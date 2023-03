Het is richtingloos voorbeurs en er is even geen hot new bankennieuws

Ja en nu? De AEX-indicatie is -0,1% na een opluchtings-, of suckerrally op Wall Street. Dat moet nog blijken.

Hoe staan we er nu voor? Was getekend, Bloomberg.

Jitters about the health of the US financial system and its impact on the global economy are abating with expectations that the worst of the fallout may have passed.

De scores nu:

Europese futures openen overwegend 0,1% hoger

De Amerikaanse staan dat ook

In Azië kleurt alles bescheiden groen, de Hang Seng Tech index staat +1,4%

Alibaba +2,1%

Baidu +3,6%

Tencent +1,0%

TSMC +0,2%

Samsung +1,4%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat -10,5% op 23,7

De dollar staat +0,1% op 1,0737

Goud zakt 0,2%, olie stijgt +1,3% en crypto stijgt weer met een één voor de komma. Bitcoin schurkt weer tegen $25K aan.

De rentes blijven maar wild bewegen.



Zeg maar of de kou uit de lucht is. First Republic en Western Alliance stonden eerder op de dag ruim 50% hoger. Opvallend bij ons is dat waar ING en ABN Amro bijtrokken, verzekeraars Aegon, NN en ASR dat amper of niet deden.



De rust op de Amerikaanse aandelenmarkt keerde wel weer enigszins terug, gelet op de volatiliteit. Zie hier de CBOE VIX Index:



Dat geldt nog niet voor de volatiliteit op de obligatiebeurs, hoewel de BofA MOVE Index iets zakte. Dit is nog altijd de hoogste stand sinds Lehman Brothers 2008.



Er is momenteel geen hard nieuws over de Amerikaanse banken . We lezen verder mee met Bloomberg dat de stand van zaken opneemt:



Let om 13:30 zeker even op dit rijtje Amerikaanse data, vooral de producentenprijzen. Er is nergens nieuws te vinden over het ECB rentebesluit van morgen, de consensus luidt nog altijd twee kwartjes verhoging. Voor volgende week staat er voor de Fed één kwartje ingepland.



Is er ook nog nieuws op het Damrak. Veel succes. Heeft ze nodig, want de lat ligt hoog bij het succesvolle, maar ook dure aandeel IMCD.



De agenda:

00:00 Cabka - Cijfers vierde kwartaal



21:00 Adobe - Cijfers eerste kwartaal (VS)



04:00 Detailhandelsverkopen - Januari/Februari (Chi)

04:00 Industriële productie - Januari/Februari (Chi)

08:45 Inflatie - Februari (Fra)

11:00 Industriële productie - Januari (eur)

12:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

13:30 Detailhandelsverkopen - Februari (VS)

13:30 Producentenprijzen - Februari (VS)

13:30 Empire State index - Maart (VS)

15:00 Bedrijfsvoorraden - Januari (VS)

15:00 Vertrouwen huizenbouwers - Maart (VS)

15:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

En dan nog even dit

Mooie rally, maar nu:

The Dow gained 1% on Tuesday, while the S&P 500 jumped 1.7% and the Nasdaq soared more than 2%, as jitters over a banking crisis diminished https://t.co/QFi2wniiMo pic.twitter.com/z7TTB9aiuP — Reuters Business (@ReutersBiz) March 15, 2023

Het is de VS menens:

The Commerce Department will release rules to limit companies’ activity in China should they receive some of the $52 billion that the US is providing to boost its semiconductor industry https://t.co/iLQODWM46t — Bloomberg Markets (@markets) March 15, 2023

Korea nog meer:

South Korea’s largest companies including Samsung will join a government plan to pour some $422 billion into fields including chips and electric vehicles https://t.co/3FRJQy97M3 — Bloomberg Markets (@markets) March 15, 2023

+7,3% gisteren:

Meta Platforms announced it will axe 10,000 more jobs, its second round of mass layoffs, as the tech industry braces for a deep economic downturn https://t.co/2tFj1MgrQw $META pic.twitter.com/9ta4K20Yhg — Reuters Business (@ReutersBiz) March 15, 2023

Komt van $300 miljoen af:

EXCLUSIVE: A UAE royal’s firm invested in TikTok owner ByteDance at a $220 billion value — a significant discount https://t.co/eqg5FkOf67 — Bloomberg Markets (@markets) March 15, 2023

Ondanks alles staat bitcoin wel hoger:

Crypto lender Signature Bank collapses, Sam Bankman-Fried's lawyers say they need more time, and more. These are the top stories on alternative currencies pic.twitter.com/5jSUP1UmTn — Reuters Business (@ReutersBiz) March 15, 2023

Ondanks alles inderdaad:

US prosecutors were conducting a criminal probe into Signature Bank’s work with crypto clients before regulators seized the lender https://t.co/xTU6OrZ3jt — Bloomberg Markets (@markets) March 15, 2023

Het is me wat:

First Republic Bank spoke to at least one private equity firm about raising capital before it secured financing from JPMorgan Chase and U.S. authorities intervened with support for the industry, two sources familiar with the matter said. More here: https://t.co/J2UfucpAaJ — Reuters Business (@ReutersBiz) March 15, 2023

En wie hebben we daar?

SVB Financial Group said that Goldman Sachs was the acquirer of a bond portfolio on which it booked a $1.8 billion loss, a transaction that set in motion the failure of Silicon Valley Bank. More here: https://t.co/OM5Va1mX5Q — Reuters Business (@ReutersBiz) March 15, 2023

Veel plezier en succes vandaag.