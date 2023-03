AEX veert op vanaf de 200-dagenlijn

quote: adritromp schreef op 22 maart 2023 08:18: Goede morgen,



Wat gaat het rente besluit worden vandaag, 0, 0,25 0f toch 0.5 % ?



Succes iedereen!

Goedemorgen allemaal,De rente wordt verhoogd met 25 basis punten, Hoger zeker niet want dan is alles is rep en roer en vallen wellicht meer banken om en lager ook niet want dan is het vertrouwen zoek in de FED.Succes allen en het wordt weer een mooie beursdag voor diegene die long zitten. :-)