Voorkennis blijft een uiterst kwalijke zaak

De lont in het kruitvat vandaag was een interview dat Bloomberg had met een van de grootaandeelhouders van het zware averij makende Credit Suisse.

De Saudi National Bank heeft circa CHF 1,4 miljard geinvesteerd in de Zwitsers, maar liet vandaag weten niet van plan te zijn additioneel kapitaal te investeren mocht Credit Suisse nogmaals een emissie willen doen, danwel anderzijds geld vrij willen maken.

En die uitspraak had nogal wat gevolgen. Allereerst voor de koers van Credit Suisse zelf, maar het trok ook de gehele Europese bankensector onderuit, evenals in iets mindere mate de verzekeraars.

Banken moeten het in zeer hoge mate hebben van vertrouwen. Dat was al geschonden door het echec in de VS met enkele omgevallen regionale banken en dan is zo'n interview op het moment dat de zenuwen van beleggers al strak gespannen staan op zijn minst onhandig.

De twijfel over een zelfstandige toekomst van Credit Suisse is inmiddels tot gevaarlijke hoogte gestegen:

WTF? The markets are now pricing in a probability of default of 47% for Credit Suisse. What have I missed? pic.twitter.com/Q2MMo0T3LV — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 15, 2023

Credit Suisse is een systeembank en de autoriteiten zullen in dat verband een default niet toestaan, maar ingrijpen door de Zwitserse centrale bank en/of de Zwitserse overheid lijkt een kwestie van tijd.

Dan nog even dit

Wat gaat de ECB doen nu de turbulentie rond de financiele sector de kop opsteekt? Gestaag verder met het verhogen van de rente, een adempauze, of wordt er iets anders uit de kast getrokken om de kalmte te laten terugkeren?

OOPS! German 2y yields have dropped below #ECB depo rate, signaling a slower rate hike path or rate pause. pic.twitter.com/YKdT0hUclA — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 15, 2023

De markt stelt alvast zijn verwachtingen voor de vervolgstappen op het rentevlak van de ECB bij.

Dan nog even dit II

Het beeld in de VS is weinig anders. Traders prijzen inmiddels alweer een renteverlaging van 1% in over de komende twaalf maanden:

Traders are now pricing in nearly 100bp of rate cuts in the next 12 months: pic.twitter.com/sxsKk4FdWN — Lisa Abramowicz (@lisaabramowicz1) March 15, 2023

Daar blind op varen is overigens niet verstandig: de afgelopen tijd heeft wel laten zien dat de verwachtingen bijzonder snel kunnen draaien.

Oh Oh Ordina

De (voorkennis-) wereld draait door. Automatiseerder Ordina zag zich genoodzaakt vervroegd met een persbericht naar buiten te komen omdat een bovengemiddelde koopinteresse in het aandeel ontstond. Er is belangstelling van diverse partijen, namen werden niet genoemd, of het fonds van de beurs te halen.

Koers en omzet in #Ordina roepen vanaf slotveiling gisteren wel wat vragen op https://t.co/LW9b0W8upO pic.twitter.com/RUdW3ohcWF — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 15, 2023





Damrak

Helaas voor beleggers is beleggen - opnieuw - even wat minder leuk om maar eens een understatement van stal te halen, bears uitgezonderd. Het ging van dik hout zaagt men planken vandaag.

De banken waren uiteraard vooral de gebeten hond, met in hun kielzog de verzekeraars. Het al wat wankele vertrouwen na het omvallen van enkele regionale banken in de VS kreeg opnieuw een klap te verduren met ditmaal Credit Suisse in een negatieve hoofdrol.

Aandelen daalden over vrijwel de gehele linie, met slechts enkele lichtpuntjes zoals Adyen (!), Unilever, natuurlijk Flow Traders en Ordina waar overnamebelangstelling voor bestaat.

De AEX eindigde afgerond 3% lager op een stand van 716 punten.

TOP DRIE STIJGERS/DALERS

Bankensector

Het vertrouwen van beleggers in de financiële sector, en zeker de banken, heeft een flinke knauw gekregen. Eerst door het omvallen van twee regionale banken in de VS en vandaag door grote twijfels over het slagen van een ingezette turn around bij Zwitserse bank Credit Suisse. Beleggers doen er verstandig aan het hoofd koel te houden:

Hoofd koel houden met bankaandelen IEX Premium https://t.co/ADG3WP0zd9 via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) March 15, 2023

GBL

De meeste beursgenoteerde holdings noteren op een discount ten opzichte van hun intrinsieke waarde, het Belgische GBL niet uitgezonderd. De vraag hierbij is wel gerechtvaardigd of een discount van maar liefst 39% bij GBL wel geheel in verhouding is tot de geleverde prestaties. Meer bij IEX Premium:

GBL is een underperformer IEX Premium https://t.co/Rw3Ur17QyH via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) March 15, 2023

BMW

Autofabrikant BMW kwam recent met meevallende jaarcijfers en een prima outlook. De waardering van het aandeel is bijzonder laag, maar dat geldt voor de meeste beursgenoteerde autofabrikanten. Een update bij IEX Premium:

Winst- en dividendpiek bij BMW IEX Premium https://t.co/Vld8g6F0UK via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) March 15, 2023

Rio Tinto

Mijnbouwer Rio Tinto geldt als een sterk-cyclisch aandeel en dat blijkt ook wel uit de koersvorming van het fonds. Toch is het concern degelijk gefinancierd, heeft voldoende ruimte voor een aantrekkelijk dividend en is optimistisch gestemd voor de nabije toekomt:

Nog altijd vorstelijk dividendrendement bij Rio Tinto IEX Premium https://t.co/OpJTd3By9O via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) March 15, 2023

Toegang tot de IEX Modelportefeuilles, fundamentele analyses van circa 200 beursgenoteerde fondsen, tal van uitgebreide achtergrondartikelen en interviews met ceo's vergen een lidmaatschap. Nog geen Premium lid en wel op zoek naar uitgebreide fundamentele analyses en achtergrondinformatie? U kunt IEX Expert geheel vrijblijvend drie maanden voor slechts €24,95 uitproberen.



