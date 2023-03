Risk happens fast

Beleggers vragen zich vandaag vooral af of het omvallen van SVB, wellicht een bij velen niet bekende bank, maar wel een top twintig bank in de VS, de voorbode vormt van een nieuwe bankencrisis.

En dat zet de financials, onder aanvoering van de bankensector maar ook de verzekeraars staan duidelijk lager, flink onder druk. Noodmaatregelen van onder andere de Fed hebben de onrust niet geheel kunnen indammen.

Het zijn vooralsnog enkele regionale Amerikaanse banken, naast de ondergang van SVB en Signature Bank maakt bijvoorbeeld ook First Republic Bank een snoekduik van min 75% op Wall Street.

Een aantal beleggers neemt het zekere voor het onzekere en doet (vooral) bankaandelen van de hand. Dat is vanuit risicoperspectief weliswaar niet geheel onbegrijpelijk, maar de huidige problemen raken vooral enkele incidentele banken met een mismatch tussen aangetrokken kapitaal en (weer) uitgezet kapitaal. Het risicomanagement bij de meeste, beter gekapitaliseerde, systeembanken zal toch beter op orde (moeten) zijn. Wij komen hier morgen uitgebreid op terug bij IEX Premium.

Dan nog even dit

De bankensector staat als gevolg van de deconfiture rond Silicon Valley Bank flink onder druk. De zwakste banken lopen de hardste klappen op en daar valt het ooit zo degelijke Zwitserse Credit Suisse tegenwoordig ook onder:

OUCH! Cost of insuring against Credit Suisse default (CDS price) hit record amid SVB fallout. pic.twitter.com/0bYbWKIFIK — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 13, 2023

Het kostenplaatje voor beleggers om zich te beschermen tegen een eventuele default van de bank (CDS) noteren vandaag op het hoogste niveau ooit. De koersdaling van Credit Suisse is dan ook bovengemiddeld groot.

Dan nog even dit II

Maar het kan altijd erger, in de VS gaat First Republic Bank genadeloos onderuit op vrees van beleggers dat deze bank wel eens het volgende slachtoffer van de marktomstandigheden kan worden.

The latest on First Republic Bank: Its shares are down a record 73% despite efforts by the lender to reassure investors on its liquidity https://t.co/F0XFoLyh6S pic.twitter.com/0QUZo5Sj01 — Bloomberg Markets (@markets) March 13, 2023

Terecht of niet, voor beleggers geldt 'sell first, ask questions later.' Dit ondanks diverse noodmaatregelen die de Fed inmiddels in werking heeft gesteld.

Damrak

Het was voor de bulls een zware dag op het Damrak, zeker voor beleggers die relatief veel exposure hebben naar banken en verzekeraars.

Maar hoewel de verliezen stevig tot incidenteel zelfs fors waren, wist het Damrak zich deels op te trekken aan een hoger koersend Wall Street. Weliswaar niet voldoende om de koersdalingen van eerder op de dag geheel in te lopen, maar wel duidelijk boven de day lows.

Banken als ABN Amro en ING Groep behoorden tot de stevigste verliezers, op de voet gevolgd door verzekeraars als NN Group en ASR. Dit althans binnen de AEX en AMX. Zwaarder afgestraft werden Azerion en Ebusco (zie lager).

Sportschoolketen Basic Fit wist de berendans te ontspringen, evenals enkele defensieve AEX fondsen als DSM, Unilever en Wolters Kluwer. Een niveau lager kon verder onder andere Galapagos zijn koers op peil houden, net als Flow Traders.

Geen marktbreed herstel, wel duidelijk een slot boven de lows van de dag. De AEX sloot de eerste dag van de week af met een verlies van 2,1% om te eindigen op een stand van 727,25 punten.

TOP DRIE STIJGERS/DALERS

Basic Fit

Sportschoolketen Basic Fit presenteerde vanochtend meevallende jaarcijfers. Het aantal leden zit flink in de lift en de winstgevendheid was beter dan verwacht. Aan ambities geen gebrek: het bedrijf verwacht ook in 2023 een flinke ledengroei en denkt het aantal sportscholen met circa 200 te kunnen opvoeren tot rond de 1.400.

Beleggers kunnen een uitgebreide analyse vinden bij IEX Premium, met een duidelijk advies en onderbouwd koersdoel:

Aan ambitie geen gebrek bij Basic-Fit IEX Premium https://t.co/nC99iJuOb6 via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) March 13, 2023

Pharming

Beleggers zijn op scherp gesteld door de deconfiture rond Silicon Valley Bank. Uiteraard werd eerst en vooral gevreesd voor een besmettingsgevaar van de bankensector.

Echter, ondertussen liet biofarmaceut Pharming weten dat het een deel van het kasgeld gestald heeft bij SVB: in totaal circa $45 miljoen, verdeeld over de Amerikaanse en Britse tak van de bank.

Het lijkt erop dat Pharming met de schrik vrijkomt: zowel in de VS als in het VK worden alle tegoeden gegarandeerd. Een update:

Pharming heeft flink wat exposure aan Silicon Valley Bank IEX Premium https://t.co/5C3hTnCkVP via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) March 13, 2023

Bpost

PostNL is niet de enige pakketten- en brievenbezorger die worstelt met de marktomstandigheden. Ook de voormalige belager van het concern, het Belgische Bpost, heeft het aanhoudend lastig, onder andere door de hoge inflatie en het afnemende consumentenvertrouwen.

Desalniettemin durfden de Belgen het wel aan een outlook af te geven voor dit jaar, zij het een wat fletse, en keert het concern een aantrekkelijk dividend uit van €0,40 per aandeel. Of dit aantrekkelijk genoeg is het aandeel in portefeuille te nemen, leest u in een vandaag verschenen update van de Beleggersdesk:

Bpost keert goed dividend uit IEX Premium https://t.co/dYIysmpbrK via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) March 13, 2023





Outperformance IEX modelportefeuilles

Beleggers worden opnieuw geconfronteerd met flinke stress op de financiële markten. Ook dat hoort helaas bij deze tak van sport. Tegelijkertijd is het raadzaam niet in de waan van de dag mee te gaan maar de focus te hebben en houden op de langere termijn.

De drie IEX Modelportefeuilles - Nederland, Internationaal, Hoog Dividend - zijn juist daartoe in het leven geroepen. En hoewel ook die drie portefeuilles een tik meekrijgen van de omslag op de financiële markten, blijft er sprake van een stevige outperformance ten opzichte van de bredere markt en doen het gemiddeld ruim 10% beter dan de benchmark:

Modelportefeuilles: Amerikaanse schatkist-havik doet portefeuilles geen pijn IEX Premium https://t.co/dvtomxJzcU via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) March 13, 2023





Toegang tot de IEX Modelportefeuilles, fundamentele analyses van circa 200 beursgenoteerde fondsen, tal van uitgebreide achtergrondartikelen en interviews met ceo's vergen een lidmaatschap.



Dat is een eenmalige korting van 67%.





Wall Street

Waar in Europa toch de twijfel overheerste, kozen in de VS beleggers duidelijk voor een optimistischer houding. Wall Street opende aarzelend hoger, geholpen door een actief ingrijpen van de Fed, en won gaandeweg de handelsdag terrein.

Dat gold overigens niet voor First Republic Bank dat weliswaar enig herstel realiseerde, maar een min van zo'n 65% blijft natuurlijk extreem. Veel techbedrijven, vaak beschikkend over een solide balans, konden aardige winsten bijschrijven en dat gold ook voor farmaceut Pfizer (+ 2,5%) dat een miljardenovername aankondigde.

Tegen het slot van Europa noteerde de Dow Jones op een plus van 0,7%, de S&P 500 won 0,7% en de Nasdaq outperformde met een stijging van 1,4%.

Rentes

Een vrijwel zelden vertoonde beweging op de internationale obligatiemarkten. De rentes schoten omlaag als reactie op het omvallen van enkele regionale banken in de VS, al was de beweging eerder op de dag zelfs nog forser.



Bron: Reuters

Brede markt

Veel forse koersbewegingen uiteraard op de brede markt. De meeste grote Europese beurzen leveren evenals de AEX flink in, de VIX schiet omhoog, de olieprijs duikt omlaag en goud profiteert slechts mondjesmaat van een vlucht naar veilige (r) havens. Opvallend: bitcoin ligt wel bijzonder sterk gevraagd. De cryptomunt lijkt momenteel populairder dan goud voor bescherming zoekende beleggers.

Het Damrak

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

OCI: initial coverage houden met koersdoel €30 - Jefferies

Just Eat Takeaway: naar €27,15 van €23,35 en kopen - UBS

Ebusco: naar €9 van €13 en verkopen - ABN Amro

Fastned: initial coverage houden met koersdoel €35 - Degroof Petercam

AB InBev: naar €68 van €60 en kopen - ABN Amro

AB InBev: naar €64 van €61 en houden - BofA

Aedifica: naar €57 van €60 en verkopen - Barclays

Agenda 14 maart

06:30 Inflatie - Februari (NL)

08:00 Werkloosheid - Januari (VK)

11:00 Ondernemersvertrouwen mkb - Februari (VS)

13:30 Inflatie - Februari (VS)