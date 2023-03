Rebound? Het is volatiel voorbeurs en alles draait om Credit Suisse en ECB

In de rebound en wellicht ook de afgestrafte aandelen van gisteren? De AEX-indicatie is +1,5% en Credit Suisse staat nu pre-market +30%.

Laatste nieuws, de Zwitserse centrale bank SNB zegt te helpen waar nodig. De Credit Suisse-sage dus. CNBC:

Credit Suisse announced it will be borrowing up to 50 billion Swiss francs ($53.68 billion) from the Swiss National Bank under a covered loan facility and a short-term liquidity facility.



The decision comes shortly after shares of the lender fell sharply Wednesday, hitting an all-time low for a second consecutive day after its top investor Saudi National Bank was quoted as saying it won’t be able to provide further assistance.



The latest steps will “support Credit Suisse’s core businesses and clients as Credit Suisse takes the necessary steps to create a simpler and more focused bank built around client needs,” the company said in an announcement.



In addition, the bank is making a cash tender offer in relation to ten U.S. dollar denominated senior debt securities for an aggregate consideration of up to $2.5 billion – as well as a separate offer to four Euro denominated senior debt securities for up to an aggregate 500 million euros.

BREAKING: Credit Suisse to borrow up to about $54 billion from Swiss National Bank https://t.co/P7ULawKTIg — CNBC Now (@CNBCnow) March 16, 2023



Er is meer. Dit was de trigger voor de sell-off gisteren. Is het allemaal genoeg om de markt gerust te stellen en Credit Suisse te redden? U mag zelf de volgorde kiezen.

Credit Suisse's largest shareholder Saudi National Bank tells CNBC's @_hadleygamble panic over the lender is "unwarranted" pic.twitter.com/vVuM8mrN9X — CNBC Middle East (@CNBCMiddleEast) March 16, 2023



Opsommend:



Het actuele marktoverzicht:

Europese futures openen van 0,3% tot 1,8% hoger

De Amerikaanse staan om een nabij nul na een moeizaam dagje Big Board gisteren

In Azië kleurt alles rood tot maximaal -1,8% in Hongkong

Alibaba -2,4%

Baidu -6,4%

Tencent -2,7%

TSMC-0,6%

Samsung +0,2%

Alibaba -2,4% Baidu -6,4% Tencent -2,7% TSMC-0,6% Samsung +0,2% De volatiliteit (CBOE VIX-index) staat +10.2% op 26,1 en de Move Index (volatiliteit obligaties) doet +17,1% op 198,7

De dollar zakt 0,2% naar 1,0602

Goud daalt 0,3%, olie verliest alweer 0,3% en crypto met nu ook ruim een procent terug

De rentes openen luid en duidelijk!



De Amerikaanse banken van gisteren nog even, die er toch ook niet al te lekker bij liggen:



Hier is die Move Index, hoogste stand sinds de Kredietcrisis. Goed voor Flow Traders. Verder is het afwachten of de financials vandaag kunnen herstellen, maar ook cyclicals als ArcelorMittal. Want die hebben ook van onderen gehad. Recessievrees wellicht. Zie ook de gekelderde olieprijs maar.



Temidden van het rumoer en koersgeweld neemt de ECB om 14:15 uur een rentebesluit. De marktconsensus is nog altijd twee kwartjes verhoging. Bloomberg over het dilemma van de bank:



De bron en wereldwijd inventariseren centrale banken wat de exposure is van hun banken aan Credit Suisse:

ECB officials are set to decide on whether market turmoil centering on Credit Suisse is bad enough to derail a long-touted interest-rate hike https://t.co/Uu0jWg3KgS — Bloomberg Markets (@markets) March 15, 2023



Pharming heeft cijfers en dat moet in drie delen. De omzet en brutowinst namen met 3% en 6% toe en het bedrijfsresultaat steeg met 34% naar ruim 18 miljoen dollar. De nettowinst daalde echter van 16 naar minder dan 14 miljoen dollar.



Hier alles in beeld.



Op 29 maart neemt de FDA een besluit over leniolisib.



En dan nog even dit

Jaja, wat een dag:

Volatile trading gripped Wall Street on Wednesday as Credit Suisse led a rout in bank shares after its largest investor said it could not provide more financial assistance because of regulatory constraints https://t.co/Yq7jXyDAZG pic.twitter.com/FlVXJJRona — Reuters Business (@ReutersBiz) March 16, 2023



Reuters:

WATCH: A plunge in shares of Credit Suisse gripped world markets and renewed fears that a full-blown worldwide banking crisis might be brewing, prompting Switzerland's central bank to pledge financial support for the troubled bank if necessary https://t.co/6mqwH0drNE $CS pic.twitter.com/QZYIPRGijf — Reuters Business (@ReutersBiz) March 16, 2023



Bloomberg:

JUST IN: Credit Suisse is taking action to bolster its finances including borrowing up to 50 billion francs from the Swiss National Bank.



Follow our live blog for all the latest news, market reaction and analysis ?? https://t.co/ZRBReqVdME pic.twitter.com/HvZ6lOLeCa — Bloomberg (@business) March 16, 2023



Meer:

From SVB's collapse to Credit Suisse's troubles, all the turmoil in the global banking sector has seen Chinese banks emerge as havens.



China's CSI 300 Financials Index gained about 0.3% so far this week, while a gauge of US lenders has lost 12% https://t.co/mSIL6pVet2 pic.twitter.com/oe4ZYOgf6F — Bloomberg (@business) March 16, 2023



Ach:

Silicon Valley Bank is asking depositors to come back. Some may not have much of a choice https://t.co/Kpqu0u538I — Bloomberg Markets (@markets) March 15, 2023



China wikt en China beschikt:

EXCLUSIVE: China’s securities regulator is holding up approvals for new applications to sell global depository receipts, sources say, potentially choking off a lucrative stream of listings in Europe https://t.co/JZ6RUUVM9N pic.twitter.com/OLpBD6Juyl — Bloomberg Markets (@markets) March 16, 2023

