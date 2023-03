Slotcall 9 maart 2023: AEX houdt voeten niet droog

Het was een tam dagje vandaag op het Damrak. Beleggers lijken hun kruit droog te willen houden met het oog op het Amerikaanse banenrapport dat morgenmiddag weleens voor de nodige opschudding kan zorgen. De AEX eindigde na een wisselvallig dagje nipt (0,02%) in de min. De verliezen bij de AMX waren een stuk groter: 0,6%.

De dag begon in mineur. Angst voor verdere renteverhogingen hing nog altijd boven de markt, nadat Jerome Powell, president van de Federal Reserve, eerder deze week had gezegd dat de strijd tegen de hoge inflatie nog niet voorbij is.

Hierdoor stond de renteverhoging met 25 basispunten, waar de markt in meerderheid op rekende, op losse schroeven. Inmiddels is een verhoging met 50 baspunten voor 77,9% ingeprijsd.

Vastgoedfondsen onder druk

Die renteangst drukte vandaag op vastgoedfondsen. Hogere rentelasten zetten immers de marges onder druk en maken het voor vastgoedbedrijven moeilijker om nieuwe projecten te financieren. WDP verloor 3,5%, Wereldhave raakte 2,9% kwijt en Vastned dook met 2,2% omlaag.

De chipfondsen daarentegen lagen er uitstekend bij, waarover later meer.

Meevaller Amerikaanse arbeidsmarkt (of tegenvaller, het is maar hoe u het ziet)

Later op de middag verbeterde het sentiment kortstondig, op zowel Wall Street als op Beursplein 5, na een meevaller in het aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS. Het aantal WW-aanvragen bleek vorige week met 21.000 te zijn gestegen tot 211.000: het hoogste niveau sinds december. Het was ook meer dan verwacht, want economen rekenden op 195.000 nieuwe aanvragen.

In dit geval is slecht nieuws goed nieuws. Want dit cijfer kan een signaal zijn dat de Amerikaanse arbeidsmarkt wat verzwakt. En dat geeft beleggers weer hoop dat de Fed de teugels misschien toch wat minder hard zal aantrekken dan gevreesd.

... maar wat brengt het cijfer van morgen?

Helaas maakt één zwaluw nog geen zomer. Het volgende ijkpunt is het Amerikaanse non-farms payroll report, dat morgen om 14.30 uur Nederlandse tijd bekend wordt gemaakt. Powell had al aangekondigd dat hij hier met veel belangstelling naar zal kijken, naast uiteraard de laatste inflatiecijfers.

De cijfers van januari lieten behoorlijk wat stof opdwarrelen. Er kwamen maar liefst 517.000 banen bij en het werkloosheidspercentage daalde onverwacht, tot zelfs het laagste niveau sinds eind jaren zestig.

Voor het rapport van morgen morgen wordt een toename van 200.000 banen verwacht. Als het aantal banen fors stijgt, kan dat het inflatievuur verder oppoken, omdat een krappe arbeidsmarkt kan leiden tot looneisen. En dat kan de Fed onder druk zetten om nog een tijd door te gaan met renteverhogingen.

Daar komt nog bij dat een sterke arbeidsmarkt de Fed meer ruimte geeft om de rente verder te hogen in de strijd tegen de hoge inflatie.

ASML verder aan banden

Het meest in het oog springende aandeel was vandaag ASML. Begin dit jaar werd al duidelijk dat Nederland een deal had gesloten met de VS en Japan over exportbeperkingen van chiptechnologie richting China. Nu is dat bevestigd. De exportbeperking moet de vaderlandse chiptechnologie beschermen, maar het voor China ook moeilijker maken om de meest geavanceerde chips te gebruiken voor de productie van militair materieel.

Om welke machines het precies gaat, is nog niet bekend. Op de EUV-machines van ASML lag al een ban, maar nu worden de meest geavanceerde DUV-machines (Deep Ultra Violet) aan de lijst toegevoegd. China is uiteraard not amused.

ASML verwacht niet dat deze exportbeperking veel impact zal hebben op de cijfers en dat de outlook niet in gevaar komt. Ook beleggers leken er niet wakker van de liggen. De koers steeg zelfs met 0,6%. Ook de andere chippers waren gewild: ASMI won 0,9% en Besi 0,5%.

