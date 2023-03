Slotcall: Onverklaarbare koersafstraffing Pharming

Het sentiment op de Europese aandelenmarkten blijft wispelturig. Het is triple witching day en dat betekent dat zowel futurecontracten als opties op aandelen en indices expireren. Dat staat garant voor een flinke berg volatiliteit en dat was vandaag te merken op het Damrak.

Negatieve draai

De Amsterdamse hoofdindex opende nog ruim 1,1% in het groen op de 735 punten, maar uiteindelijk sluiten we 0,6% lager op 722 punten. Het enthousiasme over het steunpakket voor First Republic ter waarde van $30 ebte in de loop van de dag weg.

Wat ook niet helpt is dat de industriële productie in de Verenigde Staten licht lager uit kwam dan de consensus. In februari was er sprake van een daling van 0,3% op jaarbasis waar de markt rekende op een stijging van ruim 3%. Een tegenvaller dus.

Het wakkert de reccessievrees verder aan. Het zal u dus niet verbazen dat de rentes een duikvlucht maken. Desondanks houden de chippers, in het specifiek ASMI (+2,5%), het hoofd als enige boven water. In de AMX kijkt Vopak (+7,2%) boven de rest uit. De tankopslagreus profiteert van een positief rapport van ING. Hier leest u er meer over.

Pharming onderuit

De grootste bleeder is Pharming (-13,7%). Het is ons een raadsel waar deze enorme daling vandaag komt. Groot nieuws komen we immers niet tegen. Het volume van 36 miljoen stukjes is wel bijzonder hoog.

Je gaat bijna denken dat er partijen meer weten. Binnen twee weken komt er witte rook vanuit het hoofdkantoor van de FDA. Beleggers hopen dat het biotechbedrijf goedkeuring krijgt van de toezichthouder voor het op de markt brengen van Leniolisib. Uit de beurskoers van €0,92 kunnen we opmaken dat de markt er weinig vertrouwen in heeft.

Of het middel wordt goedgekeurd valt simpelweg niet te voorspellen, maar mocht de FDA het sein op groen zetten dan ligt er een forse koersstijging in het verschiet. De piekverkopen van Leniolisib liggen immers significant hoger dan bij Ruconest.

Toekomst Credit Suisse op losse schroeven

Credit Suisse: giftig of kansen? Nadat de Zwitserse Centrale Bank 50 miljard frank aan krediet heeft geleverd van de week blijft de vraag hangen of de Zwitserse kredietverlener het hoofd boven water houdt en overleeft.

Eerder stelde de bank nog dat het robuuste kapitaalratio’s had met een CET1 van 14,4% en dat de liquidity coverage van 150% ruimschoots zou volstaan. De BeleggersDesk neemt u mee in de mogelijkheden voor Credit Suisse:

"Het onderbrengen van de bank bij rivaal UBS of het volledig opknippen van Credit Suisse - door interventie van de Zwitserse centrale bank - lijkt onvermijdelijk. Credit Suisse krijgt dankzij het ingrijpen van SNB de tijd zijn zaakjes alsnog op orde te brengen.

En dat is hard nodig ook, getuige onder andere de materiële zwakke plekken in de financiële verslaglegging van eerdere boekjaren, verkeerde en te risicovolle investeringen en weglopende klanten. Hoewel de ergste onrust voor nu is bezworen, zal er (veel) meer nodig zijn om het cruciale vertrouwen van de markt in allereerst de toekomst van Credit Suisse, maar breder ook in de gehele bankensector, te herstellen."

Credit Suisse krijgt een hulplijn van de Zwitserse centrale bank IEX Premium https://t.co/t9OjmQCHaD via @IEXnl — Niels Koerts (@KoertsNiels) March 17, 2023

Ahold versus Carrefour

In het IEX-magazine van afgelopen week legde analist Peter Schutte de supermarktketens Ahold (-0,8%) en Carrefour langs de meetlat. Het behoeft geen uitleg dat beide bedrijven geografisch behoorlijk van elkaar verschillen.

