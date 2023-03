Bankensector onder druk, maar geen crisis

Bericht delen via:

Duitse banken zetten beurzen weer op scherp en trekken de financiële sector mee naar onderen.

Deutsche Bank heeft de afgelopen jaren veel problemen gehad. Hoewel de bank van alles heeft gedaan om de winstgevendheid te verbeteren, is het niet gelukt de markten te overtuigen.

Tot voor kort geen problemen in de financiële sector

Overigens was er tot drie weken geleden koerstechnisch niets aan de hand. Europese banken hadden wind mee. De koers van Deutsche Bank was sinds begin oktober met maar liefst 70% opgelopen, tegenover een stijging van 30% voor de DAX-index. Deutsche Bank heeft zelfs de sterke Europese bankensector die 50% koerswinst had geboekt verslagen.

Nu het risico op een faillissement voor Deutsche Bank hoger wordt ingeschat, staat de beurskoers onder druk en dat heeft invloed op de rest van de financiële sector. Dit geeft onrust aan, maar lijkt geen voorbode voor een Europese bankencrisis die totaal uit de hand loopt.

Daarvoor is structurele en consistente underperformance van de bankensector vereist. Daar is echter geen sprake van. De sterke performance in de afgelopen maanden geeft deze sector nog genoeg momentum mee.

Het proces van bodemvorming in de bankensector, dat ik hier eerder heb besproken begint wel te haperen.

Europese bankensector heeft nu te lijden

Ook op de Nederlandse beurs waren banken vorige week de pineut, met vele procenten koersverlies. Kortom de gehele Europese bankensector heeft te lijden.

Deze keer bespreek ik de Europese bankensector, Deutsche Bank en ING.

Euro Stoxx sector Banks is afgeketst op weerstand van 117,58 punten

De Euro Stoxx sector Banks, die alle grote Europese banken volgt, heeft binnen de neutrale trend, rond de weerstand van 117,58 (gevormd op 3 augustus 2018) het koersdoel aangetikt.

Het technische plaatje is vervolgens wat verzwakt, omdat de koers hard is gedaald. De Euro Stoxx sector Banks heeft pas steun rond 76,31 punten (de bodem van 30 september 2022).

De stijgende trend van het 200-daags voortschrijdende gemiddelde (blauwe glooiende lijn) hapert iets terwijl de sectorindex er nipt onder zakt. Dat wijst op een iets minder positieve technische conditie.

De B.O.B.-indicator van de Europese bankensector, de blauwe glooiende lijn, stijgt nog en suggereert nog voldoende outperformance (vergeleken met de rest van de markt).

Deutsche Bank krult neerwaarts

Deutsche Bank heeft de herstelfase verlaten. Hiermee is het technische plaatje verzwakt.

Op korte termijn houden we rekening met koersdruk. Er ligt steun op €7,25 (de bodem van 7 oktober 2022) en weerstand rond €14,64 (gevormd op 11 februari 2022). Een uitbraak buiten deze bandbreedte zal de nieuwe richting bepalen.

De afvlakkende 200-dagenlijn, terwijl de koers van Deutsche Bank eronder is gezakt, wijst op een verzwakkende technische conditie.

De B.O.B.-indicator buigt de stijging wat af. Dit signaleert dat Deutsche Bank iets minder goed presteert vergeleken met de rest van de markt.

ING slaat tussentijdse bodem weg

ING laat met de doorbraak van de stijgende trend en de laatste koersbodem een technische verzwakking zien. Deze signalen geven verkoopdruk aan.

De doorbraak en slotstand van ING onder de oude steun maakt naar onderen ruimte vrij voor een verdere koersdaling richting de steun van €7,91 (de bodem van 11 maart 2022). Weerstand is gevormd op €14,00 (gevormd op 11 februari 2022).

Het 200-daags voortschrijdend gemiddelde laat een stijgende trend zien. Dit wijst op een positieve technische conditie. Minpuntje is wel dat de koers van ING eronder is gezakt.

De opwaartse richting van de B.O.B.-indicator van ING suggereert vooralsnog betere prestaties, vergeleken met de rest van de markt.