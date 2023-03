Slotcall: Lager inflatiecijfer zet beurzen in vuur en vlam

Allemaal fake goede nieuwsberichten ! Een zwaluw zoals vandaag maakt echt nog geen zomer hoor ha ha ! De inflatie is en blijft veels te hoog met die oerslappe FED/ECB die rentes veel en veels te weinig verhogen om de hoge inflatie in te dammen . Als het zo doorgaat zitten we eind van het jaar hier in NL nog aan een inflatie van 8% op jaarbasis . Als ik werknemer was in een bedrijf met een loonsverhoging van minder dan 10% zou ik het absoluut echt niet meer pikken ! Eigenlijk moeten ze nu op jaarbasis minstens ca 13% loonsverhoging kunnen krijgen om de inflatie uberhaupt bij te kunnen houden ! Alle vaste lasten zijn veel en veels te duur geworden . Dit kan gewoon niet langer meer zo !