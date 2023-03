De financiële markten zijn overrompeld door de recente ontwikkelingen rond de Zwitserse bank Credit Suisse. Door de onrust daalden aandelenkoersen over de gehele linie, maar financiële waarden in het bijzonder. Het sentiment was al nerveus na het omvallen van verschillende regionale banken in de Verenigde Staten.

De Zwitserse centrale bank heeft Credit Suisse een helpende hand toegestoken en heeft miljarden aan steun toegezegd, wat voor enige rust op de beurzen heeft gezorgd. De centrale bank van Zwitserland heeft zelfs even gehele of gedeeltelijke nationalisatie overwogen.

Volatiliteit in de koers

Credit Suisse is afgelopen week eerst tientallen procenten in koers gedaald, maar daarna weer fors opgeveerd. Na een hoogste koers van CHF2,51 was Credit Suisse naar een weekdieptepunt van CHF1,55 gezakt, om de week uiteindelijk af te sluiten op CHF1,86. Volatiliteit kan de Zwitserse bank niet ontzegd worden.

De ontwikkelingen zijn thans niet van de lucht, zo was er van diverse kanten belangstelling voor Credit Suisse.

UBS neemt Credit Suisse over

De, eveneens Zwitserse, bank UBS heeft uiteindelijk besloten Credit Suisse over te nemen, zo bleek afgelopen weekend. Ook Vermogensbeheerder BlackRock had gemeld belangstelling te hebben.

Technisch bezien is de zwakte bij Credit Suisse niet van vandaag of gisteren. Zo heeft het aandeel een neerwaartse glijvlucht van vele jaren achter de rug. In het voorjaar van 2021 noteerde de bank CHF12,55, begin 2018 CHF17,50 en januari 2014 nog CHF27,35. Kortom, in acht jaar tijd is Credit Suisse ruim 93% in beurswaarde gedaald. Credit Suisse was al een zinkend schip.

Vandaag bekijk ik Credit Suisse en UBS.

Credit Suisse Group in duikvlucht

Credit Suisse Group ligt er erg zwak bij. De fors lagere koerspieken, die steeds ruim onder de voorgaande koersbodems worden gevormd, geven hevige verkoopdruk weer.

Zolang de dalende trend zich voortzet, mogen we een verdere koersdaling verwachten richting de steun van CHF1,50 (berekend koersdoel). Weerstand wacht rond CHF3,36 (de top van 3 februari).

De indicatoren bevestigen het zwakke technische profiel:

De 200-dagenlijn (rode glooiende lijn) laat een dalend verloop zien. Dit duidt op een zwakke technische conditie van Credit Suisse Group.

De dalende B.O.B.-indicator (blauwe glooiende lijn) geeft aan dat Credit Suisse Group achterblijft, dus minder presteert dan de markt. De B.O.B.-indicator vergelijkt het koersverloop van Credit Suisse Group met dat van het marktgemiddelde.





UBS zoekt naar steun

De recente correctie van UBS bracht de koers terug onder de voormalige toppen. Door deze terugkeer binnen de voormalige consolidatie verliest UBS aan kracht. Deze zogenaamde 'false move' neutraliseert de eerdere verbetering.

We verwachten een consolidatie boven de steun van CHF16,40 (de bodem van 16 december 2022). Weerstand ligt rond CHF22,57 (gevormd op 7 augustus 2015).

De indicatoren staan nog wel positief. De 200-dagenlijn van UBS (rode glooiende lijn) laat een stijgende trend zien. Dit duidt op een positieve technische conditie.

De stijgende B.O.B.-indicator (blauwe glooiende lijn) geeft aan dat UBS beter presteert dan de rest van de markt. De B.O.B.-indicator (blauwe lijn) vergelijkt het koersverloop van UBS met dat van het marktgemiddelde.