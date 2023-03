Het is bloednerveus voorbeurs en angst ligt op de loer

Sluipt er angst in de markt...? Het is in ieder geval bloednerveus nu.

De AEX indicatie is -1,5% na een sell-off op Wall Street. Er is een bank in problemen en dat wil nog wel eens besmettelijk zijn, vandaar. Silvergate is stuk en er is een Payroll Report. Kortom, het is me nu al het vrijdagje wel, hoor

Europese futures openen -1,5% à -2,0%

De Amerikaanse staar ook alweer 0,6% te hyperventileren

In Azië gaat ook alles dik onderuit met Hang Seng (-2,8%) en Hang Seng Tech Index (-3,9%) als uitschieters

Alibaba -3,7%

Baidu -6,1%

Tencent -2,4%

TSMC -1,7%

Samsung -1,0%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat +18,3% op 22,6. Flow Traders eindelijk eens een beetje..?

Nervositeit in de markt, maar geen vlucht in... De dollar zakt 0,1% naar 1,0595

Nog een keer nervositeit in de markt, maar goud doet maar (?) +0,2%. Olie staat -0,7% en crypto verliest ruim 2%, of is het hier ook maar?

De rentes... Jemig en dat op dit uur al.



Op 1 februari was Fed-voorzitter Jerome Powell bij zijn laatste rentebesluit voorzichtig optimistisch over inflatie. Twee dagen later kreeg hij het Payroll Report om zijn oren: 200K verwacht en 517K op het bord. Sindsdien staan rente en inflatie weer in de spotlights en is er een inversed yield curve, zoals die er in ruim veertig jaar niet was.



Drie dagen geleden toonde Powell zich zéér haviks over rente en inflatie, waardoor die yield curve nu uit de bocht vliegt. En vandaag is er weer een Payroll Report en wordt er weer 200K verwacht. Duimt u voor ook maar inversed dan...



Dit is die inversed yield curve, de korte leningen renderen meer dan de lange, ofwel recessievrees en andere narigheid naar keuze:



Intussen is het knap onrustig in crypto- en bankenland. Eerst dit, zeg maar cryptobank Silvergate is finished.

Silvergate Capital ($SI) plunges after hours following an announcement it will wind down operations and voluntarily liquidate.



Is this a sign of the times for the market? pic.twitter.com/4SFPASfPLq — CNBC's Fast Money (@CNBCFastMoney) March 8, 2023



De koers ging nabeurs uiteindelijk +7,4%, maar ga u zich alstublieft niet met zulke handel bemoeien.



Bitcoin staat lager, maar zulke bewegingen horen bij het meubilair. Geen sprake van paniek of uitverkoop.



Dat is nog niet alles, Silicon Valley Bank zit ook in de problemen en gaat geld ophalen.

Shares of SVB Financial fall more than 50% as tech-focused bank looks to raise more cash https://t.co/Cjis7bdCGc — CNBC (@CNBC) March 9, 2023



Zo te zien heeft de bank het al wal langer lastig, maar de markt werd gisteren toch een tikje overvallen.



En als één bank het lastig heeft... De markt kent haar pappenheimers en dit is de S&P 500 bankensector. Eens zien hoe (on)gemerkt dit straks op Damrak en in Europa blijft.



Zowel het weer als de beurs zijn momenteel even niet te doen en hoe toepasselijk is het dat Beter Bed cijfers heeft. Die zijn helaas niet al te denderend.



De agenda:

07:00 Beter Bed - Definitieve jaarcijfers



06:00 Bank of Japan - Rentebesluit (Jap)

06:30 Industriële productie - Januari (NL)

08:00 Inflatie - Februari (Dld)

08:00 Industriële productie - Januari (VK)

08:00 Handelsbalans - Januari (VK)

14:30 Banengroei en werkloosheid - Februari (VS)

En dan nog even dit

Nerveus dus:

WATCH: Wall Street fell on Thursday, with bank stocks dragging all three major stock indexes down as investors worried that a jobs report on Friday could spur aggressive interest rate hikes by the Federal Reserve https://t.co/pxqyYwXGAO pic.twitter.com/D64Xk4xwhv — Reuters Business (@ReutersBiz) March 10, 2023

De verzekeraars zelf zijn niet al te duur en doen mooie returns:

Autorijden wordt flink wat duurder. https://t.co/g4tHx3wFub — RTL Nieuws (@RTLnieuws) March 10, 2023

Zo bezien heeft de man nooit een echt drukke baan gehad...

JUST IN: Japan central bank chief Kuroda keeps monetary policy unchanged in his last meeting before he steps down, weakening the yen https://t.co/MllkHG4wAK pic.twitter.com/97mgmtGstM — Bloomberg Markets (@markets) March 10, 2023

De wereld draait door, dan maar.

Public authorities, unhappy with the rising importance of private stablecoins, are putting their weight behind deposit tokens, says @andymukherjee70 https://t.co/IfcF5UwHtg — Bloomberg Markets (@markets) March 9, 2023

Natuurlijk nog Tesla:

Exclusive: Tesla is recruiting Chinese and Korean materials suppliers to help lower the cost and boost the energy of its newest battery cells, even as the company struggles with battery-related performance and production issues. More here: https://t.co/brv0SAqkeh — Reuters Business (@ReutersBiz) March 10, 2023

Altijd wat:

Main Street investors are facing off against Wall Street in an attempt to sway the U.S. Securities and Exchange Commission in its proposed revamp of stock trading. More here: https://t.co/d1dTvv4zfd — Reuters Business (@ReutersBiz) March 10, 2023

Veel plezier en succes vandaag.