Slotcall: Banken komen tot rust, AEX begint de lente in het groen

Op de eerste dag van de lente hult het Damrak zich in passend groen, met Ordina en de banken voorop.

De AEX sloot zojuist op 736,18, een stijging van nét geen procent, 0,98%. Het was een dag waarop, in ieder geval voorlopig, de bankenbibbers even werden afgeschud. De overname van Credit Suisse door UBS is een feit en eventuele fallout richting andere Europese banken is nog niet te bespeuren.

Vandaag schijnt het zonnetje weer voor de banken in Europa. pic.twitter.com/vkkLtlkr7s — Corné van Zeijl (@beursanalist) March 21, 2023

Wel is er gesteggel tussen obligatiehouders van Credit Suisse en de Zwitserse autoriteiten, omdat, anders dan je normaal zou verwachten, aandeelhouders van de bank nog wél iets van hun inleg terug zien en de houders van de obligaties (zogeheten CoCo's) helemaal niets.

Had de kleine lettertjes dan maar gelezen, zeggen de Zwitsers. Het zal nog de nodige rechtzaken kosten voor dat is afgewikkeld. Arend Jan Kamp legt hier uit hoe het precies zit.

Credit Suisse bondholders prepare lawsuit after contentious $17 billion writedown https://t.co/797ebYTNEs — CNBC (@CNBC) March 21, 2023

Dimon & Yellen

In Amerika keert ook - voorlopig, zeggen we er voor de zekerheid maar weer bij - de rust terug aan het bankenfront. De bank First Republic is nog een probleemgeval, maar onder leiding van JP Morgan-CEO vinden nu discussies plaats om de bank te herkapitaliseren.

FIRST REPUBLIC BANK SHARES EXTEND GAINS, LAST UP 40.7% — *Walter Bloomberg (@DeItaone) March 21, 2023

Tegelijkertijd stelde minister van financiën Janet Yellen bankiers gerust door te verzekeren dat de overheid klaar staat om wederom 'decisive and forceful' actie te ondernemen om depositohouders te steunen als er meer lokale banken in de problemen komen.

De markten horen het allemaal graag, maar inmiddels kijkt een groot deel ervan alweer naar morgen, want dan staat Jerome Powell voor een lastige opgave. De Fed-voorzitter heeft er geen geheim van gemaakt dat inflatiebestrijding nummer één op zijn To Do-list staat, maar de druk vanuit de markt en opiniemakers om de banken in bescherming te nemen (en dus niet de rente te verhogen, of zelfs te verlágen) is hoog.

Fed needs to drop the rate by at least 50bps on Wednesday — Elon Musk (@elonmusk) March 21, 2023

Consensus - maar zeker geen 100% - is dat het een kwart procent verhoging wordt morgen, maar een zekerheidje is het niet. Hier leest u onze uitgebreide vooruitblik op het Fed-rentebesluit.

Knock-out bod Ordina?

En dan moeten we het natuurlijk even hebben over Ordina, stralende ster van deze beursdag op het Damrak. Spora Steria biedt €5,75 (ex-dividend) voor het aandeel, een premie van 52% boven de koers van een week geleden.

Analist Niels Koerts denkt dat de Fransen 'de hoofdprijs' betalen voor het aandeel. Zijn hele analyse van het bod (plus advies wat te doen) leest u hier.

De brede markt

Positief sentiment in zowel Europa als Amerika. De AEX blijft wel iets achter bij haar Europese broers en zussen, onder meer door een relatief slechte dag voor zwaargewicht ASML en Prosus.

Het Damrak

De Top-3 stijgers en dalers

Dankzij het Franse bod is Ordina de ster van de dag. Het aandeel noteert nog wel ietsje onder het bod-plus-dividend (€6,145)

de ster van de dag. Het aandeel noteert nog wel ietsje onder het bod-plus-dividend (€6,145) In de AEX is het eerst banken en dan de rest: ABN Amro +3,9% en ING +6,0%.

+3,9% en +6,0%. Andere financials gaan mee in het sentiment: Aegon +3,6%, ASR +2,7% en NN Group +2,7%

+3,6%, +2,7% en +2,7% Dankzij een hogere olieprijs ligt ook Shell (+2,3%) goed

(+2,3%) goed ASML ligt juist slecht, wellicht speelt een rol dat de Amerikaanse overheid weer een beperkende regel heeft afgekondigd voor ontvangers van subsidie voor productie en research in semiconductors

ligt juist slecht, wellicht speelt een rol dat de Amerikaanse overheid weer een beperkende regel heeft afgekondigd voor ontvangers van subsidie voor productie en research in semiconductors Boeren en biotechs gaan ook niet best vandaag, met Fagron (-1,5%), Pharming (-1,1%) en Forfarmers (-0,6%)

(-1,5%), (-1,1%) en (-0,6%) Alle vastgoedfondsen zijn vandaag in het rechterrijtje te vinden.

Helaas Azerion, dankzij Ordina nét niet de grootste stijger van de dag vandaag: +6,5%.

De rentes

De schuttersputjes worden weer verlaten, de 10-jaarsrentes lopen over de hele linie flink op, met de belangrijkste EU-landen voorop.

En dan nog even dit

De goede oude tijd toen je voor een bank run nog echt naar de bank moest...

In 1907 wist JP Morgan himself bankrun te stoppen door banken op te dragen (niemand die hem durfde tegenspreken) geld twee keer zo langzaam uit te tellen voor klanten en niet twee, maar drie keer na te tellen.



Zo werkt dat nu niet meer. pic.twitter.com/sXVwu0xUAH — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 21, 2023

Game on in AI:

NEW: Google is opening the waitlist for its ChatGPT competitor Bard to the public, starting today — first in the U.S. and the U.K. The company’s also added disclaimers that Bard can get facts wrong. https://t.co/kwDYTj1j19 — Jennifer Elias (@jenn_elias) March 21, 2023

Lithium-aficianado's opgelet:

A test vehicle unveiled by Chinese carmaker JAC has the battery would buzzing about sodium-ion cells https://t.co/A4ZmYXeVPf — Bloomberg (@business) March 21, 2023

De agenda

Tencent en Avantium verzorgen de support act, maar het hoofdprogramma begint morgen pas na het slot om 19:00 uur. IEX is er live voor u bij, uiteraard.