Meer duiding én een reactie op de vraag of die beperkingen wel zin hebben, vindt u in dit artikel.

#ASML en de exportbeperkingen (complexer dan haar machines), de outlook en de 'what if' scenario's#AEX

Chinese inflatie blijft zakken

Over China gesproken, daar hebben ze inflatiecijfers waar wij alleen maar van kunnen dromen. In februari waren de consumentenprijzen met 1% op jaarbasis gestegen: het laagste niveau in een jaar tijd. In januari bedroeg de inflatie nog 2,1%.

Het februaricijfer is bovendien aanzienlijk lager dan de 1,7% waarop economen gemiddeld hadden gerekend.

Komt Nederland met de schrik vrij?

Nederland lijkt een recessie te ontlopen. Althans, als de voorspellingen van het Centraal Planbureau (CPB) uitkomen. De rekenmeesters verwachten dit jaar een economische groei van 1,6% en volgend jaar een plus van 1,4%.

De inflatie zal volgens het CPB dalen naar circa 3%. Niet zo laag als China dus, en ook nog wat hoger dan de 2% die de ECB ambieert. Maar wel een cijfer waar we blij mee mogen zijn.

Cijfers Deutsche Post DHL goed ontvangen

De cijfers van Deutsche Post zijn goed ontvangen: de koers steeg met 1,4%. Het bedrijf waarschuwde voor economische tegenwind dit jaar. Maar de resultaten in 2022 boden ruimte om zowel het dividend als het aandeleninkoopprogramma op te krikken.

Het oordeel van de IEX Beleggersdesk - met koersdoel en advies - kunt u hier lezen.

... maar D'Ieteren krijgt ervan langs

Voor de cijfers van D'Ieteren liepen beleggers minder warm: het aandee, dat afgelopen week een all-time high bereikte, kreeg zelfs een koersverlies van 2,5% om de oren. En dat terwijl het een goed-nieuwsshow was: de Belgische investeerder behaalde een recordwinst, die bovendien breed gedragen was. Het dividend gaat met 32% omhoog. En D'Ieteren verwacht de stijgende lijn dit jaar door te zetten.

Hoe de de cijfers en de koersreactie moeten duiden, leest u hier.

DIeteren heeft een verrassing voor beleggers

Ophef over topbeloningen Shell?

Dat de dollars bij Shell afgelopen jaar tegen de plinten op klotsten, was al wel bekend. Uiteraard pikt de top van het bedrijf ook een graantje mee. De Financial Times meldde vandaag dat voormalig Shell-topman topman Ben van Beurden vorig jaar omgerekend bijna €11 miljoen heeft geïncasseerd: bijna 53% meer dan het jaar ervoor.

Maar aandeelhouders mogen ook niet klagen: zij profiteerden vorig jaar van een koerswinst van 37%, om over het dividend nog maar te zwijgen. En YTD staat er al een plus van ruim 6% op de borden.

Dat wordt weer #ophef en #schande?#Shell #AEX



"Former CEO's Ben van Beurden’s pay included a base salary of £1.42mn, an annual bonus of £2.59mn, paid half in shares and half in cash, and almost £5mn under Shell’s long-term incentive plan."https://t.co/MFskWJv1wf — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 9, 2023

Wall Street is wisselvallig

Zo wisselvallig als het weer is, zo wispelturig is Wall Street. De dag begon in het groen, maar inmiddels zakken de S&P 500 en de Dow Jones-index wat weg. De Nasdaq houdt nog wel droge voeten.



Met Tesla wil het nog steeds niet zo lukken. Het aandeel staat 0,6% in de min. Gisteren stond de koers ook al onder druk, nadat bleek dat toezichthouders een onderzoek starten naar problemen met afvallende stuurwielen.

Rentes

De rentes bleven aardig liggen. De Amerikaanse tienjaars blijft nog nipt op 4%.

Normaal gesproken is de rente over langlopende leningen hoger dan die op kortlopende, maar nu zijn de rollen omgedraaid. En niet alleen dat. Collega Arend Jan Kamp signaleerde vandaag in zijn morningcall dat het renteveschil zelden zo groot is geweest als nu. Dat kan duiden op angst voor een recessie.

