjM9zSgKd — FactSet (@FactSet) March 29, 2023

Het verhaal achter het instorten van de Silicon Valley Bank

Silicon Valley Bank wasn't like other banks. It dealt primarily with startups, tech companies, and venture capital investors. Here's the story of how it collapsed, and what happens next. https://t.co/0XYlfebSKv pic.twitter.com/wVysse7ZHX — CNBC (@CNBC) March 29, 2023

Goed nieuws voor huurders

The year-over-year % increase in US Monthly Rent prices has moved down to 2.7%, the lowest since April 2021. pic.twitter.com/AqveRdw62z — Charlie Bilello (@charliebilello) March 28, 2023

Op beursplein 5 is het nog rustig

Na drie maanden al evenveel stakingen als in normaal jaar https://t.co/5jJ6TqSpff — BNR Nieuwsradio (@BNR) March 29, 2023

Het coalitieakkoord wordt voorlopig nog niet opengebroken

Kabinet wil 'verbeteringen' na winst BBB, maar onduidelijkheid hoe https://t.co/X1sVvddUao — BNR Nieuwsradio (@BNR) March 29, 2023



