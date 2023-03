Slotcall: AEX komt met Zwitserse schrik vrij en financials stijgen zelfs

Niemand die het er over heeft hoe plichtsgetrouw er ook dit weekend bij Credit Suisse werd doorgewerkt.

Tot in de vroeg uurtjes zelfs.

20 Mar - 05:08:01 [RTRS] (ADYEN.AS) - ADYEN NV ADYEN.AS: CREDIT SUISSE RAISES TARGET PRICE TO EUR 1800 FROM EUR 1650

Dit is ook een leuke insteek en feit is dat de mooiste beurslijntjes vrijwel allemaal in inktzwarte periodes het licht zien. Eén vraag echter hierbij: welke bear market eigenlijk...?

Morgan Stanley’s Michael Wilson says bank stress signals bear market end https://t.co/7S7NFGhD4a via @business — Yahoo Finance (@YahooFinance) March 20, 2023



Het is een lang verhaal vandaag en misschien laat zich dit in ons land het beste vertellen aan de hand van de Rabobank Leden Certificaten, noem ze kort door de bocht Rabo CoCo's. Die Rabo Certs gingen vandaag fors de bietenbrug op, maar wisten net als de verzekerings- en bankaandelen in de loop van de dag te herstellen.

En dat is best bijzonder? Ondanks dat tegen het slot de financials toch weer moeten inleveren. Want wat gisteren nog een nieuwe voetzoeker in de markt leek, is vandaag alweer onschadelijk gemaakt?



CoCo nuts

Want dit is meer nog dan of de bankencrisis nu in de kiem is gesmoord, vooral het verhaal op de markten: hebben de Zwitsers met hun gedwongen redding van Credit Suisse door UBS de spelregels op de beurs drastisch omgegooid, ofwel aandeelhouders voor obligatiehouders geplaatst? Het antwoord is nee.

Want vandaag blijkt dat er CoCo's én Zwitserse CoCo's zijn. Wat zijn CoCo's? Investopedia:

Contingent convertibles (CoCos) have a strike price, where the bond converts into stock.

Contingent convertibles are used in the banking industry to shore up banks' Tier 1 balance sheets.

A bank struggling financially does not have to repay the bond, make interest payments, or convert the bond to stock.

Investors receive interest payments that are typically much higher than traditional bonds

FT maakt duidelijk waarin gewone CoCo's verschillen met Zwitserse. Daarin zit een crisis clausule - viability event - en daar heeft de regering in Bern gisteren gretig gebruik van gemaakt.

CS and UBS are outliers in the CoCo marketplace. Most AT1 debt is more protected from total wipeout. Here’s Barclays to explain the “viability event” clause.

From reading the CS AT1 document and the FINMA statement, we think FINMA is using the “Viability Event” as described below in CS AT1 documentation in order to trigger permanent writedown of AT1s:



A “Viability Event” will occur if either… or (ii) customary measures to improve CSG’s capital adequacy being at the time inadequate or unfeasible, CSG receives an irrevocable commitment of extraordinary support from the public sector (beyond customary transactions and arrangements in the ordinary course) that has, or imminently will have, the effect of improving CSG’s capital adequacy and without which, in the determination of FINMA, CSG would have become insolvent, bankrupt, unable to pay a material part of its debts as they fall due or unable to carry on its business.

Dit is de benchmark van die CoCo's, de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF:

De ECB was er vanochtend ook als de kippen bij om te verklaren dat in de EU aandeelhouders niet zomaar boven obligatiehouders kunnen worden geplaatst. Dat u het even weet bij die Rabo Certs, die in feite obligaties met het risico van aandelen zijn. En misschien herstellen daarom de banken en verzekeraars.

Press release: ECB Banking Supervision, SRB and EBA statement on the announcement on 19 March 2023 by Swiss authorities https://t.co/mY2QM507r0 pic.twitter.com/TUbMXYG5Pc — European Central Bank (@ecb) March 20, 2023



UBS Credit Suisse dus

Hoe staan we er voor na een lang en bang Zwitsers weekend? Is de ontluikende bankencrisis nu in de kiem gesmoord, of net? Onze Beleggersdesk concludeert bij monde van Martin Crum:

Risico staat weer bij iedere belegger in de bankensector bovenaan. En banken behoren, door het werken met een hoge leverage, tot een risicovollere beleggingscategorie. Bloomberg spreekt van een ‘wake up call’ voor beleggers in banken, maar feitelijk bezien is er echt niets nieuws onder de zon.



