Vooruitblik: en zo zijn we weer in de ban van de banken

De Zwitsers zijn er bijna uit.

Centrale bank SNB plaatste dit weekend UBS voor het blok. De uitstroom aan klantengeld is niet te houden bij Credit Suisse en vandaar dat haar aandeelhouders nu onder de bus moeten. Want daar komt het op neer, en dat risico stond in de sterren geschreven. Van CHF1,86 vrijdag op het slot naar nu CHF0,25 is -87%.

Banken, rentes, vertrouwen, sentiment en exposure: het is hét thema ook voor deze week.

UBS offers to buy Credit Suisse for up to $1bn https://t.co/rpKbSRVAN5 — Financial Times (@FT) March 19, 2023



De dalers van de week... Morgen komen ABN Amro en ASR in de AEX. Met een mooie korting, zeggen we dan maar? Allfunds gaat naar de AMX, net als Signify. PostNL zakt dan weer naar de AScX. De AEX deed maar -0,6% in de afgelopen week; er is een bankencrisis en het is nog onduidelijk hoever die reikt.

Dat Credit Suisse twee dagen na een noodkrediet nu al gered moet worden stemt niet vrolijk en in de VS is het niet bemoedigend dat de regionale banken de overheid vragen de deposito's van hun klanten te garanderen. Zo alles hierover, eerst het Damrak deze week: technologie, dan defensief, vastgoed, cyclicals en financials.



Stormachtig

Er gaat een orkaan over de rentemarkten zoals we nog nooit eerder zagen. Er is een regelrechte rente-sell-off en dat met name in de korte looptijden. Zie hier hoe de spread tussen de Amerikaanse tien- en tweejaars (paars) in een week werd gehalveerd van grofweg honderd naar vijftig basispunten.



Idem dito voor de benchmark van de euro, de Duitse tien- (oranje) en tweejaars.



De dollar is aangetrokken ten opzichte van de euro. Het gaat weer met enorme bewegingen, maar per saldo lijkt de kracht van de dollar mee te vallen.



Intussen valt er sinds vrijdag wel iets van angst bij goud te ontdekken:



Elders is het beeld bij commodities minder rooskleurig; vooral olie kwam hard af deze week. Recessie-angst?



Zou zo maar kunnen:

Goldman sees ¼pp drag on 2023 US GDP growth due to bank stress as small banks play important role. Banks w/<$250bn in assets account for 50% of US commercial & ind lending, 60% of residential real estate lending, 80% of commercial real estate lending, & 45% of consumer lending. pic.twitter.com/uUvM402FrE — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 18, 2023



Goldman Sachs ziet nog wel meer:

Goldman Sachs cuts outlook for European bank debt over Credit Suisse crisis https://t.co/emH7HgTNhS pic.twitter.com/mmGQeVP3OA — Reuters Business (@ReutersBiz) March 18, 2023



Dan deze nog, het wonder van bitcoin? We kunnen het op de risicobereidheid gooien die we ook bij technologie zien, maar misschien dat er ook mensen in deze zogenaamde valuta vluchten nu de reguliere misschien onder druk komt.



Oh, wat is die markt sterk?!

En toch blijft de markt goed liggen? Zo kan u het namelijk ook nog bekijken:

For all the bank collapses, the plunging bond yields, the hammering in oil and mining stocks and day-in, day-out volatility, Adam Sarhan puts this week in the win column.



Why?



“The stock market had every chance to crater, but didn’t,” said Sarhan, author of the book Psychological Analysis: How to Make Money, Outsmart the Market, and Join the Smart Money Circle and founder of 50 Park Investments. “That’s bullish.”

“The stock market had every chance to crater, but didn’t. That’s bullish” https://t.co/DgzIov5LCY — Bloomberg Markets (@markets) March 18, 2023



Sterker, er is zelfs risicobereidheid - en niet zo'n beetje ook. Misschien dat daarom (de ook cyclische) technologie het veel beter doet dan pure cyclicals, ondanks dat de economie mogelijk buigt. Er zijn gewoon hogere waarderingen voor technologie mogelijk met die gekelderde rente.



Terwijl er echt het een en ander is om bezorgd over te zijn... Reuters somt op. Er hangen nu drie grote vragen en issues boven de markt:

Wie heeft er welke exposure aan Credit Suisse en de drie gevallen banken Silicon Valley, Silvergate en Signature?

Wie loopt er overmatig risico op mogelijk een niet goed afgedekte lange obligatieportfolio (zoals bij Silicon Valley Bank)?

Is er outflow van spaar- en beleggingsgeld van klanten? Zo ja: waar?



Het is niet om vrolijk van te worden dit weekend

Laatste nieuws uit Zwitserland hebt u gezien: UBS heeft de bibbers voor de zakenbank en handelsdesk van Credit Suisse. Het wil die alleen overnemen als de staat garandeert. Geef ze ongelijk - die twee onderdelen hebben wat bokken geschoten in de afgelopen jaren.

The riskier investment-banking and trading operations have become a sticking point in the UBS takeover talks, Bloomberg reported earlier. In one scenario, UBS could seek to divest or unwind part of the investment banking operations, according to people familiar.

JUST IN: Credit Suisse's plan to spin off its investment bank under the First Boston brand are being thrown into doubt by takeover talks https://t.co/kxOMrTAndD pic.twitter.com/pkrgW4cnqO — Bloomberg Markets (@markets) March 19, 2023



Laatste nieuws uit de VS. Doet toch ook aan outflow denken:

A coalition of midsize US banks asked federal regulators to extend FDIC insurance to all deposits for the next two years, arguing the guarantee is needed to avoid a wider run on the banks.



“Doing so will immediately halt the exodus of deposits from smaller banks, stabilize the banking sector and greatly reduce chances of more bank failures,” the Mid-Size Bank Coalition of America said in a letter to regulators seen by Bloomberg News.



The collapse this month of Silicon Valley Bank and Signature Bank prompted a flood of deposits out of regional lenders and into the nation’s largest banks, including JPMorgan Chase & Co. and Bank of America Corp. Customers spooked by the bank failures were taking refuge in firms seen as too big to fail.

Wat een verzoek zeg. Of die FDIC even alle risico's op zch wil nemen.

A coalition of midsize US banks asked regulators to extend FDIC insurance to all deposits for the next two years https://t.co/Q0yC7LqkZX — Bloomberg Markets (@markets) March 18, 2023



En dan deze erachteraan...

SVB UK handed out over 15 million sterling in bonuses days after HSBC rescue, Sky News reports https://t.co/9OUPDLmf3a pic.twitter.com/EoxZJUIFK1 — Reuters Business (@ReutersBiz) March 18, 2023



Nog een keer Bloomberg, want woensdag is het woord aan de Federal Reserve:

Bond investors battered by the wildest swings in decades are hunkering down for their next big test: navigating the Federal Reserve’s response to the mounting financial instability that threatens to derail its fight against inflation.



No matter what the central bank does, investors face more pain after volatility surged to levels not seen since the 2008 financial crisis. The recent plunge in Treasury yields and the abrupt recalibration in Fed rate bets are signaling one more 25 basis-point hike is the most likely scenario at this stage.



Traders currently see the central bank’s benchmark ending the year around 3.8%, more than a whole percentage point below the Fed’s rate estimate in the December “dot plot” that comes as part of the quarterly economic projections. It’s a dovish scenario that could hit a wall Wednesday.

Inflation has remained elevated and the labor market has shown resilience despite the most-aggressive tightening campaign in decades. Whether the Fed chooses to stay focused on that or prioritize concerns about the health of the financial system could determine the path for rates forward.

The bond market is set for more tumult now that the Fed’s next move is in limbo https://t.co/3I5RFF0qqw — Bloomberg Markets (@markets) March 18, 2023



Hier is de BofA MOVE-index (obligatievolatiliteit) en die staat inderdaad op de hoogste stand sinds Lehman Brothers.



Gezellig, de Fed kan er ook nog wel bij deze week

Het agendapunt is deze week uiteraard dat de Fed woensdag een rentebesluit neemt.



De consensus gaat voorzichtig van een kwartje verhoging uit. Nog geen twee weken geleden was het twee kwartjes en nemand die daaraan twijfelde.



