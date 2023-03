Accountantskosten kleinere beursfondsen rijzen de pan uit

Zolang de AFM volledig vrije hand heeft in het dwangmatig opleggen van wet- en regelgeving en compleet verzaakt in hardhandig handhaven van vergunning houdende accountantskantoren waardoor er zeer veel onzekerheid in de markt blijft (iets waar accountants initieel een bloedhekel hebben), zullen de kosten als maar meer worden. Hebben we het nog niet eens over het volledig doorgeslagen opleggen van in vele gevallen volstrekt ridicule wwft-procedures mbt cliënt- en heracceptatieproces. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Wordt alleen maar duurder.