Hoe dat zit, kunt u lezen in het economielesje dat hij vanmorgen gaf.

(bron: Reuters)



De brede markt

De AEX (-0,02%) sloot nipt lager en deed het daarmee iets beter dan de Duitse DAX (-0,10%) en de Franse CAC 40 (-0,10%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) steeg licht, naar 19,19 punten.

Wall Street koerst als volgt: S&P 500 (-0,2%), Dow 30 (-0,2%) en de Nasdaq (+0,2%).

De euro stijgt met 0,3% en noteert nu 1,06 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,8%) zit in de lift.

De olieprijzen zitten in de lift: WTI en Brent winnen elk 0,5%.

Bitcoin daalt fors: met 2,3%

Verder op het Damrak

Zoals gezegd lag vastgoed er vandaag slecht bij.

Prosus (-2,7%) daalde in navolging van deelneming Tencent. Het bedrijf wist niet te profiteren van het bericht dat JD.com - waarin het eveneens een belang heeft - weer zwarte cijfers schrijft.

(-2,7%) daalde in navolging van deelneming Tencent. Het bedrijf wist niet te profiteren van het bericht dat JD.com - waarin het eveneens een belang heeft - weer zwarte cijfers schrijft. Heineken won 0,6%. De brouwer kreeg van de Zuid-Afrikaanse mededingingsautoriteiten groen licht voor de overname van het Zuid-Afrikaanse drankenconcern Distell: het laatste stempeltje dat nodig was.

won 0,6%. De brouwer kreeg van de Zuid-Afrikaanse mededingingsautoriteiten groen licht voor de overname van het Zuid-Afrikaanse drankenconcern Distell: het laatste stempeltje dat nodig was. Aegon voerde de AEX-index in de ochtend nog aan, maar ging uiteindelijk 2% lager de dag uit. De verzekeraar gaf vandaag een presentatie over het nieuwe boekhoudraamwerk IFRS 17. Hieruit bleek dat het eigen vermogen onder de nieuwe regels aanzienlijk daalt, maar het operationele resultaat verbetert.

voerde de AEX-index in de ochtend nog aan, maar ging uiteindelijk 2% lager de dag uit. De verzekeraar gaf vandaag een presentatie over het nieuwe boekhoudraamwerk IFRS 17. Hieruit bleek dat het eigen vermogen onder de nieuwe regels aanzienlijk daalt, maar het operationele resultaat verbetert. Shell sloot 0,2% lager, ondanks een stijging van de olieprijzen.

sloot 0,2% lager, ondanks een stijging van de olieprijzen. Adyen eindigde 0,5% in de plus na een adviesverhoging van Exane BNP Paribas

eindigde 0,5% in de plus na een adviesverhoging van Exane BNP Paribas Randstad (+1,4%) wist iets op te krabbelen na het verlies van gisteren.

Adviezen:

Enkele koersdoelwijzigingen en één adviesverhoging. Exane BNP Paribas zet Adyen op de kooplijst en trekt het koersdoel met €200 op.

ASML: naar € 385 van € 767 en kopen - Credit Suisse

Adyen: naar € 1.450 van € 1.250 en kopen - Exane BNP Paribas

Just Eat Takeaway: naar € 33 van € 29 en kopen - Citi Research

Kendrion: naar € 22,50 van € 26,30 en kopen - ING

Agenda vrijdag 10 maart 2023

Het zwaartepunt van deze beursweek ligt morgen. In de vroege ochtend komt Bank of Japan door met het rentebesluit. Het wordt het laatste rentebesluit van Haruhiko Kuroda. In april neemt Kazuo Ueda het stokje van hem over. Veel vuurwerk wordt er niet verwacht. De rente zal naar verwachting laag blijven.



Om half drie in de middag barst het echt los: dan verschijnt het Amerikaanse arbeidsmarktrapport van februari. Er wordt een stijging met 200.000 banen verwacht. Worden het er minder, dan kan dat voor opluchting zorgen. Een hoger dan verwachte toename kan leiden tot koersdruk.

Hierbij voor de volledigheid de hele agenda: