Rust lijkt terug te keren in de bankensector

Een echte nachtmerrie voor centrale banken, toezichthouders, overheden en beleggers: onrust rond Deutsche Bank. Nu is die bank de afgelopen tien jaar wel vaker onderwerp van twijfel geweest, maar gezien de echecs rond enkele regionale banken in de VS en natuurlijk Credit Suisse in Zwitserland, staat de markt op scherp.

De Beleggersdesk heeft afgelopen vrijdag een update gemaakt rond de jongste cijfers van Deutsche Bank die over 2022 toch de hoogste jaarwinst van de afgelopen vijftien jaar behaalde, maar dat is op dit moment even bijzaak voor de financiële markten.

Vertrouwen is en blijft het sleutelwoord en het track record van de Duitsers is op zijn zachtst gesteld matig, net als inderdaad dat van Credit Suisse de afgelopen jaren. Heel vreemd dat de markt extra kritisch naar Deutsche Bank kijkt is het dan ook niet, al waren de jaarcijfers prima en lijkt de bank op de juiste weg.

Het balanstotaal van Deutsche Bank is meer dan €1.300 miljard, ruim twee maal zo groot als dat van Credit Suisse. Daarmee is een constructie zoals bij de Zwitsers werd bedacht, niet mogelijk. De enige 'logische partner' voor Deutsche Bank zou Commerzbank zijn, maar die is een fors maatje kleiner.

Dat de onrust bij de banken ook in de VS nog altijd zeer actueel is, blijkt ook wel uit de sterke afname van de deposito's bij de Amerikaanse banken. Die namen sterk af, al moet een en ander wel in perspectief worden geplaatst:

Deposits at US banks posted biggest decline in nearly a year during week when multiple bank failures triggered the latest bout of global financial turmoil. Bank deposits fell by $98.4bb to $17.5tn in the week ended March 15, acc to Fed data released Friday. (BBG) pic.twitter.com/tkscIdwNYc — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 24, 2023

Los van een aantal spaarders dat allicht het zekere voor het onzekere wil nemen geldt natuurlijk dat ook in de VS de banken erg lage rentes bieden op de spaartegoeden. Daardoor switchen veel spaarders naar zogeheten 'money market funds' die wat meer return bieden.

En ter verdere nunancering van de outflow van spaargelden: die vindt plaats bij de kleinere banken en banken met hoofdactiviteiten buiten de VS. De Amerikaanse grootbanken zagen hun deposito's juist groeien, een onbedoeld neveneffect van de huidige situatie waarbij grote systeembanken veiliger zijn dan kleinere, regionale banken.

Powell was bij de toelichting van het jongste rentebesluit glashelder: renteverlagingen behoren (voorlopig) niet tot het draaiboek van de Fed. De markt denkt daar toch wezenlijk anders over:

Current market expectations for the path of the Fed Funds Rate...

-May 3, 2023: Pause.

-June 14, 2023: 25 bps cut to 4.50-4.75%.

-July 26, 2023; 25 bps cut to 4.25-4.50%.

-Sep 20, 2023: 25 bps cut to 4.00-4.25%.

-Nov 1, 2023: Pause.

-Dec 13, 2023: 25 bps cut to 3.75-4.00%. pic.twitter.com/4lD50MqEFL — Charlie Bilello (@charliebilello) March 24, 2023

En hoewel het uiteraard uiteindelijk aan de Fed is, lijkt het verstandig de marktinschattingen serieus te nemen. Die heeft het het afgelopen jaar immers vaker bij het rechte eind gehad dan de Fed.

Damrak

Vrijdag had de angst nog de overhand, vandaag lijkt er enige bezinning op te treden bij beleggers. De koers van Angstgegner Deutsche Bank liep een deel van de verliezen van vorige week weer in en Nederlandse financials lieten herstel zien.

Het sentiment is echter nog wel broos, er is niet zo gek veel voor nodig om beleggers opnieuw in de gordijnen te jagen. Het zal tijd vergen, en hopelijk geen verdere banken-echecs, om de ratio definitief te laten terugkeren.

Ster van de dag was Pharming dat toestemming van de Amerikaanse FDA heeft verkregen om leniolisib op de markt te brengen. Daarnaast lag ook Ebusco sterk gevraagd op comments van een Nederlandse bank.

Stevige verliezen waren er, opnieuw, voor Azerion terwijl ook CTP en Vivoryon een flinke stap terug moesten doen.

De AEX sloot ruim een half procent hoger op afgerond 736 punten.

AB InBev

's Werelds grootste bierbrouwer, het Belgische AB InBev, worstelde jarenlang met een torenhoge schuld. Inmiddels is die afbetaald tot beheersbaarder proporties en kunnen beleggers uitkijken naar een flink hoger dividend de komende jaren:

Het dividend gaat de komende jaren hard omhoog bij AB Inbev IEX Premium https://t.co/7eejwKfP3Y via @IEXnl — Martin Crum (@martinjancrum) March 27, 2023

Pharming

Het is Pharming opnieuw gelukt toelating te krijgen voor een medicijn, ditmaal leniolisib in de VS. Of Europa volgt, is nog afwachten maar feit is wel dat Pharming niet langer een one trick pony is:

Toelating leniolisib in de VS nieuwe mijlpaal voor Pharming IEX Premium https://t.co/pWKKGBgI1b via @IEXnl — Martin Crum (@martinjancrum) March 27, 2023

Bouwsector onder druk

De aandelen van bouwers zijn niet vooruit te branden en dat hangt vermoedelijk samen met een stagnerende woningbouw, dit ondanks dat er een groot tekort aan huizen is. Een update:

BAM en Heijmans in ban van woningcrisis IEX Premium https://t.co/4PCutzovgW via @IEXnl — Martin Crum (@martinjancrum) March 27, 2023

Update modelportefeuilles

De drie modelportefeuilles van IEX laten als sinds de start een duidelijke outperformance zien ten opzichte van de benchmark. Geen reden om lui achterover te hangen: er zijn afgelopen vrijdag enkele posities gesloten:

Winst nemen op de chippers IEX Premium https://t.co/ea0VsY4zEu via @IEXnl — Martin Crum (@martinjancrum) March 27, 2023

Wall Street

In navolging van Europa startte ook Wall Street voorzichtig hoger, maar ook hier was van een krachtig herstel geen sprake. Dat kan nog komen, dit betreft immers slechts een tussenstand rond het sluiten van de Europese beurzen. Wel won First Republic Bank zo'n 15% en ook enkele andere regionale banken zagen enig koersherstel.

Op het slot van Europa noteerde de Dow Jones, de S&P 500 en de Nasdaq enkele tienden van een procent hoger.

Rentes

De rentes liepen vandaag stevig op, al hebben wij dit jaar natuurlijk nog veel meer vuurwerk gezien op de internationale obligatiemarkten.

Tienjaarsrente Nederland 2,59% (plus 9 basispunten)

Tienjaarsrente Duitsland 2,24% (plus 11 basispunten)

Tienjaarsrente Italië 4,10% (plus 9 basispunten)

Tienjaarsrente VS 3,51% (plus 13 basispunten)

Brede markt

Aardige plussen bij de meeste grote Europese beurzen en ook de olieprijs liep weer wat op. Goud en bitcoin zakten wat weg, allicht een eerste, vroege indicatie dat de behoefte aan bescherming onder beleggers wat afneemt.

Het Damrak

ING Groep (+ 1,2%) trok zich op aan het betere marktsentiment rond de bankensector, maar het blijft nog broos

(+ 1,2%) trok zich op aan het betere marktsentiment rond de bankensector, maar het blijft nog broos Philips (+ 2,8%) was in trek bij beleggers, nieuws van betekenis kon niet gevonden worden

(+ 2,8%) was in trek bij beleggers, nieuws van betekenis kon niet gevonden worden Prosus (- 0,5%) wist niet te profiteren van fanmail van enkele zakenbanken die aanmerkelijk hogere koersdoelen zien

(- 0,5%) wist niet te profiteren van fanmail van enkele zakenbanken die aanmerkelijk hogere koersdoelen zien Allfunds (- 5,3%) weet koersmatig ondanks de verhuizing naar de AMX nog geen potten te breken

(- 5,3%) weet koersmatig ondanks de verhuizing naar de AMX nog geen potten te breken Just Eat Takeaway (- 1,4%) ligt al geruime tijd zwak en kan wel een oppepper gebruiken

(- 1,4%) ligt al geruime tijd zwak en kan wel een oppepper gebruiken Ebusco (+ 3,7%) kreeg fanmail van een grootbank die echter wel met achterhaalde cijfers lijkt te werken

(+ 3,7%) kreeg fanmail van een grootbank die echter wel met achterhaalde cijfers lijkt te werken Pharming (+ 14,2%) is de absolute outperformer vandaag dankzij goedkeuring in de VS voor leniolisib

Agenda 28 maart

00:00 Randstad - AvA

08:45 Ondernemersvertrouwen Frankrijk - maart

15:00 Case/Shiller huizenprijzen VS - januari

16:00 Consumentenvertrouwen CB VS - maart

22:00 Micron Technology- cijfers tweede kwartaal