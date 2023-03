Slotcall: AEX langzaam kopje onder, ondanks sterk Prosus

Het was een beursdag waar langzaam de lucht uitliep: na een positief begin sukkelde de AEX langzaam bergafwaarts, om uiteindelijk -0,3% in het rood te sluiten op 733,81.

De zwakke broeders waren vooral in de techhoek te vinden, met de Nedertech van ASML en Adyen als opvallende rodelantaarndragers in de AEX-index. Daartegenover staat dat ook de uitblinker in de hoofdindex een techfonds is: Prosus stijgt vandaag met 4,4%.

Dat Chinese tech er een geheel eigen bewegingspatroon op nahoudt zijn we inmiddels gewend, en Prosus (grootaandeelhouder in de Chinese techreus Tencent) volgt eerder het Aziatische dan het Europese techsentiment. Dat Aziatische sentiment was uitstekend vandaag, nadat Alibaba bekend maakte zich te willen opslitsen in zes verschillende bedrijven, ieder met een eigen management en mogelijk een eigen beursnotering.

Alibaba said it will split its company into 6 business groups, each with the ability to raise outside funding and go public, in the most significant reorganization in the Chinese e-commerce giant’s history. https://t.co/tnFQ7uSb7X — CNBC (@CNBC) March 28, 2023

Hoewel een directe link niet is aan te tonen lijkt het geen volstrekt toeval dat Alibaba-oprichter Jack Ma gisteren na een lang buitenlands verblijf weer zijn gezicht liet zien in China. De Chinese overheid is streng geweest voor de techreuzen, maar lijkt nu weer haar vriendelijke gezicht te laten zien.

Nog altijd bankzenuwen

Aardige timing ook, want de westerse markten hebben even wat anders aan hun hoofd. Na de Silicon Valley Bank en Credit Suisse lijkt de rust even weergekeerd aan het bankenfront, maar wie goed luistert hoort nog veel zorgen doorklinken in de commentaren.

Niet dat de banken er slecht zouden voorstaan, maar het kale feit dat er na jaren weer grote banken omvallen of gered moieten worden zorgt toch voor onzekerheid. Of zoals vermogensbeheerder Alexis Bienvenu het vandaag zegt op IEXProfs: "Alles kan failliet gaan, maar liever niet een bank".

Bank runs zijn gevaarlijk en gevreesd, maar zoals afgelopen vrijdag bleek kunnen plotselinge marktbewegingen dat ook al zijn. Een snelle stijging van default-premies bij Deutsche Bank trok plotseling de hele Europese bankensector omlaag. Naar nu blijkt was slechts één transactie in Credit Default Swaps (CDS) daar de aanleiding voor,

A Single Bet On Deutsche Bank’s CDS Is Seen Behind Friday’s Rout - BBG https://t.co/uG0yGsjtEC — LiveSquawk (@LiveSquawk) March 28, 2023

De oppertoezichthouder bij de ECB, Anrea Endria, waarschuwt hier vandaag voor in het Duitse Handelsblatt: "Markten zoals die in individuele CDS zijn erg ondoorzichtig en illiquide. Met een paar miljoen kun je de CDS spreads [van een grote bank] in beweging brengen, met besmettingsgevaar voor aandelenprijzen en mogelijk geldopnames."

Europa eens over emissies

Ondertussen werd er op Europees vlak druk vergaderd over energie - en met name het terugbrengen van emissies. Na lang dwarsliggen van Duitsland is er nu toch een akkoord over een emissieverbod voor nieuwe auto's vanaf 2035.

EU approves law to end sales of new CO2-emitting cars by 2035 https://t.co/quY3aKRybk pic.twitter.com/XBl8Bzayby — Reuters Business (@ReutersBiz) March 28, 2023

Fastned zal inmiddels druk met Brussel aan het bellen zijn, want de ministers kwamen ook overeen dat alle snelwegen in Europa in snel tempo gaan worden volgezet met laadstations.

Europese snelwegen moeten tegen 2026 om de 60 kilometer laadpalen hebben https://t.co/F6zWXxEMwK — FD Nieuws (@FD_Nieuws) March 28, 2023

IEX en UMG

Waren er nog bedrijfscijfers vandaag? Jazeker, namelijk van de groep waar dit platform deel van uitmaakt. IEX Group beleefde een prima jaar in 2022, met groei op alle fronten - ondanks een beroerd beursjaar. Hier leest u er meer over.

Analist Martin Crum boog zich vandaag over de cijfers van AEX-fonds UMG, die eerder deze maand werden gepubliceerd. De muziekuitgever verraste beleggers met een wat scheutiger dan verwacht dividend en doorbrak voor het eerst de omzetgrens van $10 miljard. Tot wel advies dat leidt kunt u hier lezen.

De brede markt

Een klein minnetje dus voor de AEX-index, waarmee Amsterdam zich in Europa bij de lelijke eendjes schaart.

Vrijwel alle belangrijke Europese indices sluiten in de plus

Amerika opent vrij vlak, hoewel de Nasdaq met -0,8% achterblijft

De olieprijs zet de stijging van gisteren door

De rentes lopen wat op

Bitcoin heeft een plateautje gevonden om en nabij de $27.000

Goud hikt tegen de $2.000-grens aan

Het Damrak

De Top- en Flop-3 van vandaag

Prosus (+4,4%) leidt de dans in de AEX, dankzij Alibaba (nu +11% in New York)

(+4,4%) leidt de dans in de AEX, dankzij (nu +11% in New York) ASML (-2,9%) en Adyen bungelen onderaan, temidden van zwak techsentiment

(-2,9%) en bungelen onderaan, temidden van zwak techsentiment Pharming (+4,6%) zet de (wat tegenvallende?) zegetocht van gisteren rustig voort

(+4,6%) zet de (wat tegenvallende?) zegetocht van gisteren rustig voort Azerion (+9,3%) komt zowaar eens kijken in de stijgers-afdeling

(+9,3%) komt zowaar eens kijken in de stijgers-afdeling Ebusco (+6,0%) komt morgen met cijfers, maar meldt vandaag een opdracht voor 20 mobiele energiecontainers

(+6,0%) komt morgen met cijfers, maar meldt vandaag een opdracht voor 20 mobiele energiecontainers Financials liggen all over the place met een sterk ING (+1,7%), maar een zwak ASR (-1,5%)

(+1,7%), maar een zwak (-1,5%) Olie-gerelateerd doet het goed bij stijgende olieprijs: Shell (+1,6%), SBM Offshore (+2,4%) en Fugro (+1,2%)

(+1,6%), (+2,4%) en (+1,2%) AMG (+2,2%) lijkt te profiteren van overnamegeweld in de sector

En dan nog even dit

Nog meer banken die minder positief in het nieuws verschijnen. In Parijs werden vandaag vijf hoofdkantoren binenstebuiten gekeerd door de lokale FIOD.

BREAKING: France’s financial prosecutor is searching 5 banks as part of a probe into tax fraud and money laundering https://t.co/AZPMAPK4cN pic.twitter.com/tkzMlceEMp — Bloomberg (@business) March 28, 2023

Morgan Stanley is bearish...

Morgan Stanley strategist Michael Wilson warns of a potential selloff in US stock markets https://t.co/Wyu0XmMECU — Bloomberg (@business) March 28, 2023

...Net als het 'Bear Traps Report':

"Our 21 systemic risk indicators are pointing at the highest probability of a crash or a sharp drawdown in the next 60 days. It's the highest probability since Covid," says @BearTrapsReport Founder Larry McDonald. "The Nasdaq's really ignoring the credit risk." pic.twitter.com/GswvsZkd14 — Squawk Box (@SquawkCNBC) March 28, 2023

De agenda voor morgen

Voor de agenda-items hoeft u morgen niet de hele dag gekluisterd aan uw scherm te zitten, maar fans van HAL en Ebusco hebben iets om naar uit te kijken en qua sentiment zijn de Amerikaanse huizenverkopen nog wel een item om een oogje op te houden.