Voor december is de verwachting nu rond 3,75%. Dat was nog geen twee weken geleden 5,50%...



En ja, de geldkranen staan alweer open:

Panic at the discount window? This chart highlights how great the fear of the banks really is. In this @WELT story, we explain the new banking fear index... https://t.co/bLJHlLtk8V pic.twitter.com/XnJ9o1eA05 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 18, 2023



De troost is dat de inflatieverwachtingen weer net zo snel imploderen als ze begin deze maand opliepen. Verder horen we het verhaal wel van Fed-voorzitter Jerome Powell in de persconferentie: banken dus, inflatie, werkgelegenheid, economie. Het kan weer interessant worden woensdag.



Verdere agendapunten om in de gaten te houden zijn de Duitse ZEW vertrouwensindex:



en de eerste schattingen van de inkoopmanagersindices voor maart.



Laten we maar eens goed naar onze financals kijken

En onze financials dan? Die hebben een flinke veer gelaten sinds we anderhalve week geleden kennismaakten met de naam Silicon Valley Bank. U kan ook stellen dat de brede markt amper met zijn ogen knippert. Dit ziet er niet goed ut natuurlijk, maar het goede nieuws is dat de bedrijven sterk staan.

De ratio's zijn dik op orde, er is cash zat en ze hebben allemaal geen haast om dat op te maken. Sentiment en vertrouwen zijn de achilleshiel van financials, maar de cijfers zijn dik op orde. Bij dezen een rondje.



ING

Analist Martin Crum over de cijfers van anderhalve maand geleden. Bij ING zijn ze nu misschien blij dat ze dat aandeleninkoopprogramma maar even niet deden. Hoe de wereld en vooral de beurs in een paar weken kunnen veranderen...

De markt rekende echter wel op een nieuw aandeleninkoopprogramma en daar is vooralsnog geen sprake van. Ruimte daartoe heeft de bank beslist wel met een CET1-ratio van 14,5%. ING houdt zijn kruit echter nog even droog, ongetwijfeld mede op aandringen van de ECB.



En dat is de belangrijkste reden waarom de an sich prima cijfers toch een negatief onthaal krijgen op het Damrak. Er circuleerden in de markt verwachtingen van een nieuw inkoopprogramma van eigen aandelen ter waarde van €1,5 tot €2,0 miljard.



Beleggers reageren daarmee wel een tikje te kort door de bocht. Wij denken dat de bank later dit jaar alsnog over zal gaan tot een hernieuwd aandeleninkoopprogramma, afhankelijk van de situatie op de financiële markten. Uitstel dus, wat ons betreft, en geen afstel.



ABN Amro

Martin over het vet op de botten bij ABN Amro:

ABN Amro rapporteerde een CET1-ratio van 15,2% onder Basel III. Dat verbetert onder Basel IV zelfs tot 16% en daarmee is de bank goed gefinancierd. Zo goed dat er - mede dankzij de meevallende ontwikkeling van de economie van de eurozone - besloten is definitief voor €0,5 miljard eigen aandelen in te kopen.



De bank streeft naar een CET1-ratio van 13% onder de Basel IV-regels en daarmee is er zeker nog ruimte over, na de nu aangekondigde inkoop eigen aandelen van €0,5 miljard, om meer te doen op dat vlak.



Daarbovenop is de bank wat royaler dan verwacht met zijn slotdividend van €0,67 per aandeel (21 april ex-dividend notering). Daar mogen aandeelhouders zeker niet over mopperen.

Aegon

Bij Aegon is wellicht niemand rouwig dat het geen superdividend uitkeerde in verband met de verkoop van al die activiteiten aan ASR. Analist Niels Koerts volgt de verzekeraars voor ons, hier is hij over Aegon:

Uiteindelijk bepalen de vrije kasstroom en de solvabiliteitsratio namelijk in welke mate Aegon in staat is om dividend uit te keren. Zoals eerder gezegd is de vrije kasstroom afgelopen jaar sterk verbeterd en dat geldt eveneens voor de Solvency-2-ratio.

De solvabiliteitsratio kwam uit op 208% en een cijfer boven de 200% betekent in de regel dat een verzekeraar over ruimschoots voldoende kapitaal beschikt om zowel dividend uit te keren als kapitaal terug te geven aan de aandeelhouders in de vorm van een aandeleninkoopprogramma.

