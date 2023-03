Groene futures, 17% rendement, Pharming en AMG

De futures voor de Europese aandelenindices noteren vanochtend 0,5% in het groen. Het is bij opening vooral letten op de technologiefondsen, want de Nasdaq ging gisteravond op Wall Street nog gevoelig omlaag.

Hier staat tegenover dat Chinese technologie-aandelen de weg omhoog vinden. De belofte van de Chinese overheid om de lokale kapitaalmarkten meer open te stellen voor buitenlandse beleggers wordt door de markt positief ontvangen.

Sowieso doen de beurzen in Azië het niet onaardig. Zowel de beurs van Hongkong (+0,8%), Australië (+0,9%) als Zuid Korea (+0,9%) noteert een keurige plus. Alleen Japan (+0,1%) kan het tempo niet bijbenen.

Diverse media zeggen dat de angst voor een nieuwe bankencrisis na de overname van de Silicon Valley Bank door de First Citizens Bank wegebt. Wij zijn hierover nog voorzichtig, aangezien de angst er van het ene op het andere moment weer in kan schieten. Dat hebben de laatste drie weken wel bewezen.

Pharming

Het aandeel van de dag zal vermoedelijk opnieuw Pharming zijn. Gisteren won het meer dan 14% op het bericht dat het bedrijf goedkeuring heeft gekregen voor zijn middel Leniolisib.

Desondanks heerste er gisteren een ijzige sfeer op het forum. Dit is niet zo vreemd, aangezien vrijwel iedereen erop had gerekend dat het aandeel veel harder zou stijgen.

Op Twitter plaatste iemand iemand een poll met de vraag hoe hard de beurskoers van Pharming maandag zou stijgen. Slechts 12% van de respondenten dacht dat de beurskoers onder de €1,20 zou sluiten. Het werd uiteindelijk €1,13. Dit zegt voldoende.

Hoge marge en geen concurrentie voor nieuwe medicijn Pharming als CEO De Vries. Behandeling kost ruim half miljoen dollar per jaar https://t.co/MZnerXH6Qj@euronext_nl @PharmingGroupNV @NicoInberg @ArendJanKamp — ABM-Financial-News (@merwinbisseling) March 28, 2023

Overname van een producent van lithium

Let bij opening ook op de koers van AMG. We sluiten niet uit dat het bedrijf profiteert van een overnamespel in de sector. Albemarle biedt $5,5 miljard voor het Australische Liontown Resources. Dit is een producent van lithium.

De koers van Liontown Resources steeg 59% op het bericht, maar het bedrijf heeft het bod afgewezen. Het is algemeen bekend dat wanneer er overnamespeculatie is in een bepaalde sector, de koersen van branchegenoten hier ook op omhoog gaan.

Dit geldt mogelijk ook voor AMG, aangezien de Nederlandse metaalspecialist een grote producent van lithium is. Het aandeel kan wel een boost gebruiken, want de koers is dit jaar per saldo nog niet van zijn plek gekomen: AMG noteert YTD 0,4% in het rood.

Advies, shorts en agenda

Heineken: naar €123 van €119 en Kopen - Deutsche Bank

De AFM meldt deze shorts, en wat vooral opvalt, is dat de shorts in JET en Alfen stevig oplopen. De maaltijdbezorger blijft daarmee het meest geshorte aandeel van het Damrak.

Just Eat Takeaway: 7,50% (+0,59%)

Wereldhave: 6,04%

Alfen: 5,61% (+0,54%)

Basic-Fit: 5,01%

Air France-KLM: 4,35% (-0,03%)

Besi: 4,24%

TomTom: 2,89%

Philips: 2,64%

Signify 3,49%

PostNL: 1,97% (+0,02%)

Aperam: 1,86% (+0,06%)

Agenda

De beursagenda is dun gezaaid. Alleen het cijfer over het Amerikaanse consumentenvertrouwen kan het sentiment beïnvloeden.

Woensdag 28 maart

09:00 Randstad AvA

16:00 VS Conference Board consumentenvertrouwen mrt

22:00 Micron Q2-cijfers (gebroken boekjaar)

Nu nog even dit

Jack Ma duikt weer ergens op.

Jack Ma's reappearance comes after an intense crackdown on his empire that began in late 2020 when Ant Group was forced to shelve its massive listing in Hong Kong and Shanghai. @ArjunKharpal @CNBCi https://t.co/lTgCm4EPSZ — Ted Kemp (@TedKempCNBC) March 28, 2023



Komt het ooit goed tussen deze twee landen?

U.S.-China relations are on a 'dangerous' path with 'no trust' between them, experts warn https://t.co/qthqQU9uYY — CNBC (@CNBC) March 28, 2023



Voer voor de politieke junkies.

Coalitie overlegt: hoe nu verder? https://t.co/QjA6zhFg1V — BNR Nieuwsradio (@BNR) March 28, 2023



Jammer.

Only verified accounts can vote in Twitter polls from April 15, says Musk https://t.co/U3rtvWqO5t pic.twitter.com/YOggEeCsTq — Reuters (@Reuters) March 28, 2023



Veel plezier en succes.