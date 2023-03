World Online, een historische luchtbel

Het gekke was, je had toendertijd helemaal geen 'hackers' nodig om die abonneeaantallen te kunnen inzien. Voor de technici, het was gebruikelijk dat het bestand /etc/passwd (in unix, software platform) gewoon open stond.



Je kon met een eenvoudige telling zien (wc -l) dat de aantallen veel lager waren dan waar mee geschermd werd. Ik herinner me een aantal van 180.000, toen Brink 400.000 meldde. Ik was te jong om mij de relevantie hiervan te kunnen realiseren.