Wij benadrukken nogmaals dat SVB en Credit Suisse geïsoleerde gevallen zijn waar eigen falen aan ten grondslag ligt. Dat heeft met de financiële gezondheid van de bankensector niets te maken. Die staat er beter voor dan in 2008; de ratio’s zijn beter, het toezicht is scherper en de economie is beter.



Echter, het vertrouwen van beleggers heeft een flinke deuk opgelopen en dat zal langere tijd zijn sporen nalaten. Daarbovenop zal de impact van de vertrouwenscrisis rond de bankensector zich in bredere zin doen gelden. Krediet zal door de banken minder soepel verstrekt worden.

Dat zal de reële economie alsnog richting een recessie kunnen drukken. Tevens bestaat er een significant risico dat ook banken onderling elkaar wantrouwen. Daar ligt een belangrijke taak voor de centrale banken, die moeten voorkomen dat de onrust overslaat naar banken onderling.

De markt aarzelt nog of een bankencrisis in de kiem is gesmoord IEX Premium https://t.co/rLK13t1f1M via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) March 20, 2023



Is de oude rivaal een koopje voor UBS? Nogmaals Martin:

UBS doet op het eerste gezicht een koopje: alleen de traditionele bankactiviteiten van Credit Suisse worden door de markt al op een waarde geschat van circa CHF 10 miljard. En ook de vermogensbeheertak vertegenwoordigt een aanzienlijke waarde. .



Hier tegenover staan uiteraard wel risico's voor UBS en dan vooral bij de zakenbankactiviteiten van Credit Suisse, de hoge kans op schadeclaims en materiële risico's op lijken uit de kast.



UBS heeft echter wel een garantie van de Zwitserse overheid ontvangen ter grootte van CHF 9 miljard mochten er bepaalde verliezen voortkomen uit de inboedel van Credit Suisse boven een drempel van CHF 5 miljard.



We zullen in een later stadium - wanneer de stofwolken zijn opgetrokken - een diepere analyse maken van UBS inclusief het nu ingelijfde Credit Suisse, maar voorlopig lijkt de Zwitserse bank onder leiding van ex-ING topman Hamers bepaald geen slechte zaken te doen.

UBS lijft Credit Suisse in voor circa CHF 3 miljard IEX Premium https://t.co/d94iHcQexq via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) March 20, 2023



Aegon, ASR en NN

Niels Koerts neemt maar meteen onze (zwaar aangeslagen) verzekeraars onder loep, risico of kans? Citaat:

Europese verzekeraars zijn dus aanmerkelijk sterker gekapitaliseerd dan vijftien jaar geleden. Tevens hedgen verzekeraars het renterisico. Dit in tegenstelling tot Silicon Valley Bank. Daarmee zijn de resultaten van een verzekeraar minder gevoelig voor de rente-ontwikkeling.



Over het algemeen pakt een rentestijging voor een verzekeraar positief uit, omdat de opbrengsten van vastrentende producten stijgen en er een hogere rekenrente geldt. Doordoor hoeven verzekeraars minder geld in kas te houden en kunnen ze meer geld uitkeren aan de aandeelhouders.



Waar de gestegen rente bij de Silicon Valley Bank en Signature Bank dus problemen opleverde, geldt dit niet voor Aegon, ASR en NN. Omdat de drie het renterisico zo hedgen is er dit jaar geen sprake meer van een significant voordeel of nadeel van de stijgende rente.

De koersen van Aegon en ASR herstellen vanmiddag enigszins, maar dit jaar zijn de verliezen nog groot.

Is er reden tot zorg of biedt deze koerscorrectie koopkansen voor beleggers.



