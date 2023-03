Fed live: één kwartje, 'disinflation' en SVB, hoe kon dat?

De Fed verhoogt de rente met één kwartje naar 4,75-5,00%, zoals de consensus verwachtte. Hieronder ziet u eerst de belangrijkste alinea's uit het misschien iets duivische persbericht en de markten reageerden als volgt:

Tijdens de eerste twintig minuten van de persconferentie zetten de markten deze bewegingen gestaag door, maar daarna vlakten ze af. Wellicht



Toen was er de persconferentie van voorzitter Jerome Powell, de belangrijkste conclusies:

Wellicht was dit de trigger die de markten van haar grootste duivenveren ontdeed:

Jerome Powell: If we need to raise rates higher than expected, we will https://t.co/D23lTinnyM pic.twitter.com/DW6Z4Ca0tp