Dat is een eenmalige korting van 67%.





Wall Street

Ook in de VS sloeg beleggers de schrik om het hart met wat er zich bij Credit Suisse voltrok. Diverse regionale banken zoals First Republic Bank (- 19%) werden opnieuw van de hand gedaan.

Tegen het slot van Europa noteerde de Dow Jones circa 2% lager, de S&P 500 daalde 1,7% en de Nasdaq deed het met een min van 1,2% opnieuw beter.

Rentes (stand: 15:00 uur)

De stress in de financiële sector leidde tot een vlucht naar veilige (r) havens en daar profiteerde de obligatiemarkten van. Wat heet, opnieuw een dag, na maandag, waarop de rentes ineen zegen. Dit soort bewegingen zijn echt ongekend en laten zien dat het stress level op de financiële markten hoog ligt. Dat de rentes fors dalen, is uiteraard bijzonder welkom.



Bron: Reuters

Brede markt

De Europese beurzen daalden over een breed front, aangestoken door angst over de bankensector. Uiteraard schoot de VIX omhoog, al zijn dit nog geen niveaus die alarmbellen doen rinkelen.

Olie dook ook stevig omlaag, onder andere op vrees voor een scherpe groeivertraging. Goud profiteerde wederom slechts beperkt van alle commotie en bitcoin wist zich opnieuw te onttrekken aan het koersgeweld. De euro/dollar hield het logischerwijs ook niet droog.

Het Damrak

Adyen (+ 1,5%) wist zich als fintech volledig te onttrekken aan de koersklappen elders in de financiële sector

(+ 1,5%) wist zich als fintech volledig te onttrekken aan de koersklappen elders in de financiële sector ING Groep (- 9,6%) werd samen met de rest van de Europese bankensector flink van de hand gedaan

(- 9,6%) werd samen met de rest van de Europese bankensector flink van de hand gedaan Shell (- 8,0%) zag de olieprijs hard afkomen en kon zich daarom niet onttrekken aan het verkoopgeweld dat vooral de banken trof

(- 8,0%) zag de olieprijs hard afkomen en kon zich daarom niet onttrekken aan het verkoopgeweld dat vooral de banken trof Unilever (0,0%) fungeerde in tegenstelling tot Shell wél als veilige haven voor beleggers

(0,0%) fungeerde in tegenstelling tot Shell wél als veilige haven voor beleggers ABN Amro (- 9,9%) behoorde tot de sterkste dalers vandaag als gevolg van de vrees rond Credit Suisse

(- 9,9%) behoorde tot de sterkste dalers vandaag als gevolg van de vrees rond Credit Suisse ASR (- 6,2%) kon als verzekeraar de voeten uiteraard ook niet droog houden op deze zware stressdag voor de financials

(- 6,2%) kon als verzekeraar de voeten uiteraard ook niet droog houden op deze zware stressdag voor de financials Flow Traders (+ 2,8%) profiteert uiteraard van de oplopende spanningen en zal vermoedelijk een topkwartaal draaien dankzij de obligatietak

(+ 2,8%) profiteert uiteraard van de oplopende spanningen en zal vermoedelijk een topkwartaal draaien dankzij de obligatietak Ordina (+ 8,0%) behoorde tot de smaakmakers vandaag, maar spijtig dat enkele partijen mogelijk eerder lucht hebben gekregen van de overnamebelangstelling in de ICT'er

(+ 8,0%) behoorde tot de smaakmakers vandaag, maar spijtig dat enkele partijen mogelijk eerder lucht hebben gekregen van de overnamebelangstelling in de ICT'er Pharming (- 1,8%) komt morgen met zijn jaarcijfers en zal allicht een update kunnen geven over de voortgang rond de aanvraag van leniolisib

(- 1,8%) komt morgen met zijn jaarcijfers en zal allicht een update kunnen geven over de voortgang rond de aanvraag van leniolisib Op de lokale markt ging ook overnameprooi Allfunds (- 7%) stevig door het putje



Adviezen (bron: Guruwatch.nl)



Bron: Gueruwatch

Agenda 16 maart

00:00 Veon - Cijfers vierde kwartaal

00:50 Handelsbalans - Februari (Jap)

06:30 Internationale handel - Januari (NL)

06:30 Werkloosheid - Februari (NL)

07:00 Pharming - Cijfers vierde kwartaal

14:15 Europese Centrale Bank - Rentebesluit (eur)

13:30 Woningbouw en bouwvergunningen - Februari (VS)

13:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

13:30 Philadelphia Fed index - Maart (VS)

13:30 Importprijzen - Februari (VS)

14:30 Europese Centrale Bank - Toelichting rentebesluit (eur)

21:00 FedEx - Cijfers derde kwartaal (VS)