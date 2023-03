Kapitaalvlucht uit Nederlandse beurs droogt op

De aandelenbeurzen blijven nerveus; de recente ontwikkelingen in de bankensector geven daar aanleiding toe.

Het valt wel op dat de uitstroom van kapitaal uit Nederlandse aandelen niet doorzet. Beleggers halen dus niet langer hun stukken van tafel: de neerwaartse draai van moneyflow-indicator stabiliseert wat en bevestigt niet langer het zwakke technische profiel van de AEX.

Vorige week is al aangegeven dat de AEX rond de huidige niveaus een bodem kan vormen, dus koopkansen zou bieden.



De Nederlandse beurs tendeerde de afgelopen anderhalve maand naar onderen. Er tekenen zich nu twee lagere topjes af. Maar het valt wel op dat de AEX nu voor de tweede keer is opgeveerd vlak boven de 710 punten. De eerste keer op 16 maart op 711,86 punten, de tweede keer rond 710,89 punten: dat was gisteren 20 maart.

Kapitaalvlucht lijkt op te drogen

Belangrijke indicator voor een eventuele bodem in de Nederlandse aandelen is de stabiliserende moneyflow-indicator. Let wel: de bodem is nog niet definitief en duurzaam gevormd. Het gaat vooralsnog om een proces van bodemvorming.

Vandaag bekijk ik de AEX, en de bodem van de moneyflow-indicator.

AEX-index stabiliseert dankzij tussentijdse oplevingen

De Nederlandse beurs oogt technisch zwak. De daling van de AEX-index onder de voormalige steun 735 punten heeft het luik naar de kelder opengezet.

Eerder al was de stijgende trend verlaten, wat de eerste verzwakking signaleerde. De recent gevormde lagere top rond 763,41 punten (6 maart) bevestigde verkoopdruk.

Wel zien we dat de AEX nu twee keer iets boven de 710 punten is opgeveerd. De eerste keer, op 16 maart, herstelde de AEX vanaf een intraday low rond 711,86 punten.

Gisteren, 20 maart, veerde de AEX op vanaf een intraday low rond 710,89 punten. Wij zien hierin de mogelijke eerste tekenen van bodemvorming net boven de 710 punten.

Er ligt pas echte steun rond 688,24 punten (bodem van 30 december 2022). De tweede weerstand handhaven we op 772,23 punten (gevormd op 2 februari 2022).

Geldstroom uit aandelen droogt op

De moneyflowiindicator is flink gezakt. Die signaleerde uitstroom van kapitaal uit de Nederlandse beurs. Deze is op korte termijn echter volledig opgedroogd. We zien namenlijk al een paar dagen dat de moneyflow-indicator stagneert.

De moneyflow kan verborgen koop- of verkoopdruk blootleggen. De indicator is afgeleid van het volumeverloop: de moneyflow-indicator van de AEX geeft de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer.

Duiding

De moneyflow wordt afgeleid van het volumeverloop. Zo geeft de moneyflow-indicator van de AEX de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer. Op de TA-desk van IEX houden we van elk individueel aandeel de moneyflow bij.

De moneyflow moet altijd vergeleken worden met het verloop van de AEX-index en kent verschillende standen:

Beurs omhoog met hoge omzetten: de moneyflow stijgt. De opmars van de beurs wordt gevalideerd, dus er is instroom van vers kapitaal.

Beurs omhoog met lage omzetten: de moneyflow blijft achter. De opmars van de beurs wordt niet ondersteund door omzetten, dus geen instroom van vers kapitaal.

Beurs omlaag met hoge omzetten: de moneyflow daalt. De zwakke beurs wordt bevestigd door hoge omzetten, dus uitstroom van kapitaal.

Beurs omlaag met lage omzetten: de moneyflow blijft stabiel. De zwakke beurs wordt niet bevestigd door hoge omzetten, dus geen uitstroom van kapitaal.

In de berekening van deze indicator worden de beursomzetten op het Damrak en het koersgedrag cumulatief verwerkt. Het volume van een positieve dag (als de AEX hoger sluit dan de dag ervoor) wordt bij de cumulatieve waarde van de indicator opgeteld, en dat van een negatieve dag (een waarop de koers lager sluit dan de dag ervoor) wordt ervan afgetrokken.

Een stijgende moneyflow duidt dus op de instroom van vers kapitaal. Een dalende moneyflow geeft aan dat er geld aan de markt wordt onttrokken. Een zijwaarts tenderende moneyflow geeft aan dat de geldstromen in evenwicht zijn.

De geldstroom is voor het eerst beschreven door Joseph Granville. Hij noemde deze indicator On-Balance Volume, in zijn boek 'New Key to Stock Market Profits'. De moneyflow die de analisten van Tostrams gebruiken is direct afgeleid van de On-Balance Volume-indicator van Granville.