"Het is nog te vroeg om te vrezen voor een nieuwe bankencrisis"

Wat later dan normaal, maar we hebben voor u vandaag weer een gloednieuwe uitzending van de IEX-BeleggersPodcast in de aanbieding. Arend Jan en ondergetekende behandelen uitgebreid de problemen rondom de Silicon Valley Bank (SVB). Hoe groot is het besmettingsgevaar naar de Nederlandse banken en moeten we eventueel vrezen voor een nieuwe bankencrisis?

Verder komen de volgende onderwerpen aan bod:

Fed-voorzitter Jerome Powell draait nog meer dan de gemiddelde politicus



De inverse yieldcurve



De wijzigingen binnen de AEX en de degradatie van PostNL naar de ASCX



DSM heeft met Firmenich een potentieel hoofdpijndossier gekocht



Het exportverbod van hoogwaardige ASML-machines naar China



D'Ieteren



De turnaround van Ontex



Vooruitblik Basic-Fit



Prosus



REITS



Het verschil tussen dividend en een kapitaaluitkering



Kiek op de grafiek: de goudprijs

