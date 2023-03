AEX duikt weg

Nu het stijgende trendkanaal wordt verlaten en ook de steun rond 735 punten breekt, valt de bodem onder de Nederlandse beurs weg.

De uptrend van de AEX is verlaten, dat signaleert een verzwakte technische conditie

De bodem van 25 januari rond 735 punten is gebroken.

Het draagvlak onder de Nederlandse beurs verpietert

De volatiliteit in Europa neemt fors toe

Deze verzwakking wordt bevestigd doordat ook het draagvlak, de A/D-ratio, onder de Nederlandse beurs verder afbrokkelt. Het technische profiel van de Nederlandse beurs boet dus wezenlijk aan kracht in.

De zorgen in de markt komen ook tot uitdrukking in de fors hogere stand van de Europese VIX-index.

Flinke zorgen

Er zijn flinke zorgen in de markt over de Amerikaanse Silicon Valley Bank (SVB), een financier van startups, die te maken kreeg met een bank run. Beleggers vragen zich af of de problemen rond SVB de eventuele inleiding vormen voor een nieuwe bankencrisis.

Vandaag bekijk ik de AEX-index, de Advance/Decline-ratio en de Europese VIX-index.

AEX-index verlaat opwaarts trendkanaal

De AEX-index laat de uptrend achter zich, wat een technische verzwakking oplevert.

Nu ook de eerste steun rond 735 punten (low van 25 januari) het begeeft, valt de bodem onder de markt weg. Het eerstvolgende vangnet bevindt zich rond 688,24 punten, waar de bodem van eind december ligt. Weerstand ligt rond 772,23 punten (gevormd op 2 februari 2022).

Draagvlak buigt af, aantal dalende fondsen neemt toe

De Advance/Decline-ratio van de Nederlandse beurs blijft neerwaarts gericht. Het aantal dalende aandelen neemt dus toe, ten nadele van het aantal stijgers. Deze Breadth indicator geeft aan dat het draagvlak van de beurs verder afbrokkelt.

Volatiliteit neemt fors toe

De Europese VIX-index knalt opwaarts. De onrust onder Europese beleggers neemt toe. Technisch valt de schade niet mee, want de indicator breekt uit de bandbreedte van de afgelopen 3,5 maand.

De VIX-index (Europese 'paniekbarometer') geldt als een toonaangevende graadmeter van de volatiliteit. Het valt op dat koersdalingen in de aandelenmarkten doorgaans samenvallen met veel angst bij beleggers, wat logischerwij weer tot een grotere beweeglijkheid van de koersen leidt.

Uitleg Advance/Decline-ratio

De Advance/Decline-ratio, ook hoog/laag-verhouding genoemd, wordt dagelijks berekend op basis van het verschil tussen het aantal stijgers en het aantal dalers.

Zodra er meer winnaars zijn, zal de Advance/Decline-ratio oplopen. In het tegenovergestelde geval laat deze indicator een daling zien. Doorgaans is de Advance/Decline-ratio een leading indicator, die vooruitloopt op de actuele marktontwikkelingen.

De Advance/Decline-ratio geeft vaak een goede indruk van het draagvlak in de markt. Een dalende indicator geeft aan dat het draagvlak in de markt zwak is. Dit duidt erop dat een stijgende beurs minder waarschijnlijk is. Een stijgende indicator geeft aan dat er wel draagvlak in de markt is voor stijgende koersen.

Omdat wij een cumulatieve berekening maken van de verhouding stijgers/dalers, gedraagt de A/D-ratio zich als een index, met zowel stijgende als dalende trends.

Som der delen

Cumulatief houdt in dat alle resultaten van het begin af aan bij elkaar zijn opgeteld. Het is de som van alle delen vanaf de start van de berekening.

De waardes in de prijs-as zijn niet van belang, het gaat vooral om de richting van deze indicator. Cumulatieve berekeningen worden vaak uitgedrukt door middel van grafieken of tabellen.

De A/D-ratio is lastig te doorgronden. Op presentaties en seminars gebruik ik, om deze indicator inzichtelijk te maken, vaak onderstaand gesimplificeerd voorbeeld:

Stel, de Nederlandse economie wordt gevormd door 100 bedrijven.

In een bepaalde periode groeit die economie met 5%.

Slechts 10 bedrijven zijn hiervoor verantwoordelijk.

Dan dragen de overige 90 bedrijven dus niet bij aan die groei.

De conclusie zou dan zijn dat het fundament onder de economische groei niet echt sterk is.

Slechts een minderheid van de bedrijven stimuleert immers de algehele prestaties van de economie.

Stel dat die 100 bedrijven de Nederlandse beurs zouden vormen:

De beursindex stijgt in een bepaalde periode met 5%

Maar slechts 10 van die 100 aandelen boeken in die periode koerswinst

De overige 90 dragen dus niet bij aan de opmars van de beursindex.

De A/D-ratio van de beurs stijgt dan niet met de beurs mee (en daalt waarschijnlijk nog)

Slechts een minderheid van de aandelen draagt bij aan de algehele prestaties van de beursindex

De conclusie is dan dat het draagvlak onder de beurs niet sterk is.