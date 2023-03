Chaotisch voorbeurs, maar gelukkig kunnen we de Fed de schuld geven

De AEX-indicatie îs -0,3% en het is vrij chaotisch voorbeurs, met name omdat de dollar hard zakt.

De Fed gisteravond dus: die is wel zo ongeveer klaar met rente verhogen, maar pint zich niet vast op hoeveel verhogingen er dit jaar nog komen en reken nog niet op verlagingen. De koersen zakten erop weg.

Europese futures openen zeer wisselend, DAX ook -0,3%, maar CAC 40 en Euros Stoxx 50 staan +0,7%

De Amerikaanse futures staan 0,6% hoger

In Azië kleuren bijna alle marketen groen:

Alibaba -0,1%

Tencent +7,1% (op cijfers)

TSMC +0,9%

De dollar daalt 0,5% naar 1,092 (ja, één nul negen)

Goud en olie staan +0,7% (valt nog mee met die dollar?) en crypto stijgt ook lekker mee

De rentes hebben veel klontjes in de ochtendkoffie.



Kijk aan, de beursnotering laat Adyen toch niet helemaal koud? Bloomberg heeft een interview met de CEO en zie hier. We zien de koers wel om 09:00 uur:



Dan dit, we wachten in spanning af welk bedrijf dit intussen beruchte hedge fund - bekend van Nikola en Adani - misschien al vandaag voor de bus gooit!

New report soon—another big one. — Hindenburg Research (@HindenburgRes) March 22, 2023



Hier hebt u die twee. Yowsah, yowsah, yowsah, zou Nile Rodgers van Chic zeggen.



Er zaten kleine verrassingen in het Fed rentebesluit; aan de hoeveelheid traffic te zien hebt u ons blog allemaal al gelezen. Copypaste, hier onze samenvatting:

In de afgelopen twee weken was er een bankrun zonder weerga bij vooral Silicon Valley Bank (SVB). De situatie is nu onder controle en dit is een geïsoleerd geval van één bank die uit bocht vloog. Er wordt uitgezocht hoe en wat, en alle tegoeden zijn gegarandeerd

De economie draait halfbakken, inflatie is nog veel te hoog (maar disinflation is just around the corner) en de arbeidsmarkt is nog veel te sterk (hoewel looninflatie afneemt)

Het is onduidelijk hoeveel renteverhogingen er nog komen dit jaar, maar reken niet op verlagingen. Oh, de Fed heeft naar aanleiding van de acute bankencrisis even overwogen de rente niet te verhogen.

Wellicht was dit de trigger die de markten van hun grootste duivenveren ontdeed.

Jerome Powell: If we need to raise rates higher than expected, we will https://t.co/D23lTinnyM pic.twitter.com/DW6Z4Ca0tp — Bloomberg Markets (@markets) March 22, 2023



Om twee uitersten te nemen, dit zijn de Nasdaq 100 mini future (oranje) en de Amerikaanse tweejaars rente sinds gisteren. Het ging er gisteren weer vrij stevig aan toe bij het Fed-rentebesluit. Tel vooral de basispunten van die rente maar, die als sneeuw voor de zon verdwenen.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

12:00 General Mills - Cijfers derde kwartaal (VS)



12:00 Turkse centrale bank - Rentebesluit (Tur)

13:00 Bank of England - Rentebesluit (VK)

13:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

13:30 Chicago Fed index - Februari (VS)

15:00 Nieuwe woningverkopen - Februari (VS)

00:00 Norges Bank - Rentebesluit (Noo)

00:00 Swiss National Bank - Rentebesluit (Zwi)

Hier die centrale banken met één Britse en twee Zwitserse kwartjes:



En dan nog even dit

U had het al gezien:

WATCH: US stocks ended sharply lower after the Federal Reserve delivered a 25-basis-point interest rate hike, while hinting that it was on the verge of pausing future increases in view of recent turmoil in the financial sector https://t.co/ly5Tv1y3AH pic.twitter.com/vLTDjI5k0c — Reuters Business (@ReutersBiz) March 23, 2023



Dat hebben we dan ook weer gehad:

The Fed raised interest rates for a ninth straight meeting and indicated there may be more hikes to come. The dot plot was unchanged, predicting a year-end peak around 5.1% https://t.co/j03FoSZuXk — Bloomberg Markets (@markets) March 22, 2023



Jerome Powell had het hier ook al over; die Silicon Valley Bank is bij wijze van in drie muisklikken leeg getrokken.

WATCH: "It’s a complete game changer from what we’ve seen before."



Citigroup CEO Jane Fraser discusses how mobile apps and consumers’ ability to move millions of dollars with a few clicks of a button https://t.co/tQPevlbZx7 pic.twitter.com/6YBrFIkXbD — Bloomberg Markets (@markets) March 23, 2023



Prosus dus:

WATCH: Tencent posted revenue of $81 billion for 2022, down 1% from a year earlier, as it was hit by a slowdown in China's economy and a long-running regulatory crackdown https://t.co/uWvC0Oe8cU pic.twitter.com/x0kS55Yc4y — Reuters Business (@ReutersBiz) March 23, 2023



Bedrijven die profiteren van overheids-mismanagement, oordeel zelf wat u daarvan vindt. De namen Vitol's VPI, SSE en Uniper vallen:

Energy companies have pocketed about £525 million by “manipulating” the power market as UK consumers face skyrocketing electricity bills https://t.co/7jI2xA8gqV — Bloomberg Markets (@markets) March 23, 2023



De wonderen raken de beurswereld nooit uit:

GameStop soared as much as 53%, heading for its biggest gain in 2 years, after reporting a surprise profit in the fourth quarter and beating analysts’ estimates for revenue. @CarolineHydeTV reports https://t.co/A9TxavnzZ1 pic.twitter.com/FcOaPa36As — Bloomberg Markets (@markets) March 22, 2023



Lees je mee Follow This, hoeveel?

China's plans for some 100 new coal-fired power plants to back up wind and solar capacity have sparked warnings that the world's second-biggest economy is likely to end up lumbered with even more loss-making power assets. More here: https://t.co/O2LenzXsCy pic.twitter.com/9aJC1R2Rom — Reuters Business (@ReutersBiz) March 23, 2023



Veel plezier en succes vandaag.