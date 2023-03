Chinese beurs staat onder druk

Update: Activistische belegger wil dat OCI opties overweegt

8 minuten geleden (vandaag 07:17:43)

Dow Jones Newswires

Jeff Ubben ziet waarde in verkoop activiteiten.



(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse activistische belegger Jeff Ubben wil dat OCI zijn strategische opties onderzoekt, waaronder een verkoop van activiteiten. Dat meldde persbureau Bloomberg dinsdag.



Ubben, aandeelhouder via zijn beleggingsvehikel Inclusive Capital Partners, denkt dat de kunstmest- en chemieproducent met een beursnotering in Amsterdam zijn marktwaarde van 5,5 miljard euro bijna zou kunnen verdubbelen, volgens het bericht.



Zo denkt Ubben dat onderdelen van OCI aantrekkelijk zouden zijn voor olie- en gasreuzen die schonere energie willen produceren, schreef de belegger aan voorzitter Nassef Sawiris. "OCI in onbegrepen en ondergeanalyseerd", vindt Ubben, "en ongeveer 90 procent meer waard dan de huidige aandelenkoers."



CEO Ahem El-Hoshy van OCI zei tegen Bloomberg de suggesties van Ubben te gaan onderzoeken. De topman is het met de belegger eens dat OCI ondergewaardeerd is.



Hopelijk reageert de markt hier positief op :-)