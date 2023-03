AEX nog niet goed tot rust gekomen

quote: Johanna=back-in-town schreef op 28 maart 2023 08:30: Onzinnige info. Iedere keer weer een ander geneuzel....zo de wind waait, waait mijn......

Stoppen met deze onzin. De beurs en de koersen worden bepaald door de waan van de dag.

Precies en het is echt niet afhankelijk van slecht nieuws of wat dan ook. De algoritmes bepaald de indexen en waar deze heen gaan. Het beeld is dat het omhoog gaat en dat is het al weken met hele kleine correcties naar beneden maar dat is logisch in een bull market. De europese indexen staan dit jaar op minimaal 9% winst. Als je het realistisch bekijkt met alle onzekerheden dan horen idd de indexen te dalen maar punt is dat zowat iedereen short zit. Eerst alle shorters eruit schudden en daarna mag het echt wel een keer dalen.