Aegon maakt van deze gelegenheid gebruik om te besluiten tot een slotdividend van €0,12 over boekjaar 2022, een dividend van €0,30 over boekjaar 2023 en een aandeleninkoopprogramma ter waarde van €200 miljoen. Daarmee stroomt er dit jaar circa 8% aan kapitaal in de richting van de aandeelhouders.

Dat wordt nog meer, want Aegon heeft al gezegd dat het na de verkoop van Aegon Nederland circa €1,5 miljard wil teruggeven aan de aandeelhouders. Hierover wordt tijdens de komende Capital Markets Day in juni meer duidelijkheid gegeven.



ASR

Aegon heeft geen haast om de ASR-contanten uit te delen, en ASR houdt de overtollige cash ook nog even bij zich. Niels weer:

Deze kapitaalverhoging/emissie heeft een positief effect van 16%-punt op de solvabiliteitsratio. Als de overname van Aegon Nederland is goedgekeurd, zal de nieuwe combinatie naar verwachting starten met een solvabiliteitsratio van 190%. Dit heeft CEO Jos Baeten ons vanochtend bevestigd.



In de regel is dit voldoende om alsnog eigen aandelen in te kopen. Ondanks dat de kapitaalbuffer van ASR voldoende is om dat te doen - de solvabiliteitsratio is immers hoger dan 185% - kiest CEO Jos Baeten er niet voor.



Hiervoor heeft Baeten een tweetal redenen: allereerst wil hij zich focussen op de integratie van Aegon Nederland en ten tweede - en dat is veel interessanter - wil ASR voldoende cash binnenboord houden om in de toekomst aandelen ASR van Aegon terug te kopen.



Als de deal is goedgekeurd, krijgt Aegon immers 30% van de aandelen ASR in handen. Baeten wist ons te melden dat hij er serieus rekening mee houdt dat Aegon deze aandelen in de toekomst verkoopt. Dit past in ons scenario dat Aegon op termijn verder wordt opgeknipt en verkocht.



Van Lanschot Kempen

Nee, we zijn er nog niet. Van Lanschot Kempen is er ook nog. Martin nog een keer: hij heeft het niet over allerlei parameters, maar duidelijk is dat er rek is bij de vermogensbebeerder:

De kapitaalbasis van Van Lanschot blijft onverminderd sterk. Wij speculeerden al op een nieuwe teruggave van kapitaal en de bank liet bij de jaarcijfers weten in de tweede jaarhelft nogmaals een additionele teruggave te willen doen van €2 per aandeel.

En zelfs daarmee is de koek vermoedelijk nog niet geheel op: in 2024 heeft Van Lanschot ruimte dit nogmaals te doen. Maar eerst de return over FY22: het reguliere dividend bedraagt €1,75 per aandeel. Daarbovenop komt dus bovenvermelde kapitaalteruggave van €2 per aandeel.



Veel rek in de koers zien wij niet meer - een multiple van circa 10x de winst is in lijn met de peer group - maar de total return blijft vorstelijk. Althans voor nu, wij verwachten dat Van Lanschot ook over 2023 - uit te keren in 2H24 - nog een extra kapitaalteruggave zal doen.

NN

De laatste dan, Niels over NN:

Omdat de solvabiliteitsratio onder de 200% ligt, kiest NN Group ervoor om geen bovengemiddeld groot aandeleninkoopprogramma aan te kondigen. Het blijft dus bij een regulier programma ter waarde van €250 miljoen. Dit is circa 2,1% van de huidige marktkapitalisatie.



Wat het dividend betreft heeft de verzekeraar wel een cadeautje voor zijn aandeelhouders in petto. Het gaat met liefst 12% omhoog naar €2,79 en daarmee bedraagt het dividendrendement 6,8%. De zogenaamde shareholders yield (dividend + aandeleninkoop) komt uit op 9%.



Een punt van aandacht is dat het kapitaal binnen de holding in de tweede jaarhelft met €400 miljoen is gedaald tot €2,0 miljard. Een hogere buffer valt te prefereren, al achten kredietbeoordelaars NN Group nog altijd zeer kredietwaardig.



