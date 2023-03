Welke bedrijven maken morgen kans op een Gouden Stier?

Beeld: iStock

Morgen vindt de jaarlijkse uitreiking van de Gouden Stieren plaats: awards voor financieel dienstverleners die zich afgelopen jaar hebben onderscheiden. Welke aanbieders zijn genomineerd en mogen zich IEX Beste Keuze noemen? 2022 was op zijn zachtst gezegd een pittig beleggingsjaar. Maar ook een jaar waarin aanbieders zich konden onderscheiden met mooie producten, een goede dienstverlening, lage kosten en/of een bovengemiddeld rendement. IEX Gouden Stier heeft als missie de complexe en omvangrijke Nederlandse beleggingsmarkt overzichtelijker en toegankelijker te maken. De nominaties en de uiteindelijke prijzen geven particuliere beleggers een mooie indicatie van welke financieel dienstverleners in de ogen van consumenten en/of een vakjury hun klanten het meeste waar voor hun geld bieden. 5.300 beleggers spraken zich uit over zes categorieën Voor zes categorieën (de dienstverleners) hebben we de nominaties laten vaststellen op basis van het oordeel van particuliere beleggers: brokers, crypto exchanges, vermogensbeheerders, online beleggingsoplossingen, private banks en crowdfunding platforms. Meer dan 5.300 beleggers beoordeelden hun banken, vermogensbeheerders en brokers op diverse onderdelen, zoals gebruiksvriendelijkheid, informatievoorziening en prijs/kwaliteitsverhouding. De aanbieders met de hoogste scores maken kans op de Gouden Stier 2022. Een deskundige jury boog zich over beleggingsfondsen Voor de vier overige categorieën (de beleggingsproducten) is de selectie gemaakt op basis van grotendeels kwantitatieve criteria. Dit gaat om beleggingsfondsen, indextrackers (ETF's), duurzame beleggingsfondsen en mixfondsenrange.



De genomineerde aanbieders blonken de afgelopen jaren uit in consistentie van het rendement, kapitaalbescherming, kosten en – bij duurzame beleggingsfondsen - de mate van duurzaamheid. Belangrijke extra criteria waarop werd geselecteerd zijn goede verkrijgbaarheid voor particuliere beleggers via banken en brokers, en voldoende spreiding over beleggingscategorieën. De afgelopen maanden hebben deeljury's zich gebogen over de nominaties en voor elke categorie een winnaar aangewezen die zich in 2022 heeft onderscheiden ten opzichte van de concurrenten. Deze winnaars morgenavond bekend gemaakt. Voor één categorie (crypto-exchanges) hebben we besloten om geen juryoordeel uit te spreken, maar de winnaar te laten bepalen door de uitslag van het nationaal beleggersonderzoek naar beleggingsdiensten dat in 2022 door IEX is gedaan. Dit wordt dus een publieksprijs. Deze bedrijven zijn genomineerd De volgende bedrijven zijn genomineerd voor de Gouden Stier 2022. Zij mogen zich IEX Beste Keuze noemen en maken morgen kans op de felbegeerde prijs. Brokers Genomineerd in deze categorie: ABN Amro

BUX Zero

DeGiro

eToro

FXFlat

IG

Lynx

Mexem

Plus500

Trade Republic Vermogensbeheerder In deze categorie mag een van deze tien bedrijven morgen een Gouden Stier-beeldje in de vitrinekast zetten: Care IS Vermogensbeheer

Van Lieshout & Partners

Index People

Auréus

Index Capital

Fisher Investments Nederland

Helliot Vermogensbeheer

Velthuyse & Mulder Vermogensbeheer

Fintessa Vermogensbeheer

ABN Amro Vermogensbeheer Online beleggingsoplossing In deze categorie hebben de volgende aanbieders een nominatie op zak: Axento Vermogensbeheer

Doelbeleggen

NNEK Vermogensbeheer

Dexxi

Brand New Day

Peaks

ASN Doelbeleggen

Fitvermogen

Robeco ONE

Evi van Lanschot. Private bank Het aantal private banks is dun gezaaid. Daarom telt deze categorie niet tien, maar vijf genomineerden: Bank ten Cate & Cie

Delen Private Bank

ABN Amro MeesPierson

Rabobank Private Banking

Van Lanschot private banking Crowdfundingplatform In deze categorie dingen de volgende tien partijen naar een Gouden Stier: Collin Crowdfund

Corekees

CrowdAboutNow

CrowdRealEstate

Geldvoorelkaar

Horeca Crowdfunding

Lendahand

Max Crowdfunding

NPEX

Oneplanetcrowd Beleggingsfonds Een van deze tien beleggingsfondsen mag zich vanaf morgen 'Beleggingsfonds van het jaar' noemen: Actiam Duurzaam Europees Aandelenfonds

Comgest Growth Europe

Fidelity Funds – Global Technology

Fidelity Funds – Asia Pacific Opportunities

J.P. Morgan US Select Equity

Janus Henderson Horizon Global Property Equities

NN Global Sustainable Equity

NN Hoog Dividend Aandelenfonds

OBAM

Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund Mixfondsenrange In de mixfondsencategorie hebben we deze vijf fondsen genomineerd: Actiam Duurzame mixfondsen

ASN Duurzame mixfondsen

NN Dynamic Mix Funds

Perlas

Robeco ONE ETF Welke van deze ETF's sprong er in 2022 het meest uit volgens de jury? Actiam Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld

iShares Core MSCI World UCITS ETF

iShares Global Clean Energy UCITS ETF

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF

SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF

Vanguard Global Stock Index Fund

Vanguard S&P 500 UCITS ETF Duurzame fondsen Deze duurzame fondsen komen in aanmerking voor de Gouden Stier 2022: Actiam Duurzaam Europees Aandelenfonds

ASN Milieu & Water Fonds

BNP Paribas ESG Netherlands Index Fund

NN Europe Fund

NN Hoog Dividend Aandelenfonds

Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity Index

Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund

Schroder ISF Global Climate Change Equities

Triodos Fair Share Fund Crypto exchange Zoals gezegd wordt de Gouden Stier voor het cryptoplatform van het jaar door het publiek bepaald. Deze platforms scoorden het hoogst onder particuliere beleggers: BUXZero

Bitvavo

Bitmymoney

BTC Direct

Coinmerce

Knaken

Blox

LiteBit

Bitcoin Meester

Bitonic Morgenavond maakt IEX bekend welke van de bovenstaande genomineerden een Gouden Stier in ontvangst mogen nemen. Wij houden u op de hoogte! Hier vindt u meer informatie over de genomineerden en hun karakteristieken.

De Redactie van IEX bestaat uit een team van content managers, journalisten en analisten, met opgeteld meer dan honderd jaar ervaring in het produceren en publiceren van beleggingsinformatie en -opinies. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.