SVB is ingedamd, lijkt goed voorbeurs, maar speelveld ligt ineens anders

Bank run voorkomen? Daar lijkt het op. Nu hopen en bidden dat er niet meer banken in de problemen zijn of komen door de rente-explosie, zoals Silicon Valley Bank (SVB).

Want dat is nu het grote gevaar. De VS garandeert de klanten van SVB, die vandaag al bij hun geld kunnen. Zo meteen in het kort alles hierover. De AEX indicatie is vlak, ofwel die afstraffing van vrijdagavond blijft ons bespaard.

Europese futures openen allemaal net hoger

De Amerikaanse plussen ruim een procent voor de blue chips tot ruim 2% voor technologie

In Azië doen de koersen niet zoveel, maar Hong Kong staat wel weer +1,8%. De Hang Seng Tech Index stijgt zelfs 3,1%:

Alibaba +2,5%

Baidu +3,8%

Tencent +4,7%

TSMC +0,6%

Samsung +0,8%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat +9,7% op 24,6. Dat is veel, maar dat is geen paniekscore en -stand

De dollar zakt 0,3% naar alweer 1,073

Goud loopt 0,4% terug, olie stijgt 0,2% en crypto laat een enorme rally zien, misschien een goed teken van vertrouwen

De rentes moeten op opening weer terug. Inderdaad, zwakke dollar en dalende rentes: zo meer over het waarom hiervan.



Hier nog even bitcoin met een opluchtingsrally van jewelste. Opmerkelijk met ook die ondergang van Silvergate.



Terzake, dit plaatje is duidelijk. Dit is wat er op dit moment gebeurt.



Komt hier uit, Bloomberg:

WATCH: Here's what has been happening in the wake of the collapse of Silicon Valley Bank.



Follow the latest news and analysis here: https://t.co/CxZpuzsqZc pic.twitter.com/GIzuVsmDOn — Bloomberg Markets (@markets) March 13, 2023



Dan Reuters, citaat:

March 13 (Reuters) - JPMorgan Chase & Co and PNC Financial Service Group are among those in talks about acquiring SVB Financial Group in a deal that would exclude its commercial banking unit Silicon Valley Bank that is currently under U.S. control. Apollo Management and Morgan Stanley are also part of the discussions.

JPMorgan, PNC among suitors for SVB Financial in deal excluding SVB Bank - Axios https://t.co/cHtI7eFKnJ pic.twitter.com/d3gwJP7Ag6 — Reuters Business (@ReutersBiz) March 13, 2023



Dat was het dan? Nee, want het is afwachten of er nog meer banken in de problemen zijn of komen.



Zoals bijvoorbeeld Signature Bank:



Intussen verwacht niemand meer een Fed renteverhoging volgende week woensdag, om te voorkomen dat mogelijk meer banken in de problemen komen. Met alle mogelijke gevolgen weer voor inflatie en economie:



Voor het ECB rentebesluit van donderdag luidt de consensus nog twee kwartjes verhoging:



Tot nu toe meldt zich één Nederlands beursbedrijf met exposure:



Is er dan ook nog gewoon beursnieuws? Zeker, Basic-Fit heeft cijfers, waar ik nog even geen indruk van heb.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:06 AEX licht hoger van start nadat Fed klanten SVB te hulp schiet

07:50 Basic-Fit ziet resultaten fors aantrekken

07:28 Sanofi neemt Provention Bio over in miljardendeal

07:02 Meer faillissementen in februari

06:57 Europese beurzen openen naar verwachting in het groen

06:46 Beursagenda: macro-economisch

06:45 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:44 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

12 mrt Faillissement SVB raakt ook Pharming

12 mrt Valuta: rentebesluit ECB richtpunt

12 mrt Beleggers gaan een rustige week tegemoet

08:06 AEX licht hoger van start nadat Fed klanten SVB te hulp schiet

07:50 Basic-Fit ziet resultaten fors aantrekken

07:28 Sanofi neemt Provention Bio over in miljardendeal

07:02 Meer faillissementen in februari

06:57 Europese beurzen openen naar verwachting in het groen

06:46 Beursagenda: macro-economisch

06:45 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:44 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

12 mrt Faillissement SVB raakt ook Pharming

12 mrt Valuta: rentebesluit ECB richtpunt

12 mrt Beleggers gaan een rustige week tegemoet

De AFM meldt deze shorts:



De agenda:

07:30 Basic-Fit - Cijfers vierde kwartaal



06:30 Faillissementen - Februari (NL)

En dan nog even dit

Zo dus:

Investors are betting the Fed will opt for a smaller rate hike as it balances concerns about financial strains from the fallout of SVB with its campaign to bring down inflation https://t.co/DppqLN9cp9 — Bloomberg (@business) March 13, 2023

Meer:

Joe Biden says he ordered the treasury and his economic advisers to address the failures of SVB and Signature Bank, stating those responsible will be held accountable https://t.co/9jOHNQ1XiD — Bloomberg (@business) March 13, 2023

De eerste oordelen al:

From @Breakingviews: Authorities have swooped in to back depositors of Silicon Valley Bank and open the spigots for other lenders short of cash. That stops the immediate risk of bank runs. But the underlying regulatory failure is clear, says @johnsfoley https://t.co/2ZKzWjvp9N — Reuters Business (@ReutersBiz) March 13, 2023

Besmetting dus:

A would-be buyer for the UK arm of failed U.S. lender Silicon Valley Bank stepped forward on Sunday as British Prime Minister Rishi Sunak said his government was working to limit any fallout for companies from the bank's demise. More here: https://t.co/8PIoaTafTm — Reuters Business (@ReutersBiz) March 13, 2023

Het zit overal:

Over a dozen Hong Kong-listed companies have stepped forward to say they had little or no exposure to Silicon Valley Bank, the failed U.S. lender which has roiled investors and markets globally. More here: https://t.co/qaVbwUtx6D — Reuters Business (@ReutersBiz) March 13, 2023

Hier ook tweederde van de koers weg in drie dagen:

First Republic secures new facility from JPMorgan https://t.co/3vn2i9OcyL pic.twitter.com/3xAPEDgjWE — Reuters Business (@ReutersBiz) March 13, 2023

Tot slot:

"China's development is still imbalanced and inadequate."



Chinese President Xi Jinping and Premier Li Qiang tout a modest GDP growth and vow to oppose foreign intervention in Taiwan, during the closing of the annual National People’s Congress https://t.co/cTEndfeLOS pic.twitter.com/5Cyhu5wKQI — Bloomberg Markets (@markets) March 13, 2023

Veel plezier en succes vandaag.