Ahold haalt 37% van de totale omzet uit Europa en 63% uit de VS. In Europa zit Ahold vooral in Nederland, en via Delhaize in België, en ook in Centraal- en Zuidoost-Europa.

Carrefour behaalt daarentegen 46% van de omzet uit thuismarkt Frankrijk, 28% uit de rest van Europa (Spanje, Italië, België, Polen en Roemenië) en 26% uit Latijns-Amerika (Argentinië en Brazilië). Welk aandeel de voorkeur verdient, leest u in het onderstaande artikel.

Ahold Delhaze versus Carrefour: toppers in kosten besparen IEX Premium https://t.co/NEPYqHtawz via @IEXnl — Niels Koerts (@KoertsNiels) March 17, 2023

De top 3 stijgers en dalers

De koers van Ebusco (-7,6%) lijkt geen bodem meer te hebben.

Rentes

De vergoeding op Nederlands tienjaars staatspapier daalt vandaag liefst 13 basispunten tot 2,56%. Kijken we naar de gehele week dan gaan er zelfs meer dan 40 basispunten vanaf. Dit zijn echt ongekende marktbewegingen.

Nederland: -13 basispunten (2,49%)

Duitsland: -15 basispunten (2,09%)

Italië: -11 basispunten (4,04%)

Verenigd Koninkrijk: -22 basispunten (3,30%)

Verenigde Staten: -17 basispunten (3,42%)

De weeklijstjes

AEX deze week: -2,8%

AEX deze maand: -4,6%

AEX dit jaar: +4,8%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: +5,3%

Opmerkelijke koersuitslagen

Het komt niet vaak voor dat de AEX - ook wel de Europese Nasdaq genoemd - 2,8% inlevert en de Nasdaq 100 een kleine 6% wint. Dat notabene met een aantrekkende dollar.

Wie belegt in middelgrote en kleine Nederlandse aandelen krijgt een nog grotere underperformance voor zijn kiezen. De AMX (-5,8%) en ASCX (-4,6%) eindigen diep in het rood.

AEX

Winstgevende technologieaandelen komen deze week bovendrijven. Voorbeelden zijn Adyen (+4,1%), ASMI (+3,4%) en ASML (+3,2%). Goedkope aandelen zijn het helaas niet. De grootste klappen vallen bij de financials al doet een min van 12% voor Shell ook pijn aan de ogen.

AMX

Basic-Fit (+8,0%) wordt beloond voor zijn sterke outlook voor 2023. De sportschoolketen rekent op een sterke groei van het aantal leden en tevens neemt de winstgevendheid naar verwachting in een rap tempo toe. Flow Traders (+4,8%) profiteert van de hoge volatiliteit in de rentemarkt.

Aan de andere kant gaan ABN Amro (-11,9%) en ASR (-14,8%) aan puin. In de podcast van deze week komen de verzekeraars uitgebreid aan bod. Tevens bespreken we of deze koersdaling koopkansen biedt.

ASCX

Het rijtje bleeders is goedgevuld. Azerion (-26,4%) gaat onderuit op het bericht dat de AFM onderzoek doet naar mogelijke marktmanipulatie. Ebusco (-23,5%) werd deze week op de verkooplijst van ABN Amro gezet en ook bij Pharming (-18,0%) zien we dat beleggers de bibbers krijgen.

Alleen Ordina (+16,6%) ligt goed, maar dat is volledig het gevolg van overnamefantasie in de ICT-dienstverlener. Het bedrijf maakte deze week bekend dat het met meerdere partijen in gesprek is over een volledige overname van het bedrijf.

Tot slot rest mij u een fijn weekend toe te wensen. Deze week schrijft Arend Jan de vooruitblik.

Dit artikel is geschreven in samenwerking met Tom Steenstra.