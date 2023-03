Wat shorts en longs Pharming ons wel en niet vertellen over 29 maart

Er zijn een paar dingen die wel in het voordeel van Pharming spreken. Daarin kijk ik eigenlijk vooral in het vertrouwen dat is uitgesproken dat een Europees oordeel in het tweede deel van dit jaar wordt uitgesproken. Een rekbaar begrip maar H2 begint al over twee en een halve maand.

Daarnaast is Pharming natuurlijk in gesprek met de FDA en wordt er al volop geïnvesteerd in productie capaciteit voor leniolisib. Wat zagen we bijvoorbeeld bij de aanvraag procedure van Filgotinib van Galapagos gebeuren? Walid verkocht zijn aandelen al voor het besluit en na het besluit werd wel heel snel de stekker uit het Amerikaanse avontuur getrokken.

Ik waag een klein gokje met out of the money calls, we gaan het zien maar ik hoop het los van mijn eigen inzet van harte dat deze Biotech/Pharmaceut een succes mag boeken.