In het onderstaande artikel neem ik Aegon, ASR en NN Group onder de loep.https://t.co/cReQJJP5Y3 pic.twitter.com/lw4OZALNIW — Niels Koerts (@KoertsNiels) March 20, 2023



Kijk verder maar mee, allemaal geklokt rond 17;15 uur:



Verzekeraars:



De Amerikaanse banken nog, het is duidelijk waar de markt risico's vermoedt:



Gelukkig hebben we verder onze modelportefeuilles nog:

Modelportefeuilles doorstaan bankencrisis goed IEX Premium https://t.co/yApVpstWNv via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) March 20, 2023



Pharming

Nog één ding, op 29 maart komt er rook uit het dak bij de FDA voor Pharming. Wordt het witte of zwarte rook? Het fonds gaat aardig in de rebound na de afstraffing van vrijdag en Martin komt tot een paar opvallende conclusies:

Complicerende factor in het geheel is dat de FDA geen centrale cijfers verstrekt over het aantal goedgekeurde danwel afgekeurde aanvragen. Echter, na het doorspitten van de database van de FDA kon tóch een percentage gevonden worden.

Het slagingspercentage bij de aanvragen voor toelating van weesgeneesmiddelen - waar leniolisib onder valt - is 62%. In een reactie hierop stelde CEO Sijmen de Vries dat hij “een jaar geleden wel met dat percentage zou kunnen leven, maar dat de slagingskans nu hoger ligt”.



Hoeveel hoger, dat moest de topman dan logischerwijs weer in het midden laten. Wel was hij het eens met onze constatering dat Pharming met zijn aanvraag de grote farmareuzen niet in de wielen zal rijden en dat dit zeker geen kwaad kan voor de kansen.



Wij gaan er onverkort vanuit dat het slagingspercentage van 62% de absolute ondergrens is; Informa Pharma Intelligence komt zelfs nog aanzienlijk hoger uit. Dat betekent in ieder geval dat de kans op goedkeuring beduidend hoger wordt ingeschat dan die op afkeuring.

Long en must read Pharming IEX Premium https://t.co/vFkawiJErZ via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) March 20, 2023



De brede markt laat op Amerikaanse technologie na aardig beeld zien. Verder herstellen euro en olie en leveren goud en crypto wat in vanaf hun toppen.



Even tussen ons, als u een week onder een steen had geleefd, was u amper wat opgevallen toch? De AEX versus onze tienjaars rentes.



De rentes openden een stuk of twintig basispunten lager vandaag, maar zijn die schade ook ingelopen.



Intussen tekent zich zowaar ook een consensus af voor het Fed rentebesluit van woensdag, één kwartje:



Om dit lange verhaal kort af te ronden: er kan nog een bank of meerdere uit de bocht vliegen. Bidden en hopen maar. In ieder geval is iedereen alert en na Lehman Brothers onderschat niemand meer iets.

Bank run in slow motion: Since Fed began to raise interest rates a year ago, the amount of money in money market funds has increased by ~$400bn, and the inflows increased by more than $100bn last week. By raising rates, Fed would exacerbate these flows. https://t.co/4EIBSjE7vx pic.twitter.com/K1HVl587rt — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 20, 2023



Beursplein 5

Dit zijn de bankadviezen vandaag - eens zien hoe lang én UBS én Credit Suisse nog Adyen volgen - met verhogingen voor inderdaad Adyen, ABN Amro en JDE Peet's. Klik op het plaatje voor details.



Verder nog iets? Altijd, maar het is lastig om vandaag grote gemene delers te geven. Technologie, offensief, defensief, cyclicals, financials en vastgoed bewegen allemaal door elkaar heen.

ASR en ABN Amro debuteerden vandaag stijf onderaan in de AEX, maar ontpopten zich in loop van de dag tot super subs

Zeg maar waar Exor en UMG vandaan komen

Het stiekeme Wolters Kluwer zet weer een all time high neer

Het aangeslagen Shell en ArcelorMittal herstellen ook wat

Er is geen nieuws Philips

Allfunds beleeft maar een matig debuut in de AMX, waar vooral cyclische fondsen goed liggen

Flow Traders beleeft zeker een goed Q1 dankzij vooral de volatiliteit in de vastrentende markt, die staat op hoogste niveau sinds Lehman Brothers

Just Eat Takeaway doet niet mee aan de opluchtingsrally, in tegenstelling tot het niet minder gevoelige InPost

OCI en Galapagos laten lelijke dalingen zien zonder directe aanleiding

Het is onduidelijk waarom in de AScX fondsen als Majorel, Nedap en Kendrion zo hard omhoog, of omlaag gaan

Ebusco in de rebound dan maar?

Nog één ding, wat er bij Vopak aan de hand is...?



En zo is er ook aan deze gedenkwaardoge beursdag weer een einde gekomen: