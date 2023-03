IEX BeleggersPodcast: Deutsche Bank, Flow Traders en Rabocertificaten

Het is weer vrijdag dus staat er voor u een nieuwe uitzending van de IEX BeleggersPodcast klaar. Deze aflevering staat opnieuw in het teken van de onrust in de bancaire sector. Maar bij de banken zal het niet blijven, want het is ook de week van de schandalen.

Onder andere De Nederlandsche Bank, Coinbase en Block kwamen in opspraak. Dat laatste verloor deze week bijna 20% op Wall Street nadat Hindenburg Research een zeer negatief rapport over het bedrijf naar buiten bracht.

Hindenburg Research is niet de minste partij, want deze bekende shorter heeft twee jaar geleden Nikola ontmaskerd. U weet wel: het bedrijf dat in een promotiefilmpje een vrachtwagen van een berg liet afrijden om aan te tonen dat het zijn vrachtwagens op waterstof kon laten rijden. U weet wat er sindsdien met de koers van Nikola is gebeurd: -98%.

Verder komen de volgende onderwerpen aan bod:

Een reconstructie van de overname van Credit Suisse door UBS







De forse koersdaling van Deutsche Bank







Het Fed-rentebesluit en de uitspraken van Janet Yellen







Rabocertificaten in de uitverkoop: koers duikt onder het niveau van maart 2020







Flow Traders op koers voor een ijzersterk kwartaal







Waar je bij het overzetten van de beleggingsportefeuille op moet letten







Is het een mooi moment om de verzekeraars bij te kopen?







Aandeelhouders van Ordina ontvangen de jackpot







Is Van Lanschot Kempen een echt dividendaandeel?

Kiek op de grafiek: ASML