Standard & Poor's hanteert een A-rating met een positieve outlook en de kredietrating van Fitch bedraagt AA- met een stabiele outlook. Dit betekent dat de obligaties van NN Group volgens deze kredietbeoordelaars van goede/uitstekende kwaliteit zijn.



ArcelorMittal

Van alle cyclicals die deze week hard daalden, sprong ArcelorMittal er misschien nog het meeste uit. Ja, wie weet gaat het geanticipeerde economische herstel even niet door en daarmee ook de net weer opkrullende omzet- en winstlijntjes.



Shell

De olieprijs ging aan diggelen deze week en daarmee ook Shell. Als inderdaad de economie gaat bokken, kan het wel eens heel hard gaan, van recordwinsten vorig jaar naar winsten die de ophef- & schande-talkshows niet meer halen, zeg maar.



Pharming

Vrijdag een enorme koerszeperd, houd u als Pharming-aandeelhouder vanaf nu met alles rekening tot en met 29 maart, als de FDA een ei moet leggen over leniolisib. Dit zijn de voornaamste banken in het aandeel, zoals vermeld bij de AFM.

BlackRock 3,02%

JPMorgan Chase 2,98%

Bank of America 2,54%

Let wel, het is onduidelijk of de banken hier voor eigen rekening in zitten of voor klanten, of wat voor mogelijke posities ertegenover staan. U kunt hier in ieder geval niet zomaar de conclusie uit trekken dat ze geloven dat er toestemming komt. Want dat is gokken en dat doen banken niet.



Zie maar, de shorters zijn ook weg. De gokken namelijk ook niet op een ja of een nee.



Agenda

Hebt u de hele agenda nog tegoed. Succes deze week.

DINSDAG 22 MAART

07:00 Avantium - Cijfers vierde kwartaal

00:00 Marel - Jaarvergadering

00:00 Sligro - Jaarvergadering



VRIJDAG 24 MAART 2023

08:00 Eurocommercial - Cijfers vierde kwartaal

00:00 Alumexx - Bava



DINSDAG 21 MAART 2023

21:00 GameStop - Cijfers vierde kwartaal (VS)

21:00 Nike - Cijfers derde kwartaal (VS)



WOENSDAG 22 MAART 2023

00:00 Tencent - Cijfers vierde kwartaal (Chi)



DONDERDAG 23 MAART 2023

12:00 General Mills - Cijfers derde kwartaal (VS)



MAANDAG 20 MAART 2023

08:00 Producentenprijzen - Februari (Dld)

11:00 Handelsbalans - Januari (eur)



DINSDAG 21 MAART 2023

11:00 ZEW economisch sentiment - Maart (Dld)

15:00 Bestaande woningverkopen - Februari (VS)



WOENSDAG 22 MAART 2023

00:00 Prijzen bestaande koopwoningen - Februari (NL)

06:30 Consumentenvertrouwen - Maart (NL)

06:30 Investeringen - Januari (NL)

08:00 Consumenten- en producentenprijzen - Februari (VK)

12:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

15:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

19:00 Federal Reserve - Rentebesluit (VS)

19:00 Federal Reserve - Dot plot en econ. ramingen (VS)

19:30 Federal Reserve - Toelichting rentebesluit door Powell (VS)



DONDERDAG 23 MAART 2023

12:00 Turkse centrale bank - Rentebesluit (Tur)

13:00 Bank of England - Rentebesluit (VK)

13:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

13:30 Chicago Fed index - Februari (VS)

15:00 Nieuwe woningverkopen - Februari (VS)



VRIJDAG 24 MAART 2023

01:30 Inflatie - Februari (Jap)

01:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Maart (Jap)

06:30 Economische groei - Vierde kwartaal 2e raming (NL)

08:00 Detailhandelsverkopen - Februari (VK)

09:15 Samengestelde inkoopmanagersindex - Maart (Fra)

09:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Maart (Dld)

10:00 Samengestelde inkoopmanagersindex - Maart (eur)

10:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Maart (VK)

13:30 Orders voor duurzame goederen - Februari (VS)

14:45 Samengestelde inkoopmanagersindex - Maart (VS)